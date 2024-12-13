Creatore di Video Promozionali: Creazione Online Rapida e Facile

Trasforma i tuoi copioni in annunci video accattivanti per i social media con la nostra potente funzione di Text-to-video from script.

Immagina un video promozionale vibrante di 30 secondi, perfetto per piccoli imprenditori e marketer che annunciano un nuovo prodotto. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso, moderno e accompagnato da musica di sottofondo allegra e senza diritti d'autore. Sottolinea come i 'Templates & scenes' di HeyGen rendano la creazione di contenuti video promozionali professionali semplice, anche per i principianti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Come creeresti un video esplicativo convincente di 45 secondi rivolto a startup tecnologiche ed educatori, progettato per semplificare le funzionalità software complesse? Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, arricchito da una nitida 'Generazione di voiceover'. Enfatizza l'innovazione dell'uso di 'AI avatars' per presentare video esplicativi chiari e concisi senza richiedere un presentatore dal vivo.
Prompt di Esempio 2
Progetta un annuncio video dinamico di 15 secondi per i social media specificamente per marchi di e-commerce che mirano ai giovani consumatori. Questo annuncio necessita di uno stile visivo veloce e coinvolgente, ottimizzato per la visione silenziosa con musica di tendenza e 'Sottotitoli/didascalie' prominenti. Mostra come il 'Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto' di HeyGen permetta ai creatori che utilizzano un 'creatore di video promozionali online' di adattare facilmente i video per varie piattaforme social.
Prompt di Esempio 3
Trasmetti l'essenza di un nuovo servizio con un video di marketing sofisticato di 60 secondi, rivolto ad agenzie di marketing e creatori di contenuti. Lo stile visivo dovrebbe essere cinematografico, utilizzando risorse ricche di 'Supporto libreria multimediale/stock' e una colonna sonora d'impatto e professionalmente modulata. Dimostra il processo senza soluzione di continuità di trasformare un copione dettagliato in una narrativa avvincente di 'video di marketing' utilizzando la funzione 'Text-to-video from script' di HeyGen.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Promozionali

Crea video promozionali professionali senza sforzo con il nostro intuitivo creatore di video promozionali online. Sfrutta l'AI e le diverse funzionalità per catturare il tuo pubblico e raggiungere i tuoi obiettivi di marketing.

1
Step 1
Seleziona un Modello per Iniziare
Scegli tra una vasta gamma di **modelli** professionali o inizia con una tela bianca per adattarsi perfettamente alle esigenze del tuo progetto. Questo fornisce una solida base per il tuo video promozionale.
2
Step 2
Personalizza con i Tuoi Media o Stock
Personalizza il tuo video caricando le tue risorse o selezionando dalla nostra vasta libreria di **foto e video stock**. Integra i colori unici e il logo del tuo marchio per un aspetto coerente.
3
Step 3
Arricchisci con Voiceover e Sottotitoli
Genera **voiceover** dal suono naturale direttamente dal testo per narrare la tua storia. Aggiungi sottotitoli e didascalie accurati per migliorare l'accessibilità e assicurarti che il tuo messaggio sia chiaro a tutti gli spettatori.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Promozionale
Finalizza il tuo avvincente **video promozionale** esportandolo nei rapporti d'aspetto ottimali per qualsiasi piattaforma. Condividi i tuoi contenuti di alta qualità sui social media o sul tuo sito web per coinvolgere efficacemente il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video Dinamici di Testimonianze dei Clienti

.

Trasforma le storie di successo dei clienti in potenti video AI coinvolgenti che costruiscono fiducia e dimostrano il valore reale delle tue offerte.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione del mio video promozionale?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare il testo in video promozionali coinvolgenti, permettendoti di creare video di marketing di alta qualità rapidamente. Il suo intuitivo creatore di video promozionali online ti consente di produrre contenuti accattivanti senza un'esperienza estesa di editing video.

Quali risorse creative offre HeyGen per la creazione di video promozionali?

HeyGen fornisce una ricca libreria di modelli, avatar AI, foto e video stock, e musica senza diritti d'autore per migliorare i tuoi video promozionali. Puoi personalizzare il branding con il tuo logo e i tuoi colori, assicurando che i video dei tuoi prodotti si allineino perfettamente con l'identità del tuo marchio.

HeyGen può creare vari tipi di video di marketing?

Assolutamente, HeyGen è un versatile creatore di video promozionali capace di produrre diversi video di marketing, inclusi video di prodotto, video esplicativi e annunci video per i social media. Le sue robuste funzionalità di text-to-video e generazione di voiceover assicurano una creazione di contenuti completa per qualsiasi campagna.

HeyGen supporta funzionalità avanzate come sottotitoli e regolazioni del rapporto d'aspetto?

Sì, HeyGen incorpora funzionalità essenziali di editing video come la generazione automatica di sottotitoli e il ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto per varie piattaforme. Questo assicura che il tuo video promozionale online appaia professionale e sia ottimizzato per qualsiasi schermo o canale social.

