Generatore di Video Promozionali: Crea Video di Marketing Coinvolgenti

Trasforma i tuoi script in video di marketing dinamici utilizzando la nostra tecnologia di testo in video e le voci AI.

Immagina di creare un vivace video promozionale di 30 secondi per annunciare il lancio di un nuovo prodotto, pensato per piccoli imprenditori entusiasti che vogliono catturare il loro pubblico con uno stile visivo moderno e dinamico, caratterizzato da grafiche in movimento e una colonna sonora energica. Utilizza i modelli e le scene estese di HeyGen per avviare la creazione, arricchita dalla generazione di Voiceover senza interruzioni, trasformando il tuo script in una narrazione audio coinvolgente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di marketing professionale di 45 secondi progettato per i digital marketer per mostrare con forza le storie di successo dei clienti sulle piattaforme social, impiegando un'estetica visiva pulita in stile testimonianza con illuminazione calda e audio chiaro, completata da una musica di sottofondo sottile e motivante. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per presentare narrazioni avvincenti e garantire la massima accessibilità con sottotitoli.
Prompt di Esempio 2
Crea un video esplicativo informativo di 60 secondi rivolto alle startup tecnologiche, perfetto per illustrare chiaramente le caratteristiche complesse del software attraverso uno stile visivo minimalista con icone animate e visualizzazioni passo-passo, supportato da un voiceover calmo e informativo e una musica di sottofondo leggera. La capacità di HeyGen di trasformare il testo in video dallo script semplificherà la produzione di contenuti, mentre il suo supporto alla libreria multimediale/stock offre una varietà di immagini per migliorare la comprensione.
Prompt di Esempio 3
Produci un video promozionale accattivante di 15 secondi per i marchi di e-commerce che annunciano vendite lampo, richiedendo una presentazione veloce e visivamente accattivante di scatti di prodotto con sovrapposizioni di testo audaci e musica alla moda e accattivante per creare un tono urgente ed eccitante. Utilizza il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per adattarsi perfettamente a varie piattaforme social e sfrutta il suo supporto alla libreria multimediale/stock per risorse visive di grande impatto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Promozionali

Crea facilmente video promozionali straordinari con strumenti potenziati dall'AI, trasformando idee in contenuti condivisibili che potenziano il tuo impatto di marketing.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo prompt di testo o script, permettendo all'AI di trasformare istantaneamente le tue parole in scene video coinvolgenti.
2
Step 2
Seleziona i Visual
Scegli tra una vasta gamma di modelli video professionali per progettare scene che si allineano perfettamente con il messaggio del tuo brand.
3
Step 3
Genera Audio
Utilizza la generazione di voiceover di HeyGen per aggiungere voiceover AI chiari e coinvolgenti che narrano il tuo video promozionale con precisione.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo output video di alta qualità, regolando i rapporti d'aspetto secondo necessità, quindi scarica e condividi facilmente la tua creazione su diverse piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia le Testimonianze dei Clienti

.

Trasforma le storie di successo dei clienti in video promozionali potenziati dall'AI che costruiscono fiducia e credibilità per il tuo brand.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video promozionali?

Il creatore di video AI di HeyGen agisce come un potente generatore di video promozionali, permettendoti di creare video promozionali di alta qualità rapidamente. Sfrutta le nostre avanzate funzionalità AI e i modelli video professionali per semplificare l'intero processo di creazione video.

Quali opzioni creative offre HeyGen per i video di marketing?

HeyGen offre agli utenti un'ampia libertà creativa per i video di marketing attraverso il suo editor video intuitivo. Puoi utilizzare animazioni di testo dinamiche, visuali AI e modelli video personalizzabili, oltre ad aggiungere voiceover di alta qualità e sottotitoli automatici per migliorare i tuoi contenuti.

HeyGen può aiutare a produrre video promozionali di alta qualità per i social media?

Assolutamente, HeyGen è progettato per produrre output video di alta qualità, rendendolo ideale per video promozionali condivisi su tutte le piattaforme social. Le sue funzionalità AI garantiscono una creazione video efficiente, perfetta per video di marketing o esplicativi di grande impatto con sottotitoli automatici.

HeyGen è uno strumento efficace per chi è nuovo nel montaggio video?

Sì, HeyGen funge da creatore di video promozionali intuitivo, anche per i principianti. La sua interfaccia user-friendly e l'editor video potenziato dall'AI semplificano il processo di creazione video, consentendo modifiche senza sforzo per produrre video promozionali professionali.

