Creatore di Video Promozionali per un Marketing Straordinario

Crea video promozionali straordinari per aumentare le vendite, sfruttando la funzione di testo-a-video intelligente di HeyGen.

Sviluppa un video promozionale di 1 minuto rivolto ai proprietari di piccole imprese che necessitano di produrre rapidamente materiali di marketing di alta qualità. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso ed energico, con tagli rapidi che mostrano vari scatti di prodotto, accompagnati da una voce narrante professionale e vivace. Sottolinea come i Template e le scene di HeyGen permettano una rapida creazione di contenuti, consentendo agli utenti di lanciare le loro campagne di marketing in modo efficiente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un promo elegante di 45 secondi per imprenditori esperti di tecnologia che cercano di ottimizzare il processo di produzione video. Il video dovrebbe presentare grafiche moderne, dimostrando come gli avatar AI innovativi di HeyGen trasmettano messaggi chiave con una voce AI chiara e autorevole. Evidenzia come HeyGen funzioni come un avanzato creatore di video promozionali AI semplificando compiti complessi attraverso la generazione di Voiceover.
Prompt di Esempio 2
Produci un annuncio dinamico di 30 secondi per i social media, pensato per i manager dei social media che puntano al massimo coinvolgimento. L'estetica visiva dovrebbe essere veloce, con tagli dinamici, testo animato d'impatto sullo schermo e una traccia di sottofondo accattivante e senza diritti d'autore. Mostra la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen come cruciale per l'accessibilità su tutte le piattaforme, permettendo la creazione di video promozionali personalizzati progettati per catturare l'attenzione.
Prompt di Esempio 3
Crea un video esplicativo informativo di 2 minuti rivolto a formatori aziendali o product manager che necessitano di chiarire informazioni complesse. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, utilizzando animazioni e grafiche chiare e concise, accompagnate da una narrazione calma ed educativa. Dimostra come l'ampia libreria multimediale/supporto stock di HeyGen faciliti la creazione di video professionali per spiegazioni dettagliate di prodotti o introduzioni aziendali, tutto all'interno di un editor online intuitivo.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Promozionali

Crea video promozionali coinvolgenti rapidamente ed efficacemente con il nostro creatore di video potenziato dall'AI, progettato per elevare le tue campagne di marketing.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Seleziona tra una vasta gamma di template progettati professionalmente o inizia con una tela bianca per dare il via alla creazione del tuo video promozionale. Questo fornisce la base perfetta per il tuo messaggio.
2
Step 2
Crea Contenuti Coinvolgenti
Utilizza il nostro editor online intuitivo per aggiungere elementi multimediali. Sfrutta le capacità di testo-a-video da script per generare voiceover e visual direttamente dal tuo input testuale.
3
Step 3
Aggiungi Tocchi Professionali
Applica lo stile unico del tuo brand utilizzando i controlli di branding, inclusi loghi e colori personalizzati. Assicurati che il tuo video promozionale si allinei perfettamente con l'identità del tuo brand per un aspetto raffinato.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Scarica il tuo video promozionale finito in formati di alta qualità. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per ottimizzare i tuoi contenuti per varie piattaforme social e canali di marketing.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

Trasforma le testimonianze dei clienti in contenuti promozionali potenti e credibili utilizzando video dinamici potenziati dall'AI.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo di creazione di video promozionali?

HeyGen è un avanzato creatore di video promozionali AI che trasforma il testo in video professionali con facilità. I nostri strumenti potenziati dall'AI semplificano il montaggio video, permettendoti di generare rapidamente contenuti promozionali coinvolgenti.

Posso personalizzare i miei video promozionali con elementi unici usando HeyGen?

Sì, HeyGen ti consente di personalizzare completamente i tuoi video promozionali con avatar AI e voiceover dal suono umano. Il nostro editor online intuitivo offre potenti strumenti di montaggio video per garantire che i tuoi contenuti si distinguano.

Che tipo di template sono disponibili in HeyGen per contenuti promozionali?

HeyGen offre una vasta gamma di template progettati professionalmente, rendendo semplice la creazione di video promozionali straordinari. Utilizza il nostro editor drag-and-drop all'interno dell'editor online per assemblare rapidamente campagne di marketing coinvolgenti.

HeyGen supporta funzionalità come sottotitoli ed esportazioni di alta qualità per video promozionali?

Assolutamente, HeyGen è un creatore di video completo che include sottotitoli automatici e opzioni di esportazione robuste per file MP4 di alta qualità. Questo assicura che i tuoi video professionali siano pronti per qualsiasi piattaforma o canale social.

