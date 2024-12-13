Crea video straordinari con il nostro creatore di video di tour dei progetti

Crea senza sforzo tutorial coinvolgenti utilizzando avatar IA e modelli di video personalizzabili.

Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un unico comando in un video completo.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi comandi.

Indicazione 1
In questo video esplicativo di 45 secondi, immergiti nel mondo della creazione di video tutorial con gli strumenti di trascinamento e rilascio di HeyGen. Ideale per educatori e formatori, questo video ti guiderà attraverso il processo senza complicazioni di creare contenuti educativi. Lo stile visivo è dinamico e interattivo, con avatar IA di HeyGen per dare vita alle tue lezioni. Aggiungi sottotitoli per garantire l'accessibilità e raggiungere un pubblico più ampio, rendendo l'apprendimento coinvolgente e inclusivo.
Indicazione 2
Esplora il potere della strategia di marca in un video di 30 secondi per i social media creato con la funzione di testo a video di HeyGen. Rivolto a professionisti del marketing e strategisti di marca, questo video evidenzia come comunicare efficacemente il messaggio del tuo brand. Lo stile visivo è audace e vibrante, catturando l'attenzione con grafiche in movimento e animazioni. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto di HeyGen per ottimizzare il tuo video per diverse piattaforme di social media, assicurando la massima portata e interazione.
Indicazione 3
Per i designer di movimento e i team creativi, questo video tutorial di 90 secondi mostra il potenziale collaborativo delle funzionalità di lavoro di squadra di HeyGen. Il video è pensato per coloro che cercano di ottimizzare il loro processo creativo e aumentare la produttività. Lo stile visivo è innovativo e fluido, incorporando le capacità di animazione video di HeyGen per spiegare concetti complessi con facilità. Sfrutta il narratore AI per fornire spiegazioni chiare e concise, rendendo i tuoi tutorial sia informativi che visivamente accattivanti.
Copiare il messaggio
Incolla nella casella di Creazione
Guarda come il tuo video prende vita
Motore Creativo

Senza attrezzatura. Senza interruzioni. Solo il tuo Agente Video IA al lavoro

Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un unico comando in un video completo.

Creazione di Video Nativi

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Generazione di video end-to-end

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Costruito con Struttura e Scopo

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Come utilizzare un creatore di video di tour di progetti

Crea facilmente video di tour di progetti accattivanti e informativi utilizzando i potenti strumenti di HeyGen.

1
Step 1
Crea la tua sceneggiatura
Inizia scrivendo una sceneggiatura chiara e concisa per la spiegazione del tuo progetto. Utilizza la funzione di testo a video di HeyGen per convertire la tua sceneggiatura in un formato video in modo fluido, assicurandoti che il tuo messaggio venga comunicato in modo efficace.
2
Step 2
Scegli un modello di video
Seleziona tra una varietà di modelli video disponibili su HeyGen per dare alla tua presentazione di progetto un aspetto professionale. Questi modelli sono progettati per migliorare il tuo contenuto e renderlo visivamente attraente.
3
Step 3
Aggiungere locuzioni e sottotitoli
Migliora il tuo video aggiungendo narrazioni con il generatore di voce IA di HeyGen. Puoi anche includere sottotitoli per rendere il tuo contenuto accessibile a un pubblico più ampio.
4
Step 4
Esportare e condividere
Una volta che il tuo video è pronto, esportalo nel formato desiderato e condividilo attraverso le tue piattaforme preferite. HeyGen supporta diverse opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e di esportazione per adattarsi alle tue esigenze.

Casi d'uso

HeyGen dà potere ai creatori con il suo creatore di video per tour di progetti, offrendo la creazione di video esplicativi e la produzione di video tutorial senza sforzo attraverso modelli di video intuitivi e strumenti avanzati di registrazione dello schermo.

Crea più corsi e raggiungi gli studenti

Expand your educational reach by producing more courses with HeyGen's efficient video creation tools.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare nella creazione di un video esplicativo di progetto?

HeyGen offre un creatore di video esplicativi di progetti completo che utilizza avatar IA e capacità di trasformazione del testo in video, permettendoti di creare video coinvolgenti e informativi con facilità.

Quali caratteristiche offre HeyGen per la creazione di video esplicativi?

Il creatore di video esplicativi di HeyGen include modelli personalizzabili, voice-over generati dall'IA e controlli del marchio, assicurando che i tuoi video siano professionali e in linea con la tua strategia di marca.

HeyGen può migliorare la creazione di video tutorial con sottotitoli?

Sì, HeyGen supporta la creazione di video tutorial offrendo la generazione automatica di sottotitoli, rendendo il tuo contenuto accessibile e facile da seguire per tutti gli spettatori.

Perché scegliere HeyGen per la produzione di video per i social network?

HeyGen è ideale per video sui social network, offrendo strumenti di trascinamento e rilascio e una libreria multimediale per produrre rapidamente contenuti accattivanti che risuonino con il tuo pubblico.

