Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Progetta un video vivace di 30 secondi per campagne di marketing sui social media rivolte a potenziali clienti, mostrando una nuova funzionalità del prodotto con uno stile visivo dinamico e una voce fuori campo vivace, sfruttando i modelli pre-progettati di HeyGen e la generazione integrata di voiceover per una creazione rapida.
Crea una demo video di 45 secondi che spiega una funzionalità software complessa agli utenti esistenti, utilizzando un'estetica visiva elegante e moderna con media di alta qualità dalla libreria multimediale di HeyGen e sottotitoli chiari per l'accessibilità, garantendo un'esperienza visiva veramente informativa.
Sviluppa un riassunto esecutivo raffinato di 90 secondi per stakeholder e potenziali investitori, fornendo un aggiornamento aziendale conciso con un avatar AI autorevole su uno sfondo pulito e aziendale, facilmente adattabile per varie piattaforme utilizzando le opzioni di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Video di Aggiornamento Progetto Coinvolgenti.
Produci rapidamente aggiornamenti video accattivanti per stakeholder o team interni, mantenendo tutti informati e coinvolti con i progressi del progetto.
Migliora la Formazione Relativa ai Progetti.
Offri sessioni di formazione efficaci per nuove funzionalità o processi di progetto utilizzando video potenziati dall'AI, garantendo una migliore comprensione e ritenzione per il tuo team.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di video per il mio team?
HeyGen è un generatore di video AI intuitivo che consente ai team di creare video professionali rapidamente a partire dal testo. Offre modelli predefiniti e avatar AI realistici, semplificando la produzione di video per varie applicazioni come marketing, aggiornamenti aziendali e formazione con output video di alta qualità.
HeyGen supporta la personalizzazione del marchio e avatar AI realistici?
Sì, HeyGen ti consente di produrre output video di alta qualità con avatar AI personalizzabili che si adattano al tuo marchio. Puoi incorporare il tuo logo, i colori e personalizzare i video per garantire che tutto il contenuto sia coerente con il marchio e professionale per scopi commerciali.
Quali tipi di video di aggiornamento progetto posso creare con HeyGen?
HeyGen è un eccellente generatore di video di aggiornamento progetto, permettendoti di creare facilmente brevi clip coinvolgenti per aggiornamenti aziendali, comunicazioni interne o anche video marketing. Le sue capacità di testo-a-video semplificano la creazione di contenuti, rendendolo una soluzione facile per la creazione di video.
HeyGen può generare video con supporto multilingue?
Assolutamente, HeyGen supporta capacità multilingue, permettendoti di localizzare i tuoi contenuti video per un pubblico globale. Questo assicura che i tuoi video professionali possano raggiungere un mercato più ampio in modo efficace, migliorando i tuoi video sui social media e gli sforzi complessivi di video marketing.