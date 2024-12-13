Il Miglior Creatore di Video del Mese

Mostra i tuoi successi mensili in video brevi e accattivanti, utilizzando la conversione da testo a video di HeyGen.

Progetta un video tecnico di 1 minuto rivolto a sviluppatori e amministratori di sistema, dimostrando una nuova integrazione API. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e diagrammatico, utilizzando registrazioni dello schermo e sovrapposizioni di testo animate, accompagnate da una voce AI precisa e informativa. Concentrati nel mostrare la capacità di HeyGen di convertire rapidamente documentazione complessa in una spiegazione visiva coinvolgente tramite il testo in video.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di marketing coinvolgente di 45 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese per introdurre un nuovo servizio. Utilizza uno stile visivo vivace e professionale con colori del brand brillanti e transizioni dinamiche, abbinato a una voce AI amichevole ed entusiasta. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per presentare chiaramente i benefici del servizio e stabilire una connessione relazionale con il pubblico, evidenziando la facilità d'uso.
Prompt di Esempio 2
Crea un video esplicativo completo di 2 minuti per nuovi dipendenti o tirocinanti, dettagliando il processo di onboarding del software interno dell'azienda. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere istruttivo e calmo, con visuali chiare e passo-passo e una voce AI rassicurante. Assicurati che il video utilizzi i sottotitoli automatici di HeyGen per l'accessibilità e una migliore ritenzione delle informazioni tecniche, rendendo l'esperienza di apprendimento inclusiva.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video conciso di 30 secondi per i social media rivolto ai creatori di contenuti, offrendo consigli rapidi su come ottimizzare il coinvolgimento video. Questo video dovrebbe essere veloce e visivamente stimolante, incorporando grafiche alla moda e musica di sottofondo, supportato da una voce AI energica e chiara. Massimizza l'appeal visivo utilizzando l'ampia libreria multimediale/stock di HeyGen per reperire rapidamente filmati b-roll di alta qualità e icone, migliorando l'impatto del breve video.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video del Mese

Crea video coinvolgenti del progetto del mese senza sforzo. Sfrutta l'AI e strumenti intuitivi per evidenziare i successi e condividere il successo del tuo team con impatto.

1
Step 1
Seleziona la Narrazione del Tuo Progetto
Trasforma senza sforzo il tuo brief o script del progetto in un video coinvolgente utilizzando la nostra potente capacità di conversione da testo a video.
2
Step 2
Aggiungi Presentatori AI
Eleva la tua presentazione integrando avatar AI professionali per narrare il successo del tuo progetto, rendendolo più dinamico e coinvolgente.
3
Step 3
Migliora con Immagini e Suoni
Incorpora immagini, video e musica pertinenti dalla nostra ampia libreria multimediale/stock per rappresentare visivamente i punti salienti del tuo progetto.
4
Step 4
Brandizza e Condividi il Tuo Video
Applica i controlli di branding personalizzati del tuo team con loghi e colori, quindi esporta il tuo video rifinito ottimizzato per la condivisione come un video di marketing accattivante.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo del Progetto

Presenta efficacemente i tuoi progetti di successo e il loro impatto attraverso video dinamici generati dall'AI, celebrando i successi e ispirando gli altri.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video con l'AI?

HeyGen è un avanzato "generatore di video AI" che trasforma il "testo in video" con "avatar AI" realistici e sofisticati "generatori di voce AI", semplificando l'intero processo di "creazione video". Questa potente piattaforma consente agli utenti di produrre contenuti professionali senza software di editing complessi.

Posso personalizzare facilmente i video usando HeyGen?

Sì, HeyGen offre una vasta gamma di "modelli" progettati professionalmente e funzionalità intuitive di "editing drag-and-drop", rendendo l'"editing video" accessibile a tutti. Puoi facilmente personalizzare le scene, aggiungere "animazioni" e adattare i tuoi "video di marketing" alle tue esigenze specifiche.

Quali opzioni di personalizzazione tecnica offre HeyGen?

HeyGen offre una robusta personalizzazione tecnica, inclusi controlli di branding completi per loghi e colori, supporto esteso per la "libreria di media stock" e "sottotitoli/caption" automatici. Gli utenti possono anche sfruttare il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per una visualizzazione ottimale su varie piattaforme.

Che tipi di video posso creare con HeyGen?

HeyGen consente agli utenti di creare contenuti diversificati, dai coinvolgenti "video per i social media" e informativi "video esplicativi" ai dinamici "video di marketing" e persino un accattivante "creatore di video del progetto del mese". La sua versatilità supporta una vasta gamma di esigenze professionali e creative per "video brevi".

