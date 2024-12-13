Crea un video esplicativo conciso di 60 secondi progettato per project manager e team leader impegnati, introducendo una nuova metodologia agile. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, utilizzando animazioni di testo dinamiche e grafiche nitide, accompagnate da una colonna sonora motivante e vivace. Assicurati che la narrazione sia consegnata con una voce chiara e coinvolgente, facilmente realizzabile con la robusta funzione di generazione di voiceover di HeyGen, rendendo i concetti complessi digeribili e attuabili.

