Crea un video esplicativo di 1 minuto rivolto a proprietari di piccole imprese e project manager, dimostrando come HeyGen semplifica il flusso di lavoro per la creazione di video esplicativi di progetti. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, utilizzando registrazioni dello schermo e grafica pulita, mentre l'audio presenta una voce fuori campo chiara e autorevole. Evidenzia la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire rapidamente le idee in contenuti raffinati.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video dimostrativo di prodotto di 90 secondi progettato per i team di marketing desiderosi di mostrare nuove funzionalità con un tocco coinvolgente. Questo video dovrebbe presentare un avatar AI diversificato che interagisce dinamicamente con gli schermi del prodotto, utilizzando uno stile audio amichevole e informativo. La presentazione visiva dovrebbe essere moderna e vivace, illustrando come gli avatar AI di HeyGen portano in vita le demo di prodotto, catturando l'attenzione dei potenziali clienti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di formazione di 2 minuti rivolto ai dipartimenti HR e agli educatori, illustrando l'efficienza nell'inserimento di nuovi dipendenti o nell'insegnamento di argomenti complessi. Adotta uno stile visivo strutturato e informativo, sfruttando i numerosi Template e scene di HeyGen per avviare la creazione. L'audio dovrebbe essere calmo ed esplicativo, facendo un uso ottimale di questi layout pre-progettati per garantire video di formazione professionali e coerenti.
Prompt di Esempio 3
Crea un video esplicativo conciso di 45 secondi per creatori di contenuti e marketer online che cercano di elevare la loro creazione di video potenziati dall'AI. L'approccio visivo dovrebbe essere veloce e ricco di grafica, mostrando transizioni rapide e testo sullo schermo. L'audio presenta una traccia di generazione di voce fuori campo vivace ed energica, enfatizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo semplice in video esplicativi dinamici che catturano immediatamente l'attenzione.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video Esplicativi di Progetto

Crea video esplicativi coinvolgenti senza sforzo con l'AI, trasformando idee di progetto complesse in storie visive chiare e coinvolgenti in pochi minuti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script o Inizia con un Modello
Inizia scrivendo il tuo script per il video esplicativo del progetto o seleziona dalla nostra vasta gamma di "modelli di video" progettati professionalmente. Utilizza la funzione Testo-a-video da script per generare istantaneamente scene dal tuo testo.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI e Voce
Rafforza il tuo messaggio selezionando un "avatar AI" adatto dalla nostra vasta libreria per narrare il tuo esplicativo. Abbinalo a un generatore di voce AI per una voce fuori campo naturale e coinvolgente che articoli chiaramente i dettagli del tuo progetto.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Didascalie
Integra elementi visivi pertinenti dalla nostra libreria multimediale/supporto stock o carica i tuoi per illustrare il tuo progetto. Migliora la chiarezza e la portata utilizzando i nostri strumenti per "aggiungere testo e didascalie", garantendo che il tuo messaggio sia accessibile e d'impatto.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Esplicativo
Una volta completato il tuo video esplicativo del progetto, utilizza la nostra funzione di ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni per prepararlo per varie piattaforme. "Scarica il tuo video e condividilo" con il tuo pubblico, comunicando efficacemente la tua visione del progetto.

Casi d'Uso

Mostra Storie di Successo

Evidenzia i risultati di progetto di successo e i percorsi dei clienti utilizzando video generati dall'AI coinvolgenti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video potenziati dall'AI?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare il testo in video professionali con avatar AI realistici, semplificando l'intero processo di produzione video. Questa piattaforma di creazione video potenziata dall'AI consente agli utenti di generare contenuti coinvolgenti senza bisogno di un'esperienza estesa di editing video.

Posso personalizzare facilmente i video utilizzando gli strumenti di HeyGen?

Sì, HeyGen offre un editor intuitivo drag-and-drop e un'interfaccia user-friendly, rendendo la personalizzazione semplice. Puoi personalizzare i tuoi video utilizzando vari modelli di video, aggiungere controlli di branding e includere video stock gratuiti per soddisfare le esigenze specifiche del tuo progetto.

Quali opzioni di voce fuori campo e accessibilità offre HeyGen?

HeyGen fornisce un generatore di voce AI robusto per creare diverse voci fuori campo per i tuoi video direttamente dal testo. Inoltre, puoi facilmente aggiungere sottotitoli e didascalie, garantendo che i tuoi contenuti siano accessibili e professionali per un pubblico più ampio.

Come posso esportare e condividere i miei video creati con HeyGen?

HeyGen ti consente di scaricare i tuoi video finiti come MP4 HD di alta qualità. Puoi anche utilizzare il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per diverse piattaforme, rendendo semplice il download e la condivisione dei tuoi contenuti sui social media e altri canali di marketing.

