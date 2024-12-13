Creatore di Video Professionali per Team: Crea Video Più Velocemente

Aumenta la produttività del team e crea video di marketing e formazione professionali utilizzando una piattaforma alimentata da AI con template personalizzabili.

Immagina un video istruttivo di 1 minuto progettato per formatori aziendali e dipartimenti HR, che dimostri come integrare nuovi dipendenti in modo efficiente. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e moderno, con un avatar AI coinvolgente che spiega le principali politiche aziendali, accompagnato da una voce AI professionale e chiara. Questo video metterà in evidenza come gli avatar AI di HeyGen semplifichino notevolmente i flussi di lavoro per la creazione di video formativi di alta qualità.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di marketing coinvolgente di 45 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, che presenti il lancio di un nuovo prodotto. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e vivace, utilizzando musica di sottofondo allegra per catturare l'attenzione, con sovrapposizioni di testo eleganti e transizioni rapide tra le scene. Questo pezzo dimostrerà quanto facilmente i team possano creare video utilizzando i Template e le scene di HeyGen per una rapida generazione di contenuti e collaborazione.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di comunicazione interna conciso di 1 minuto e 30 secondi per i project manager, annunciando un aggiornamento trimestrale dell'azienda. Lo stile visivo dovrebbe essere raffinato e informativo, con una voce AI professionale che spiega i principali metriche, rinforzata da sottotitoli chiari per l'accessibilità, il tutto su uno sfondo aziendale. Questo video esemplifica come le capacità di generazione di voiceover e sottotitoli di HeyGen migliorino la chiarezza di un creatore di video professionale per i team.
Prompt di Esempio 3
Produci un video esplicativo tecnico approfondito di 2 minuti rivolto ai product manager e ai team aziendali, dettagliando il processo di configurazione di una nuova integrazione software. Lo stile visivo dovrebbe essere preciso e simile a un tutorial, dimostrando passaggi complessi con una voce AI autorevole. Questo video utilizzerà efficacemente la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per semplificare le spiegazioni e garantire che una piattaforma alimentata da AI fornisca messaggi coerenti mentre semplifica i flussi di lavoro.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Professionali per Team

Dai potere al tuo team per creare video di alta qualità e coerenti con il marchio in modo efficiente, semplificando la produzione di contenuti dallo script allo schermo con la nostra piattaforma alimentata da AI.

1
Step 1
Scegli un Template o Inizia dallo Script
Inizia il tuo progetto selezionando da una vasta gamma di **Template e scene** professionali o inserisci il tuo script per generare istantaneamente contenuti video, progettati per semplificare il processo di creazione del tuo team.
2
Step 2
Aggiungi Risorse del Team e AI
Personalizza il tuo video aggiungendo le risorse uniche del tuo marchio e incorporando **avatar AI** realistici per trasmettere il tuo messaggio con una rappresentazione visiva coinvolgente e coerente.
3
Step 3
Genera Voiceover e Sottotitoli
Migliora la portata e l'impatto del tuo video con la **generazione di voiceover** dal suono naturale, rendendo i tuoi contenuti professionali accessibili a un pubblico più ampio con audio chiaro.
4
Step 4
Esporta e Condividi con il Tuo Team
Rendi il tuo video di alta qualità in vari formati adatti a diverse piattaforme utilizzando il **ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto**, facilitando una **collaborazione** e un feedback senza soluzione di continuità all'interno del tuo team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia le Storie di Successo dei Clienti

Genera rapidamente video di testimonianze autentiche dei clienti per costruire fiducia e dimostrare il valore del tuo prodotto.

Domande Frequenti

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video professionali per team?

HeyGen è una piattaforma alimentata da AI progettata per essere un creatore di video professionali per team, utilizzando la tecnologia avanzata degli Avatar AI per creare video. La sua interfaccia intuitiva semplifica l'intero processo, consentendo una produzione video efficiente e di alta qualità.

Quali caratteristiche tecniche supportano la coerenza del marchio in HeyGen?

HeyGen offre controlli di branding robusti e kit di marchio, consentendo ai team di mantenere un'identità visiva coerente in tutti i video. Questo favorisce una collaborazione senza soluzione di continuità e semplifica i flussi di lavoro per una produzione di contenuti coesa.

HeyGen può generare testo-a-voce AI e sottotitoli automatici per i video?

Sì, HeyGen dispone di avanzate capacità di testo-a-voce AI per generare voiceover dal suono naturale e aggiunge automaticamente sottotitoli, migliorando l'accessibilità e il coinvolgimento per i tuoi video di alta qualità. Questa funzionalità integrata dell'editor video assicura un prodotto finale raffinato.

Come facilita HeyGen la collaborazione del team per i progetti video?

HeyGen è progettato per i team, offrendo un ambiente collaborativo in cui più utenti possono lavorare su progetti video. Il suo editor intuitivo drag-and-drop e gli spazi di lavoro condivisi semplificano i flussi di lavoro, garantendo una creazione e revisione dei contenuti efficiente.

