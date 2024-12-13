Generatore di Video Professionale: Crea Video Straordinari con l'AI

Trasforma il testo in video promozionali di alta qualità senza sforzo con la nostra funzione di testo in video da copione alimentata dall'AI, potenziando il tuo impatto di marketing.

Immagina un video promozionale di 30 secondi per piccoli imprenditori, che mostri una nuova funzionalità software con uno stile visivo moderno e vivace. Questo video dovrebbe utilizzare un avatar AI coinvolgente per fornire una voce fuori campo amichevole e vivace, evidenziando la facilità d'uso per i video di marketing creati con un generatore di video professionale.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per gli appassionati di tecnologia, è necessario un video esplicativo di 60 secondi per scomporre un concetto complesso di AI in segmenti comprensibili, caratterizzato da un'estetica visiva pulita e basata su infografiche. Il contenuto sarà generato da un copione utilizzando il generatore di testo in video di HeyGen, garantendo sottotitoli nitidi per un'uscita video di alta qualità ottimale.
Prompt di Esempio 2
Crea un video dinamico e accattivante di 15 secondi per i social media per i follower del brand, annunciando un consiglio rapido o un aggiornamento, perfetto per contenuti brevi. Sfrutta i modelli AI di HeyGen e l'ampia libreria di media/stock per ottenere un alto controllo creativo con un sottofondo audio di tendenza.
Prompt di Esempio 3
Costruisci un video tutorial di 45 secondi rivolto ai nuovi utenti che apprendono una specifica funzionalità software, presentando le informazioni con uno stile visivo chiaro e passo-passo che incorpora elementi simili a screencast. La generazione di voce fuori campo di HeyGen fornirà una narrazione calma e istruttiva, garantendo un'uscita di qualità da generatore di video professionale con ridimensionamento del rapporto d'aspetto e esportazioni appropriate per varie piattaforme.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funzionano i Generatori di Video Professionali

Trasforma senza sforzo le tue idee in video straordinari e di alta qualità utilizzando l'AI avanzata, semplificando il tuo processo di creazione di contenuti per un impatto massimo.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia scrivendo o incollando il tuo copione video. La nostra potente funzione di testo in video da copione utilizzerà questo per generare il contenuto di base per il tuo video.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Arricchisci il tuo messaggio scegliendo da una libreria diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo brand, garantendo una presentazione dinamica e coinvolgente.
3
Step 3
Arricchisci con Voce e Brand
Genera voci fuori campo dal suono naturale e applica lo stile unico del tuo brand con controlli di branding come loghi e colori per mantenere la coerenza.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza la tua produzione scegliendo il rapporto d'aspetto ottimale ed esportando il tuo video finito di qualità professionale per qualsiasi piattaforma.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia le Storie di Successo dei Clienti

Sviluppa video AI persuasivi per mostrare efficacemente le testimonianze dei clienti e costruire fiducia con i potenziali clienti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video promozionali coinvolgenti e professionali?

HeyGen consente agli utenti di creare video promozionali accattivanti con facilità. Sfrutta i modelli alimentati dall'AI, il controllo creativo avanzato e avatar AI realistici per produrre un'uscita video di alta qualità che cattura l'attenzione del tuo pubblico.

Che tipo di avatar AI offre HeyGen per la creazione di video?

HeyGen offre una vasta gamma di avatar AI, inclusi avatar digitali realistici e personaggi animati, per personalizzare i tuoi contenuti video. Questi avatar AI possono essere integrati senza problemi con i tuoi copioni per presentazioni dinamiche e coinvolgenti.

Come semplifica HeyGen il processo di creazione video?

HeyGen semplifica il processo di creazione video end-to-end trasformando il testo in video con l'AI, generando automaticamente voci fuori campo e sottotitoli. Questo ti consente di produrre un'uscita video di alta qualità in modo efficiente, riducendo significativamente il tempo di produzione.

Posso personalizzare l'estetica visiva del mio brand all'interno dello strumento di video generativo AI di HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di incorporare i tuoi loghi, colori del brand e media personalizzati per mantenere un'estetica visiva coerente. Questo assicura che ogni video che crei rifletta la tua identità di brand unica.

