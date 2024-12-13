Generatore di Formazione Professionale: Crea Corsi Coinvolgenti Velocemente

Sviluppa rapidamente corsi di formazione interattivi e migliora l'apprendimento con gli avatar AI di HeyGen.

Immagina di semplificare il tuo processo di formazione con moduli video coinvolgenti. Questo spot di 30 secondi, rivolto a Responsabili delle Risorse Umane e Specialisti in Formazione e Sviluppo, dovrebbe presentare uno stile visivo moderno e pulito con grafica animata e musica di sottofondo vivace ed energica. Dimostra quanto sia facile trasformare script grezzi in video formativi raffinati utilizzando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen, mostrando vari avatar AI che forniscono informazioni chiave per i nuovi assunti in modo efficiente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Dai potere ai Proprietari di Piccole Imprese e agli Esperti di Materia di diventare creatori di corsi AI senza sforzo. Questo video di 45 secondi, con uno stile visivo luminoso e dinamico, metterà in evidenza la creazione di corsi di formazione veramente interattivi. Una voce narrante amichevole e incoraggiante con musica strumentale leggera guiderà gli spettatori nell'utilizzo dei vari Modelli e scene di HeyGen e nella generazione di Voiceover senza intoppi per costruire contenuti educativi accattivanti senza ostacoli tecnici.
Prompt di Esempio 2
Per gli Ufficiali di Conformità e i Formatori Aziendali, produrre formazione sulla conformità essenziale non è mai stato così semplice. Questo video di 60 secondi richiede uno stile visivo professionale e autorevole, incorporando visualizzazioni di dati chiare e immagini pertinenti, sottolineato da una narrazione seria e informativa. Illustra come un generatore di formazione professionale come HeyGen consenta una rapida generazione di contenuti, garantendo accessibilità con Sottotitoli/caption automatici e migliorando la professionalità attraverso il suo ampio supporto di libreria multimediale/stock.
Prompt di Esempio 3
Trasforma concetti complessi in video coinvolgenti per i team di Marketing che sviluppano tutorial sui prodotti e i formatori di Vendite. Questo video dinamico di 30 secondi, che mostra scene e casi d'uso diversi, mira a ispirare con uno stile audio vivace e stimolante. Evidenzia la versatilità della piattaforma di HeyGen per la creazione rapida di corsi, enfatizzando funzionalità come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per la consegna su più piattaforme e la presenza coinvolgente degli avatar AI per catturare qualsiasi pubblico.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita


Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Formazione Professionale

Progetta e distribuisci facilmente moduli di formazione professionale coinvolgenti, dalla conformità all'onboarding, con l'efficienza potenziata dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Corso di Formazione
Genera rapidamente il contenuto del tuo corso utilizzando il nostro intuitivo creatore di corsi AI. Inserisci semplicemente i tuoi argomenti e lascia che l'AI costruisca la struttura e i materiali iniziali per la tua formazione professionale.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Interattivi
Aumenta il coinvolgimento dei discenti incorporando video dinamici. Crea facilmente contenuti visivamente attraenti utilizzando le robuste capacità di testo-a-video di HeyGen, rendendo la tua formazione più incisiva.
3
Step 3
Applica la Tua Identità di Marca
Assicurati che la tua formazione rifletta l'aspetto della tua organizzazione applicando i tuoi controlli di branding specifici, inclusi loghi e colori, per un aspetto coerente e professionale.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci Ampiamente
Pubblica facilmente i tuoi moduli di formazione finalizzati. Esporta i tuoi corsi in formato SCORM per un'integrazione senza problemi con il tuo Sistema di Gestione dell'Apprendimento (LMS) esistente o altre piattaforme.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica la Formazione Specializzata

Trasforma argomenti complessi come l'assistenza sanitaria in contenuti video guidati dall'AI facilmente digeribili e coinvolgenti, migliorando l'educazione professionale in campi specializzati.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di formazione professionale?

HeyGen funge da potente generatore di formazione professionale, permettendoti di produrre video di formazione di alta qualità senza sforzo. Sfrutta gli avatar AI e le capacità di testo-a-video per trasformare gli script in contenuti video coinvolgenti per i tuoi corsi online.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per la creazione di corsi online?

HeyGen offre una suite di caratteristiche creative per la creazione di corsi online, inclusi modelli personalizzabili, una ricca libreria multimediale e controlli di branding per mantenere la coerenza. Genera facilmente video accattivanti per corsi di formazione interattivi con AI.

HeyGen supporta la generazione di materiali di formazione per i dipendenti coinvolgenti?

Sì, HeyGen è un efficace generatore di formazione per i dipendenti, permettendoti di sviluppare rapidamente materiali di formazione dinamici. Utilizza l'AI Video Generator di HeyGen per convertire il testo in lezioni video accattivanti, complete di generazione di voiceover e sottotitoli, per una formazione completa dei dipendenti.

HeyGen può personalizzare i video per diverse esigenze di contenuto formativo?

Assolutamente. HeyGen supporta la personalizzazione per diversi contenuti formativi attraverso funzionalità come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e modelli versatili. Questo assicura che i tuoi video di formazione siano perfettamente adattati, sia per materiali di micro-apprendimento che per corsi online estesi.

