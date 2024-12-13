Potenzia la Formazione con un Generatore di Video di Competenze Professionali

Genera istantaneamente video di formazione professionale coinvolgenti con avatar AI personalizzabili, rendendo la formazione dei dipendenti più efficace e scalabile.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Sviluppa un video di marketing dinamico di 45 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, presentando un nuovo prodotto o servizio. Utilizza i "Modelli e scene" di HeyGen per creare una narrazione visiva coinvolgente con una "Generazione di voce fuori campo" vivace e amichevole, rendendolo un ideale "creatore di video AI" per generare "video di marketing" accattivanti che catturano l'attenzione.
Produci un video breve e accattivante di 30 secondi per influencer sui social media, mettendo in evidenza un argomento o una sfida di tendenza. Il video necessita di uno stile veloce e visivamente accattivante con musica di sottofondo accattivante, ottimizzato per la visione silenziosa utilizzando "Sottotitoli/didascalie" prominenti e facilmente adattabile a varie piattaforme con "Ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto", promuovendo la "creazione di video" creativa.
Genera un video di comunicazione interna conciso di 15 secondi per i dipendenti dell'azienda, annunciando un importante aggiornamento delle politiche. Impiega uno stile visivo professionale e diretto utilizzando immagini di alta qualità dalla "Libreria multimediale/supporto stock" e un "avatar AI" amichevole che funge da "testa parlante", garantendo che la "creazione di video AI" sia rapida, efficiente e mantenga un tono accogliente.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Competenze Professionali

Trasforma senza sforzo il tuo materiale di formazione e le comunicazioni professionali in video coinvolgenti con avatar AI e tecnologia intelligente da testo a video.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo messaggio professionale o contenuto di formazione, che la nostra piattaforma convertirà in video utilizzando l'AI da testo a video.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare visivamente il tuo contenuto e trasmettere il tuo messaggio con impatto.
3
Step 3
Applica il Branding
Assicura la coerenza del marchio applicando il tuo logo, colori e altri controlli di branding direttamente all'interno dell'editor.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di competenze professionali ed esportalo in vari rapporti d'aspetto per una condivisione senza problemi su diverse piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Contenuti Motivazionali

.

Genera video motivazionali e di competenze trasversali potenziati dall'AI per ispirare e sviluppare il tuo pubblico professionale.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI?

HeyGen consente agli utenti di trasformare il testo in video di qualità professionale utilizzando una tecnologia avanzata di generazione video AI. Con avatar AI personalizzabili e modelli facili da usare, puoi dare vita alla tua visione creativa e semplificare il processo di creazione di video AI.

Posso mantenere la coerenza del marchio utilizzando la piattaforma video AI di HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di integrare il tuo logo, colori specifici e altri elementi del marchio nei tuoi video generati dall'AI. Questo assicura che ogni video prodotto sia perfettamente allineato con l'identità del tuo marchio.

Che tipo di avatar AI e voci fuori campo posso utilizzare con HeyGen?

HeyGen offre una vasta gamma di avatar AI realistici e potenti capacità di generazione di voci fuori campo. Puoi convertire il tuo script direttamente in dialoghi coinvolgenti, creando contenuti AI da testo a video in modo rapido ed efficiente.

HeyGen è adatto per creare video di formazione sulle competenze professionali?

Sì, HeyGen è un generatore di video di competenze professionali ideale per varie esigenze aziendali, inclusi video di formazione completi e video di marketing coinvolgenti. Il suo AI Studio intuitivo e i modelli pronti all'uso semplificano la produzione di contenuti di alta qualità e impatto per la formazione dei dipendenti.

