Potenzia la Formazione con un Generatore di Video di Competenze Professionali
Genera istantaneamente video di formazione professionale coinvolgenti con avatar AI personalizzabili, rendendo la formazione dei dipendenti più efficace e scalabile.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di marketing dinamico di 45 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, presentando un nuovo prodotto o servizio. Utilizza i "Modelli e scene" di HeyGen per creare una narrazione visiva coinvolgente con una "Generazione di voce fuori campo" vivace e amichevole, rendendolo un ideale "creatore di video AI" per generare "video di marketing" accattivanti che catturano l'attenzione.
Produci un video breve e accattivante di 30 secondi per influencer sui social media, mettendo in evidenza un argomento o una sfida di tendenza. Il video necessita di uno stile veloce e visivamente accattivante con musica di sottofondo accattivante, ottimizzato per la visione silenziosa utilizzando "Sottotitoli/didascalie" prominenti e facilmente adattabile a varie piattaforme con "Ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto", promuovendo la "creazione di video" creativa.
Genera un video di comunicazione interna conciso di 15 secondi per i dipendenti dell'azienda, annunciando un importante aggiornamento delle politiche. Impiega uno stile visivo professionale e diretto utilizzando immagini di alta qualità dalla "Libreria multimediale/supporto stock" e un "avatar AI" amichevole che funge da "testa parlante", garantendo che la "creazione di video AI" sia rapida, efficiente e mantenga un tono accogliente.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Espandi l'Apprendimento e la Creazione di Corsi.
Sviluppa rapidamente corsi professionali diversificati ed estendi la tua portata educativa a un pubblico globale più ampio.
Migliora l'Efficacia della Formazione.
Sfrutta i video AI per aumentare significativamente il coinvolgimento nella formazione professionale e migliorare la ritenzione delle conoscenze tra i dipendenti.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video AI?
HeyGen consente agli utenti di trasformare il testo in video di qualità professionale utilizzando una tecnologia avanzata di generazione video AI. Con avatar AI personalizzabili e modelli facili da usare, puoi dare vita alla tua visione creativa e semplificare il processo di creazione di video AI.
Posso mantenere la coerenza del marchio utilizzando la piattaforma video AI di HeyGen?
Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di integrare il tuo logo, colori specifici e altri elementi del marchio nei tuoi video generati dall'AI. Questo assicura che ogni video prodotto sia perfettamente allineato con l'identità del tuo marchio.
Che tipo di avatar AI e voci fuori campo posso utilizzare con HeyGen?
HeyGen offre una vasta gamma di avatar AI realistici e potenti capacità di generazione di voci fuori campo. Puoi convertire il tuo script direttamente in dialoghi coinvolgenti, creando contenuti AI da testo a video in modo rapido ed efficiente.
HeyGen è adatto per creare video di formazione sulle competenze professionali?
Sì, HeyGen è un generatore di video di competenze professionali ideale per varie esigenze aziendali, inclusi video di formazione completi e video di marketing coinvolgenti. Il suo AI Studio intuitivo e i modelli pronti all'uso semplificano la produzione di contenuti di alta qualità e impatto per la formazione dei dipendenti.