Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Produci un video pitch deck persuasivo di 45 secondi su misura per i fondatori di start-up in cerca di investimenti. Impiega gli avatar AI di HeyGen per presentare la tua presentazione generata dall'AI con uno stile di animazione sicuro, elegante e moderno, accompagnato da una colonna sonora d'impatto per lasciare un'impressione duratura.
Sviluppa un video istruttivo di 60 secondi per formatori aziendali ed educatori. Sfrutta la generazione di voiceover e sottotitoli/caption di HeyGen per garantire chiarezza e accessibilità, mostrando come mantenere un branding coerente in tutti i contenuti creati con il creatore di slide AI, con visuali istruttive chiare e una voce calma e articolata.
Progetta un video di marketing coinvolgente di 30 secondi per piccoli imprenditori. Utilizza la libreria multimediale/supporto stock di HeyGen e i modelli di presentazione per creare diapositive sorprendenti con una voce narrante visivamente ricca, amichevole e accessibile, dimostrando la facilità di creazione di contenuti professionali.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Genera Corsi Educativi.
Produci rapidamente corsi educativi potenziati dall'AI, espandendo la tua portata e rendendo l'apprendimento accessibile a un pubblico globale.
Migliora la Formazione Aziendale.
Sviluppa video di formazione coinvolgenti con presentatori AI per migliorare significativamente la ritenzione e la partecipazione dei dipendenti nei programmi di apprendimento.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di presentazioni AI sorprendenti?
HeyGen ti consente di creare presentazioni coinvolgenti trasformando gli script in contenuti dinamici testo-video con avatar AI e generazione di voiceover. Questo approccio innovativo assicura che il tuo messaggio venga trasmesso con impatto, risparmiando tempo significativo.
HeyGen può aiutare a mantenere un branding coerente nelle mie diapositive generate dall'AI?
Assolutamente, HeyGen offre controlli di branding robusti, inclusa la personalizzazione di loghi e colori, insieme a modelli di presentazione. Questo assicura che ogni progetto creato con il creatore di slide AI si allinei perfettamente con l'identità del tuo marchio, offrendo un aspetto professionale.
Quali caratteristiche rendono HeyGen un generatore di PowerPoint AI efficiente?
HeyGen semplifica il processo permettendoti di generare contenuti e media con l'AI, offrendo suggerimenti di contenuto e ottimizzazione del layout. La sua funzionalità di editor drag-and-drop semplifica la creazione di pitch deck sofisticati o qualsiasi presentazione AI.
HeyGen supporta vari formati di presentazione o integrazioni?
Pur generando principalmente presentazioni video, la piattaforma versatile di HeyGen crea contenuti visivi di alta qualità che possono completare Google Slides o PowerPoint. Le sue funzionalità di ridimensionamento dell'aspetto e di esportazione assicurano adattabilità per diverse esigenze di presentazione.