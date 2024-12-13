Creatore di Video Professionale per Storie Coinvolgenti

Genera automaticamente schemi video ben organizzati e potenzia il tuo processo di produzione con la nostra potente funzione di trasformazione del testo in video da script.

Crea un video promozionale di 1 minuto rivolto a proprietari di piccole imprese e professionisti del marketing, illustrando come HeyGen funzioni come un creatore di video professionale per ottimizzare il tuo processo di creazione video. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, con grafiche pulite e dimostrazioni facili da seguire, accompagnate da una voce narrante autorevole generata utilizzando la funzione di generazione di Voiceover di HeyGen, che articola chiaramente i benefici di una pianificazione video strutturata.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video istruttivo di 90 secondi rivolto a creatori di contenuti e progettisti didattici, mostrando la potenza degli strumenti basati su AI all'interno di HeyGen. Questo video dovrebbe dimostrare visivamente come HeyGen eccelle nel generare automaticamente schemi ben organizzati per argomenti complessi, rendendo la produzione video senza sforzo. Utilizza uno stile visivo coinvolgente con un avatar AI amichevole e articolato per narrare i passaggi, evidenziando i guadagni di efficienza per gli utenti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video educativo di 1 minuto per formatori aziendali ed educatori, concentrandoti sulla creazione senza soluzione di continuità di video esplicativi. Questo video dovrebbe dettagliare come la capacità di trasformare il testo in video da script di HeyGen trasforma il contenuto scritto in immagini accattivanti senza sforzo. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale e didattico, fornendo informazioni chiare e concise per formare ed educare efficacemente il pubblico, enfatizzando la facilità d'uso per argomenti complessi.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video dinamico di 45 secondi per i social media manager e i digital marketer, dimostrando come HeyGen semplifica l'intero processo di produzione video. Il video dovrebbe mostrare immagini vivaci e veloci e musica di sottofondo allegra, evidenziando la facilità di utilizzo dei modelli personalizzabili. Fondamentale, integra la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen per garantire l'accessibilità e massimizzare il coinvolgimento su varie piattaforme social, rendendo il messaggio chiaro anche senza audio.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video Professionale

Ottimizza il tuo processo di produzione video con strumenti basati su AI, generando automaticamente schemi ben organizzati per creare video esplicativi coinvolgenti in modo efficiente.

1
Step 1
Crea il Tuo Schema Video
Inizia inserendo il tuo script o i punti chiave. I nostri strumenti basati su AI ti aiuteranno a generare automaticamente schemi ben organizzati, strutturando il tuo contenuto in modo efficiente.
2
Step 2
Genera Contenuto Video
Sfrutta la funzione di trasformazione del testo in video da script per trasformare le sezioni del tuo schema in scene dinamiche, complete di immagini e audio accattivanti.
3
Step 3
Personalizza le Tue Scene
Affina l'aspetto del tuo video con il nostro editor drag-and-drop intuitivo, permettendoti di perfezionare le scene e incorporare i media senza sforzo.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Infine, esporta i tuoi video esplicativi di alta qualità in vari formati, pronti per essere condivisi immediatamente su tutte le piattaforme desiderate.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Annunci Video ad Alte Prestazioni

.

Progetta e produci rapidamente annunci video strutturati e ad alte prestazioni, assicurando che le tue campagne siano efficaci e consegnate con efficienza basata su AI.

background image

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen il processo tecnico di generazione di schemi video?

HeyGen sfrutta strumenti avanzati basati su AI per ottimizzare la tua creazione video, generando automaticamente schemi ben organizzati direttamente dal tuo script. Questa capacità di trasformare il testo in video da script semplifica notevolmente le fasi iniziali del tuo processo di produzione video.

Quali caratteristiche tecniche rendono HeyGen un creatore di video professionale?

HeyGen offre un editor drag-and-drop facile da usare e modelli personalizzabili, rendendolo un creatore di video professionale efficiente. La sua integrazione AI consente l'inclusione facile di grafiche animate e narrazione vocale, migliorando la tua produzione video.

HeyGen può integrare narrazione vocale e avatar AI nei miei schemi video?

Sì, HeyGen integra perfettamente la generazione di Voiceover e avatar AI, permettendoti di dare vita ai tuoi schemi video. Puoi anche utilizzare la sua funzione di sintesi vocale per una narrazione dinamica e aggiungere automaticamente sottotitoli/caption.

Quali caratteristiche collaborative offre HeyGen per ottimizzare gli schemi video?

HeyGen è progettato per ottimizzare il tuo processo di creazione e produzione video attraverso una robusta integrazione AI e funzionalità di collaborazione. Garantisce un flusso di lavoro coerente dagli schemi video iniziali ai video esplicativi finali e rifiniti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo