Generatore di Video di Orientamento Professionale per un Onboarding Senza Problemi
Sviluppa contenuti di orientamento coinvolgenti senza sforzo utilizzando la nostra funzione di testo in video da script per una produzione rapida.
Sviluppa un video di formazione sulla conformità di 90 secondi rivolto a tutti i dipendenti esistenti in un'azienda di servizi finanziari, delineando gli aggiornamenti normativi recenti. Il video necessita di uno stile visivo serio ma accessibile, utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per immagini pertinenti e presentando le informazioni chiaramente attraverso sovrapposizioni di testo. Una voce fuori campo precisa e informativa dovrebbe guidare gli spettatori attraverso i punti critici, rafforzata dai sottotitoli/caption di HeyGen per garantire accessibilità e comprensione, semplificando il processo dei video di formazione.
Progetta un video coinvolgente di 45 secondi per un annuncio aziendale interno, celebrando il successo di un team e proiettando obiettivi futuri per un pubblico globale. L'estetica visiva dovrebbe essere vivace e celebrativa, incorporando animazioni di testo dinamiche e transizioni rapide di scena utilizzando i Template & scene di HeyGen. La narrazione sarà consegnata in modo efficiente attraverso un testo in video da script, garantendo un messaggio coerente tra i diversi team e servendo come un eccellente esempio del potenziale di un creatore di video di onboarding per le comunicazioni interne continue.
Produci un video di orientamento professionale di 2 minuti per nuovi utenti software, guidandoli attraverso la configurazione iniziale di uno strumento aziendale complesso. Questo video richiede uno stile visivo dettagliato, simile a un tutorial, con chiari screenshot e animazioni di evidenziazione, accompagnato da una voce fuori campo calma e istruttiva. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per agire come una guida amichevole, semplificando i passaggi tecnici e migliorando l'esperienza iniziale dell'utente con la piattaforma di generazione di video di orientamento professionale, garantendo un onboarding del cliente fluido.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Semplifica la Formazione e l'Onboarding dei Dipendenti.
Crea senza sforzo corsi di formazione completi e video di onboarding, raggiungendo nuovi dipendenti a livello globale con contenuti coerenti e di alta qualità.
Migliora il Coinvolgimento e la Retenzione nella Formazione.
Utilizza l'AI per produrre video di orientamento dinamici e interattivi che catturano l'attenzione, migliorando il coinvolgimento nell'apprendimento e la ritenzione delle conoscenze per il personale.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video di orientamento professionale utilizzando l'AI?
HeyGen funziona come un potente Generatore di Video AI per la Formazione, consentendo agli utenti di trasformare script di testo in video di orientamento professionale coinvolgenti. Con avatar AI realistici e avanzate capacità di testo in video, puoi produrre contenuti di alta qualità in modo efficiente senza esperienza estesa di editing video.
HeyGen può personalizzare i video di onboarding e integrarsi con le piattaforme esistenti?
Assolutamente. Gli strumenti di editing video intuitivi di HeyGen ti permettono di personalizzare i contenuti del tuo creatore di video di onboarding con elementi di branding e di utilizzare vari template di video di orientamento. Puoi anche esportare facilmente i tuoi video con sottotitoli per un'integrazione senza problemi con le piattaforme LMS, migliorando il tuo processo di onboarding dei dipendenti.
Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per rendere i video di formazione accessibili e coinvolgenti?
HeyGen fornisce supporto multilingue e generazione di voice-over professionale, garantendo che i tuoi video di formazione raggiungano un pubblico globale. La piattaforma facilita aggiornamenti e modifiche facili, permettendoti di mantenere i tuoi video coinvolgenti attuali e pertinenti per tutti i nuovi dipendenti.
HeyGen utilizza l'AI per migliorare la sceneggiatura e gli elementi visivi nei video di formazione?
Sì, HeyGen sfrutta la tecnologia AI avanzata per la sceneggiatura potenziata dall'AI e la generazione di avatar AI realistici, trasformando il testo in video in modo efficiente. Questo assicura la creazione di video professionali che mantengono alta qualità e coerenza in tutti i tuoi materiali di formazione e onboarding.