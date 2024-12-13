Creatore di Video Online Professionale: Creazione di Video Senza Sforzo

Crea video accattivanti per i social media con facilità utilizzando avatar AI e il nostro potente creatore di video online.

Crea un video dinamico di 1 minuto rivolto a proprietari di piccole imprese e appassionati di tecnologia, mostrando come HeyGen funzioni come un intuitivo generatore di video AI. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e pulito con una traccia audio vivace, enfatizzando la facilità di conversione dei copioni in video utilizzando la funzione Testo-a-video da copione.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un tutorial veloce di 45 secondi per professionisti del marketing e creatori di contenuti, dimostrando come l'editor video online di HeyGen semplifichi la creazione di contenuti coinvolgenti per i social media. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso ed energico con una narrazione chiara e professionale, evidenziando la generazione automatica di Sottotitoli/didascalie per massimizzare la portata.
Prompt di Esempio 2
Produci un video informativo di 2 minuti per la formazione aziendale rivolto a educatori e formatori aziendali, illustrando le robuste capacità di HeyGen come piattaforma completa di creazione video. Lo stile visivo dovrebbe essere formale e istruttivo con una voce fuori campo stabile e professionale, utilizzando efficacemente avatar AI per trasmettere messaggi chiave con un tocco umano.
Prompt di Esempio 3
Progetta un accattivante clip promozionale di 30 secondi per aspiranti YouTuber e influencer dei social media, dimostrando quanto velocemente possano creare video di tendenza per i social media utilizzando HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere vibrante e ricco di immagini con una traccia di sottofondo accattivante, sfruttando appieno i diversi Modelli & scene per stimolare la creatività.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona un creatore di video online professionale

Sblocca il pieno potenziale di un creatore di video online professionale. Crea video straordinari e di alta qualità senza sforzo con strumenti potenziati dall'AI e funzionalità di editing intuitive.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto Video
Inizia selezionando da un'ampia gamma di Modelli & scene progettati professionalmente, o carica i tuoi media per iniziare a creare il tuo video utilizzando modelli video professionali.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Potenziati dall'AI
Integra avatar AI realistici per trasmettere il tuo messaggio, sfruttando la potenza di un generatore di video AI per dare vita al tuo copione con presentatori realistici.
3
Step 3
Applica una Finitura Professionale
Affina i tuoi contenuti utilizzando strumenti di editing video completi, applicando controlli di Branding per incorporare il tuo logo e colori personalizzati per un'esperienza di editing video coesa e professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video utilizzando il ridimensionamento & esportazione del rapporto d'aspetto per adattarlo a qualsiasi piattaforma, quindi pubblica facilmente sui social direttamente per raggiungere il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Formazione Aziendale e l'Apprendimento

.

Migliora il coinvolgimento dei dipendenti e la ritenzione delle conoscenze trasformando i materiali di formazione in video interattivi generati dall'AI.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo di generazione di video AI per gli utenti?

HeyGen semplifica la generazione di video AI permettendoti di trasformare un semplice copione in un video dinamico utilizzando avatar AI avanzati e strumenti potenziati dall'AI. Questo rende la creazione di contenuti professionali accessibile ed efficiente.

Quali capacità di editing video offre HeyGen per la produzione di video online?

HeyGen, come avanzato creatore di video online, offre funzionalità chiave di editing video come la generazione di sottotitoli/didascalie, l'incorporazione di generazione di voiceover personalizzati e l'utilizzo della sua vasta libreria multimediale/supporto stock. Questo ti aiuta a produrre video di alta qualità senza bisogno di software complessi.

HeyGen può supportare la produzione video professionale con elementi di branding personalizzati?

Assolutamente, HeyGen garantisce che la tua produzione video professionale mantenga la coerenza del marchio con controlli di branding completi come l'aggiunta del tuo logo e colori personalizzati. Questa capacità è essenziale per le aziende focalizzate sul video marketing.

Come può HeyGen assistere nella creazione e pubblicazione di video coinvolgenti per i social media?

HeyGen rende semplice la creazione di video per i social media con una varietà di modelli video e ridimensionamento & esportazione flessibile del rapporto d'aspetto per adattarsi a qualsiasi piattaforma. Puoi facilmente produrre contenuti su misura per la pubblicazione diretta sui social.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo