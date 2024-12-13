Creatore di Messaggi Professionali: AI per Testi Aziendali Perfetti

Crea messaggi coinvolgenti e assicura una voce di brand coerente con il nostro potente assistente di scrittura AI.

Crea un video di 45 secondi pensato per i proprietari di piccole imprese e i responsabili marketing, sottolineando come un creatore di messaggi professionale coltivi una voce di brand coerente. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e moderno, accompagnato da una voce fuori campo professionale e chiara. Gli avatar AI di HeyGen narreranno efficacemente i benefici, mostrando quanto sia facile creare comunicazioni d'impatto, con tutte le spiegazioni arricchite da una generazione di voce fuori campo senza soluzione di continuità.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Rivolto ai professionisti del marketing e ai creatori di contenuti, questo video di 60 secondi necessita di uno stile dinamico e informativo, mostrando visivamente il potere di un assistente di scrittura AI. L'audio dovrebbe essere coinvolgente e articolato, evidenziando come la piattaforma rivoluzioni la creazione di contenuti e aumenti il coinvolgimento dei clienti. Sfrutta la funzione di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire senza sforzo i concetti scritti in immagini accattivanti, supportate ulteriormente da sottotitoli chiari per rafforzare i messaggi chiave sulle strategie di messaggistica efficienti.
Prompt di Esempio 2
Un video di 30 secondi per aziende SaaS e responsabili e-commerce adotterà uno stile visivo elegante, basato su problemi e soluzioni, e un tono audio sicuro ed efficiente. Il messaggio principale sarà sulla creazione di messaggi professionali attraverso flussi di lavoro automatizzati e campagne a goccia, semplificando strategie di comunicazione complesse. Sfruttando i modelli e le scene di HeyGen, si possono rapidamente stabilire sequenze visivamente accattivanti, e il supporto della libreria multimediale/stock arricchirà la narrazione, evidenziando velocità ed efficacia.
Prompt di Esempio 3
Per i team di supporto clienti e i professionisti delle vendite, sviluppa un video di 45 secondi con un'estetica visiva amichevole e accessibile e uno stile audio pratico e rassicurante. Questo video esplorerà la versatilità della piattaforma di messaggistica per la comunicazione multicanale, inclusi SMS, Email e messaggistica bidirezionale. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per guidare gli spettatori attraverso vari casi d'uso e dimostrare la flessibilità del ridimensionamento e delle esportazioni del rapporto d'aspetto per garantire che i messaggi siano perfettamente ottimizzati per qualsiasi canale, migliorando la portata e la reattività.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Messaggi Professionali

Crea rapidamente messaggi professionali e in linea con il brand utilizzando il nostro assistente di scrittura AI. Assicura una comunicazione chiara e coerente in tutti i tuoi sforzi di marketing e coinvolgimento dei clienti.

1
Step 1
Crea il Tuo Messaggio con l'AI
Utilizza l'assistente di scrittura AI integrato per generare rapidamente bozze iniziali o idee per qualsiasi scopo di messaggistica. Questo consente una creazione di contenuti più veloce e risparmia tempo prezioso.
2
Step 2
Applica la Tua Voce di Brand
Raffina il tuo messaggio generato per allinearlo perfettamente al tono e allo stile unici del tuo brand. Assicura che ogni comunicazione mantenga una voce di brand professionale e coerente su tutti i canali.
3
Step 3
Seleziona dai Modelli Professionali
Scegli da una libreria di modelli progettati professionalmente o salva il tuo messaggio personalizzato come nuovo modello. Questo semplifica il tuo flusso di lavoro per varie campagne di marketing tramite messaggi di testo.
4
Step 4
Aggiungi ai Flussi di Lavoro Automatizzati
Integra i tuoi messaggi perfezionati nei flussi di lavoro automatizzati per campagne a goccia, risponditori automatici o invii programmati. Questo assicura una consegna tempestiva e massimizza il coinvolgimento dei clienti senza sforzo manuale.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Condividi Storie di Successo dei Clienti

.

Trasforma le testimonianze dei clienti in video persuasivi con l'AI, comunicando efficacemente il valore e costruendo fiducia come parte della tua strategia di messaggistica professionale.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di messaggi professionali e contenuti?

HeyGen agisce come un innovativo creatore di messaggi professionali trasformando script di testo in video coinvolgenti con avatar AI. Questa capacità aiuta i creatori di contenuti a produrre rapidamente contenuti visivi di alta qualità, garantendo una voce di brand coerente in tutte le comunicazioni.

HeyGen serve come assistente di scrittura AI per le campagne di marketing?

Sebbene HeyGen si specializzi nella generazione di video AI, la sua piattaforma supporta indirettamente il marketing convertendo efficacemente il tuo testo scritto in messaggi video accattivanti. I marketer possono sfruttare questo per creare messaggi professionali per varie piattaforme, migliorando il coinvolgimento dei clienti.

Come aiuta HeyGen nella creazione di messaggi professionali basati su video?

HeyGen semplifica la creazione di messaggi video attraverso funzionalità intuitive di testo in video e modelli personalizzabili. Gli utenti possono facilmente generare voci fuori campo e aggiungere sottotitoli, perfezionando la loro comunicazione per garantire una migliore leggibilità e impatto del messaggio.

Quali vantaggi offre HeyGen per la produzione di contenuti scalabile?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per fornire una creazione di contenuti efficiente su larga scala, andando oltre le comunicazioni tradizionali basate su testo. Le aziende possono generare rapidamente un volume di video brandizzati, utilizzando avatar AI e controlli di branding per mantenere un'esperienza di brand coerente attraverso campagne diverse.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo