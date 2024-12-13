Generatore di Video Interni Professionali per un'AI Veloce e Facile

Genera video professionali in pochi minuti utilizzando la nostra vasta libreria di modelli personalizzabili.

Crea un video di onboarding professionale di 60 secondi progettato per i nuovi dipendenti, introducendoli alla cultura aziendale e ai passaggi iniziali chiave. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e accogliente, con avatar AI diversi per rappresentare i vari dipartimenti, accompagnati da una voce narrante amichevole e professionale. Questo video utilizza gli avatar AI di HeyGen per rendere l'introduzione coinvolgente e personalizzata.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video generativo AI di 45 secondi rivolto ai potenziali clienti, mostrando i vantaggi della nostra ultima funzionalità del prodotto. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere elegante, moderno e altamente dinamico, utilizzando grafiche in movimento coinvolgenti e un narratore energico. Sfrutta la funzione di testo-a-video di HeyGen per trasformare senza sforzo il testo di marketing in immagini accattivanti, dimostrando una creazione video senza soluzione di continuità.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di comunicazione interna di 30 secondi per tutto il personale, annunciando un importante aggiornamento delle politiche aziendali. Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro e professionale, utilizzando grafiche pulite e un tono affidabile, supportato da una voce narrante realistica e articolata. Questo generatore di video interni professionale consente la generazione di voiceover direttamente dal testo, garantendo coerenza e chiarezza nel messaggio.
Prompt di Esempio 3
Progetta una guida di 90 secondi per gli utenti esistenti, spiegando una funzione specifica del nostro software. Il video dovrebbe avere una presentazione visiva chiara e passo-passo con immagini sorprendenti che evidenziano ogni azione, accompagnate da una narrazione audio calma e informativa. Utilizza i modelli e le scene estese di HeyGen per assemblare rapidamente un tutorial raffinato e facile da seguire, migliorando l'intero processo di creazione video.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Generatore di Video Interni Professionali

Produci senza sforzo video interni raffinati e d'impatto. Trasforma le tue idee in contenuti video professionali con l'AI, migliorando la comunicazione e il coinvolgimento all'interno della tua organizzazione.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Scrivi o incolla il tuo messaggio di comunicazione interna. La nostra AI generativa trasforma il tuo testo in un video dinamico, rendendo semplice la creazione di contenuti.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi
Seleziona da una libreria diversificata di avatar AI. Personalizza le scene per allinearle al branding e al messaggio della tua azienda, assicurando che il tuo video appaia professionale.
3
Step 3
Aggiungi la Narrazione
Arricchisci il tuo video con voiceover realistici generati direttamente dal tuo script. Scegli tra varie voci e lingue per trasmettere chiaramente il tuo messaggio.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video con rapporti d'aspetto appropriati per diverse piattaforme. Esporta il tuo video interno di alta qualità per condividerlo con il tuo team o azienda.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Fornisci Comunicazioni Interne Ispiratrici

.

Crea video motivazionali coinvolgenti e messaggi di leadership per unire il tuo team e rafforzare efficacemente la cultura aziendale.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video professionali?

La potente piattaforma di video generativi AI di HeyGen rende la creazione di video professionali accessibile a tutti. Sfruttando avatar AI avanzati e capacità di testo-a-video, puoi produrre senza sforzo immagini sorprendenti e storie visive coinvolgenti, semplificando notevolmente il tuo flusso di lavoro di produzione di contenuti.

HeyGen può aiutarmi a ottenere il controllo creativo sui miei contenuti video?

Assolutamente. HeyGen offre un ampio controllo creativo attraverso funzionalità come modelli personalizzabili, voiceover realistici e avatar AI dinamici. Questo ti consente di creare video professionali unici che si adattano perfettamente alla tua visione e all'estetica del tuo brand.

Che tipo di contenuti creativi posso produrre con HeyGen?

HeyGen ti consente di creare una vasta gamma di contenuti creativi, dai video coinvolgenti per i social media ai video esplicativi dettagliati e alle comunicazioni interne. La nostra piattaforma offre gli strumenti per generare narrazioni accattivanti e immagini sorprendenti per qualsiasi esigenza.

HeyGen è adatto per i creatori di contenuti senza competenze di editing video?

Sì, HeyGen è progettato per essere facile da usare, rendendo la creazione di video professionali accessibile anche senza competenze di editing video. La nostra interfaccia intuitiva e gli strumenti potenziati dall'AI semplificano il processo, permettendo ai creatori di contenuti di concentrarsi sulla consegna di storie visive coinvolgenti rapidamente.

