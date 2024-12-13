Generatore di Video di Livello Professionale per Creazione Rapida di Video AI

Sfrutta la capacità di testo-a-video da copione del nostro generatore di video AI per trasformare le tue idee in video di alta qualità e coinvolgenti con una velocità senza precedenti.

Crea un video coinvolgente di 30 secondi per i social media rivolto ai proprietari di piccole imprese, dimostrando come un generatore di video AI possa semplificare la creazione di contenuti. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso ed energico, con tagli rapidi e grafiche animate, accompagnato da una colonna sonora contemporanea e vivace e una voce narrante chiara ed entusiasta. Evidenzia la facilità di trasformare un copione in una storia visiva dinamica utilizzando la capacità di testo-a-video da copione di HeyGen.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video esplicativo di prodotto coinvolgente di 45 secondi rivolto a imprenditori esperti di tecnologia, presentando una nuova funzionalità software. Il video dovrebbe adottare un'estetica visiva professionale ma amichevole, utilizzando scene animate pulite e un avatar digitale esperto per guidare lo spettatore, accompagnato da una colonna sonora moderna e sottile. Sottolinea il vantaggio di utilizzare strumenti di generazione video di livello professionale e gli avatar AI di HeyGen per trasmettere informazioni complesse in modo chiaro.
Prompt di Esempio 2
Progetta un segmento educativo informativo di 60 secondi per creatori di contenuti online, offrendo suggerimenti rapidi su come migliorare i flussi di lavoro nella creazione di video. L'approccio visivo dovrebbe essere pulito e istruttivo, utilizzando una combinazione di registrazioni dello schermo e media di stock pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock, supportato da una narrazione calma e autorevole. Mostra come gli strumenti AI per la creazione di video semplificano il processo di produzione e integra sottotitoli chiari per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un annuncio di marca conciso di 15 secondi per le comunicazioni interne, informando il personale di un traguardo aziendale. Questo breve video necessita di uno stile visivo elegante e d'impatto con sovrapposizioni di testo audaci e transizioni dinamiche, accompagnato da un jingle contemporaneo e stimolante. Dimostra la versatilità del video generativo AI creando rapidamente questo messaggio e utilizzando la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per garantire che appaia perfetto su tutte le piattaforme.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Livello Professionale

Trasforma senza sforzo le tue idee in video coinvolgenti con la nostra piattaforma potenziata dall'AI, permettendoti di produrre contenuti di alta qualità per qualsiasi esigenza professionale.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Scrivi o incolla il tuo copione video. La nostra AI avanzata utilizza la capacità di testo-a-video da copione per convertire il tuo testo in un discorso dal suono naturale, semplificando la produzione dei tuoi contenuti.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo marchio o messaggio. Questi avatar digitali aumentano il coinvolgimento e danno ai tuoi video professionali un tocco umano.
3
Step 3
Applica le Personalizzazioni
Personalizza il tuo video con ampi controlli di branding (logo, colori), consentendo una completa personalizzazione per allinearsi con l'identità del tuo marchio e gli standard professionali.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo progetto e sfrutta il nostro ridimensionamento e esportazione flessibile del rapporto d'aspetto per ottenere il tuo output video di alta qualità nel formato perfetto per qualsiasi piattaforma, pronto per l'uso immediato.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

.

Sviluppa video AI coinvolgenti e professionali per evidenziare i percorsi di successo dei clienti, costruendo fiducia e dimostrando valore.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il mio processo creativo di creazione video?

HeyGen sfrutta la tecnologia video generativa AI per trasformare le tue idee in output video di alta qualità, offrendo una suite di strumenti AI per la creazione di video, inclusi avatar digitali e personaggi animati diversificati. Questo ti consente di creare contenuti coinvolgenti senza sforzo.

Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per la produzione video?

HeyGen fornisce un'ampia personalizzazione per i tuoi video, dalla generazione di testo-a-video con voce narrante AI ai controlli di branding per loghi e colori. Puoi facilmente adattare i contenuti per soddisfare visioni creative specifiche per varie piattaforme, inclusi i video per i social media.

HeyGen può semplificare i flussi di lavoro di produzione video per i team di content marketing?

Assolutamente. HeyGen funge da generatore di video AI di livello professionale, semplificando la creazione di video per i team di content marketing. Automatizza compiti ripetitivi e fornisce modelli, consentendo una produzione efficiente di output video di alta qualità senza esperienza di editing estesa.

Cosa rende HeyGen un generatore di video AI leader?

HeyGen si distingue come un avanzato generatore di video AI offrendo avatar digitali realistici e robuste capacità di testo-a-video. La sua piattaforma video generativa AI consente una creazione video senza soluzione di continuità, rendendo accessibile a tutti la creazione di contenuti video di livello professionale.

