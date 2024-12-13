Creatore di Video per lo Sviluppo Professionale: Eleva la Formazione

Crea contenuti formativi coinvolgenti ed efficaci per il tuo team utilizzando potenti avatar AI.

Genera un video di 60 secondi per i team di L&D focalizzato sull'ottimizzazione dei loro programmi di apprendimento professionale. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e pulito, con scenari ispiratori di sviluppo delle competenze, accompagnati da una voce narrante professionale e incoraggiante generata utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen. Questo video metterà in evidenza come una piattaforma di creazione video online semplifica la consegna di contenuti coinvolgenti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di 90 secondi rivolto ai formatori tecnici, illustrando il processo di conduzione di una formazione tecnica efficace per i dipendenti. Il video dovrebbe avere uno stile visivo chiaro e istruttivo con animazioni dinamiche e spiegazioni concise, migliorato dalla funzione di testo-a-video da script di HeyGen per una narrazione precisa, dimostrando la potenza di un generatore di video AI.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di 2 minuti progettato per le organizzazioni che integrano una forza lavoro ibrida, mostrando un'esperienza di onboarding dei dipendenti coinvolgente. Lo stile visivo dovrebbe essere amichevole e visivamente ricco, incorporando diversi avatar AI per personalizzare il percorso di apprendimento e sfruttando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per migliorare il contesto visivo.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di 30 secondi per i leader aziendali che vogliono creare video e presentazioni straordinarie di qualità professionale. Utilizza uno stile visivo elegante e veloce con transizioni d'impatto, sfruttando i modelli e le scene pre-progettati di HeyGen per una rapida creazione di contenuti e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per una distribuzione versatile su tutte le piattaforme.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video per lo Sviluppo Professionale

Crea senza sforzo video di sviluppo professionale e formazione d'impatto con strumenti potenziati dall'AI, migliorando l'apprendimento e il coinvolgimento per il tuo team.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Seleziona da una libreria di modelli di video formativi professionali per strutturare rapidamente i tuoi contenuti e accelerare la creazione.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI Coinvolgenti
Dai vita ai tuoi contenuti istruttivi selezionando da una gamma diversificata di avatar AI per presentare il tuo messaggio.
3
Step 3
Applica Elementi del Marchio
Integra il logo, i colori e i caratteri del tuo marchio per mantenere un aspetto coerente e professionale in tutto il tuo video.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Rifinito
Finalizza il tuo video di sviluppo professionale ed esportalo facilmente nel formato desiderato per la condivisione su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Argomenti Complessi per l'Educazione

.

Semplifica argomenti complessi in contenuti video coinvolgenti, migliorando la comprensione professionale e migliorando i risultati di apprendimento in vari campi.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video online con strumenti video AI?

HeyGen sfrutta le avanzate capacità del generatore di video AI, permettendo agli utenti di trasformare il testo in video professionali con facilità. La nostra piattaforma integra funzioni di scrittura di script AI e testo-a-voce AI per semplificare la produzione di contenuti.

HeyGen può creare avatar AI personalizzati e voiceover realistici?

Sì, HeyGen offre una gamma di avatar AI diversi e sofisticati voiceover AI per migliorare i tuoi video. Puoi personalizzarli per adattarli al tuo marchio, garantendo contenuti coinvolgenti e accattivanti.

Quali funzionalità tecniche offre HeyGen per produrre contenuti di alta qualità?

HeyGen offre potenti funzionalità tecniche tra cui registrazione dello schermo senza interruzioni e avanzate capacità di testo-a-video da script. Puoi anche utilizzare sottotitoli/didascalie e controlli di branding per garantire che il tuo output sia costantemente professionale e allineato con gli standard della tua organizzazione.

HeyGen offre funzionalità per la coerenza del marchio e la distribuzione globale dei video formativi?

HeyGen garantisce la coerenza del marchio attraverso controlli di branding personalizzabili, inclusi loghi e colori, in tutti i tuoi video formativi. La nostra piattaforma supporta anche funzionalità come traduzioni con un clic e un lettore video multilingue per raggiungere efficacemente un pubblico globale.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo