Creatore di Video per lo Sviluppo Professionale: Eleva la Formazione
Crea contenuti formativi coinvolgenti ed efficaci per il tuo team utilizzando potenti avatar AI.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video di 90 secondi rivolto ai formatori tecnici, illustrando il processo di conduzione di una formazione tecnica efficace per i dipendenti. Il video dovrebbe avere uno stile visivo chiaro e istruttivo con animazioni dinamiche e spiegazioni concise, migliorato dalla funzione di testo-a-video da script di HeyGen per una narrazione precisa, dimostrando la potenza di un generatore di video AI.
Sviluppa un video di 2 minuti progettato per le organizzazioni che integrano una forza lavoro ibrida, mostrando un'esperienza di onboarding dei dipendenti coinvolgente. Lo stile visivo dovrebbe essere amichevole e visivamente ricco, incorporando diversi avatar AI per personalizzare il percorso di apprendimento e sfruttando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per migliorare il contesto visivo.
Produci un video di 30 secondi per i leader aziendali che vogliono creare video e presentazioni straordinarie di qualità professionale. Utilizza uno stile visivo elegante e veloce con transizioni d'impatto, sfruttando i modelli e le scene pre-progettati di HeyGen per una rapida creazione di contenuti e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per una distribuzione versatile su tutte le piattaforme.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento e la Ritenzione della Formazione.
Eleva i tuoi programmi di sviluppo professionale sfruttando l'AI per aumentare significativamente il coinvolgimento dei tirocinanti e la ritenzione delle conoscenze.
Crea Più Corsi e Raggiungi Più Studenti.
Espandi la tua portata educativa e scala i programmi di apprendimento professionale a livello globale producendo un maggior numero di corsi di alta qualità.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video online con strumenti video AI?
HeyGen sfrutta le avanzate capacità del generatore di video AI, permettendo agli utenti di trasformare il testo in video professionali con facilità. La nostra piattaforma integra funzioni di scrittura di script AI e testo-a-voce AI per semplificare la produzione di contenuti.
HeyGen può creare avatar AI personalizzati e voiceover realistici?
Sì, HeyGen offre una gamma di avatar AI diversi e sofisticati voiceover AI per migliorare i tuoi video. Puoi personalizzarli per adattarli al tuo marchio, garantendo contenuti coinvolgenti e accattivanti.
Quali funzionalità tecniche offre HeyGen per produrre contenuti di alta qualità?
HeyGen offre potenti funzionalità tecniche tra cui registrazione dello schermo senza interruzioni e avanzate capacità di testo-a-video da script. Puoi anche utilizzare sottotitoli/didascalie e controlli di branding per garantire che il tuo output sia costantemente professionale e allineato con gli standard della tua organizzazione.
HeyGen offre funzionalità per la coerenza del marchio e la distribuzione globale dei video formativi?
HeyGen garantisce la coerenza del marchio attraverso controlli di branding personalizzabili, inclusi loghi e colori, in tutti i tuoi video formativi. La nostra piattaforma supporta anche funzionalità come traduzioni con un clic e un lettore video multilingue per raggiungere efficacemente un pubblico globale.