Produci rapidamente video formativi efficaci per l'apprendimento e lo sviluppo. Trasforma il testo in video istantaneamente, eliminando l'editing complesso e risparmiando tempo prezioso.

Crea un video coinvolgente di 45 secondi rivolto a manager delle risorse umane e professionisti della formazione e sviluppo, mostrando come HeyGen funzioni come un generatore di video per lo sviluppo professionale di alto livello. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e aziendale, con avatar AI diversi che presentano moduli di formazione con una voce fuori campo chiara e autorevole, enfatizzando il potere dei media sintetici per un apprendimento efficace.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un clip informativo di 30 secondi per piccoli imprenditori e formatori aziendali che dimostri l'efficienza nella creazione di video formativi efficaci. Adotta uno stile visivo pulito e istruttivo con un tono audio incoraggiante e amichevole. Utilizza i numerosi modelli e scene di HeyGen per assemblare rapidamente una guida professionale da un semplice script, dimostrando che contenuti formativi efficaci sono facilmente raggiungibili.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dinamico di 60 secondi per il marketing e l'onboarding rivolto a aziende globali e ai loro team di marketing, evidenziando la facilità di trasformare il testo in contenuti video. Il video dovrebbe avere un'estetica visiva vibrante e di appeal internazionale, abbinata a una voce fuori campo nitida in più lingue e sottotitoli incorporati per dimostrare la portata globale. Sottolinea come la potente funzione di testo a video da script di HeyGen semplifichi la creazione di contenuti coinvolgenti e localizzati per pubblici diversi.
Prompt di Esempio 3
Crea un pezzo di 40 secondi rivolto a educatori e specialisti della comunicazione interna, illustrando come HeyGen funzioni come un generatore di video AI intuitivo per iniziative di apprendimento e sviluppo. La presentazione visiva dovrebbe essere accessibile e facile da usare, con una voce calda e incoraggiante, mostrando quanto sia facile produrre video professionali anche senza competenze di editing, sfruttando l'ampia libreria di media/stock di HeyGen.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video per lo Sviluppo Professionale

Crea rapidamente video formativi e di onboarding coinvolgenti per il tuo team, sfruttando l'AI per risparmiare tempo e risorse senza bisogno di competenze di editing.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo contenuto di sviluppo professionale come testo. La nostra piattaforma AI trasforma il tuo script in scene video, rendendo il processo di testo a video senza soluzione di continuità.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar
Seleziona da una gamma diversificata di avatar AI per presentare il tuo materiale formativo. Utilizza modelli e scene predefiniti per stabilire rapidamente un aspetto professionale per i tuoi video.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Accessibilità
Aggiungi la generazione di voiceover professionali, permettendo al tuo contenuto formativo di raggiungere un pubblico globale in più lingue, e includi sottotitoli generati automaticamente per una maggiore accessibilità.
4
Step 4
Esporta e Integra
Esporta facilmente i tuoi video di sviluppo professionale completati in vari formati per diverse piattaforme o integrali direttamente nel tuo LMS tramite integrazione LMS per una distribuzione senza soluzione di continuità.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Contenuti Motivazionali Coinvolgenti

Genera video motivazionali di impatto per lo sviluppo della leadership, la formazione sulle soft skill e la promozione di una cultura aziendale positiva.

Come semplifica HeyGen la creazione di video per lo sviluppo professionale?

HeyGen funziona come un generatore di video AI intuitivo, permettendo agli utenti di trasformare il testo in video coinvolgenti per lo sviluppo professionale senza bisogno di competenze di editing avanzate. Con funzionalità potenti come avatar AI e capacità di testo a video, creare video formativi di alta qualità e video di onboarding è semplice.

Posso personalizzare contenuti specifici del brand utilizzando lo strumento di creazione video di HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre vari modelli e controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del brand in ogni video. Questo assicura che tutti i tuoi contenuti di marketing e apprendimento e sviluppo riflettano costantemente l'identità della tua azienda.

Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per migliorare la localizzazione dei video?

HeyGen offre agli utenti avatar AI realistici e potenti capacità di testo a video, inclusa la generazione di voiceover e sottotitoli in più lingue. Questo rende facile localizzare video formativi e contenuti di sviluppo professionale per un pubblico globale.

Per quali tipi di contenuti è più efficace HeyGen?

HeyGen è altamente efficace per generare una vasta gamma di video per lo sviluppo professionale, inclusi video formativi coinvolgenti, video di onboarding completi per nuovi dipendenti e contenuti di marketing dinamici. È una piattaforma video AI versatile progettata per esigenze di comunicazione diverse.

