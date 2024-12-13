Diventa un Creatore di Sviluppo Professionale: Video di Formazione AI Facili

Potenzia gli educatori per integrare la tecnologia senza sforzo: Crea materiali didattici coinvolgenti con testo in video da script, rendendo lo sviluppo professionale veramente accessibile.

Crea un video istruttivo di 45 secondi progettato per educatori, mostrando come un AI Chatbot possa rivoluzionare lo sviluppo professionale offrendo supporto e risorse istantanee. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per dimostrare scenari di apprendimento interattivo, accompagnati da una voce narrante chiara e autorevole.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video ispiratore di 30 secondi rivolto a progettisti di curriculum e formatori, dimostrando quanto facilmente possano generare materiali didattici coinvolgenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere luminoso, dinamico e ispiratore con musica vivace, sfruttando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire rapidamente contenuti scritti in lezioni visive accattivanti che migliorano la progettazione del curriculum.
Prompt di Esempio 2
Produci un video energico di 60 secondi rivolto a facilitatori di workshop e formatori aziendali, illustrando come integrare la tecnologia per creare attività pratiche dinamiche. Lo stile visivo dovrebbe essere interattivo ed energico, con esempi diversificati tratti dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen, completati da una voce narrante dinamica ed entusiasta per ispirare una partecipazione attiva nei workshop.
Prompt di Esempio 3
Crea un video informativo di 40 secondi per specialisti in apprendimento e sviluppo, enfatizzando strategie per rendere l'apprendimento accessibile e migliorare l'alfabetizzazione digitale. L'estetica dovrebbe essere pulita, moderna e inclusiva con chiari elementi visivi sullo schermo e una voce calma e informativa, utilizzando i sottotitoli di HeyGen per garantire comprensione e accessibilità universale per tutti gli studenti.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Sviluppo Professionale

Potenzia gli educatori con materiali di sviluppo professionale coinvolgenti, rendendo chiari i concetti complessi e l'apprendimento accessibile attraverso la potente creazione di video.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto di Sviluppo Professionale
Inizia delineando i tuoi obiettivi di apprendimento e scrivendo il contenuto principale per la tua sessione di sviluppo professionale. Usa la funzione di testo in video da script di HeyGen per trasformare il tuo testo in un video dinamico, creando materiali didattici completi.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore e Voce
Rafforza il tuo messaggio scegliendo tra una varietà di avatar AI di HeyGen per rappresentare i tuoi istruttori. Questo dà vita al tuo contenuto e rende l'apprendimento accessibile a tutti i partecipanti.
3
Step 3
Raffina e Brandizza la Tua Formazione
Personalizza i tuoi video di sviluppo professionale per allinearli con l'identità della tua organizzazione utilizzando i robusti controlli di branding di HeyGen per loghi e colori, garantendo una consegna coerente dei workshop.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Apprendimento Professionale
Finalizza il tuo video utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per prepararlo per qualsiasi piattaforma. Distribuisci il tuo contenuto video coinvolgente agli educatori per una crescita professionale d'impatto, sia virtuale che in presenza.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Contenuti Istruttivi Rapidi

Crea rapidamente video istruttivi brevi e coinvolgenti, perfetti per illustrare concetti AI o promuovere iniziative di sviluppo professionale agli educatori.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare lo sviluppo professionale per gli educatori?

HeyGen consente agli educatori di creare materiali di sviluppo professionale e didattici coinvolgenti utilizzando avatar AI e testo in video. Questo rende l'apprendimento accessibile e dinamico per tutti i partecipanti, sia per la formazione virtuale che in presenza.

Quali strumenti offre HeyGen per creare workshop dinamici?

HeyGen offre una suite completa di strumenti tecnologici, inclusi modelli personalizzabili e generazione di voiceover, per aiutarti a generare idee e produrre workshop dinamici. Puoi facilmente integrare contenuti multimediali dalla libreria stock per creare esperienze di apprendimento ricche.

HeyGen è adatto per creare risorse di alfabetizzazione digitale?

Assolutamente, HeyGen è ideale per sviluppare risorse di alfabetizzazione digitale coinvolgenti. Le sue capacità di testo in video e i sottotitoli automatici garantiscono che i materiali didattici siano chiari, brandizzati e rendano l'apprendimento accessibile a un pubblico più ampio.

HeyGen può aiutare a integrare la tecnologia nei progetti di curriculum esistenti?

Sì, HeyGen facilita l'integrazione della tecnologia all'avanguardia nel tuo progetto di curriculum permettendoti di creare facilmente contenuti video con avatar AI. I video possono essere esportati in vari formati, rendendoli versatili per diverse piattaforme e supportando attività pratiche.

