Produttore di Video per la Produttività: Aumenta l'Efficienza del Tuo Team

Genera facilmente contenuti coinvolgenti per la tua azienda. Il nostro editor video potenziato dall'AI trasforma il testo in video a partire dal copione istantaneamente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video istruttivo di 90 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, progettato per evidenziare la facilità d'uso di un editor video online. Adotta uno stile visivo luminoso e coinvolgente con musica di sottofondo vivace, guidando gli spettatori attraverso il processo di creazione di contenuti di marketing. Sottolinea l'efficienza nell'utilizzare i vari Template e scene di HeyGen per produrre rapidamente video dall'aspetto professionale con il minimo sforzo.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video promozionale dinamico di 45 secondi rivolto ai creatori di contenuti che vogliono aumentare la produttività senza apparire sempre in video. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno ed energico, mostrando la versatilità e la gamma espressiva degli avatar AI di HeyGen. Usa una narrazione sicura per spiegare come questa capacità consente ai creatori di produrre costantemente contenuti di alta qualità, rendendo HeyGen un vero produttore di video per la produttività.
Prompt di Esempio 3
Come possono i team di marketing adattare rapidamente i contenuti video per varie piattaforme social? Crea un video rapido di 30 secondi che dimostri la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce con chiari confronti prima e dopo, accompagnato da audio energico. Mostra come questo strumento sia essenziale per un editing video efficiente, consentendo un rapido adattamento e migliorando la produttività complessiva.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Produttore di Video per la Produttività

Ottimizza il tuo flusso di lavoro e crea video professionali con facilità. Questa guida ti accompagna attraverso i semplici passaggi per massimizzare la tua produttività video.

1
Step 1
Seleziona un Template
Inizia rapidamente il tuo progetto scegliendo tra una varietà di template professionali progettati per soddisfare le tue esigenze di contenuto e accelerare la creazione.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI e Media
Personalizza il tuo video incorporando Avatar AI realistici e arricchendo la tua storia con media personalizzati o contenuti dalla vasta libreria stock.
3
Step 3
Genera Sottotitoli Automatici
Migliora l'accessibilità e il coinvolgimento del tuo pubblico generando automaticamente sottotitoli precisi per il tuo video, garantendo chiarezza e portata.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza la tua creazione ed esportala nel formato desiderato, pronta per essere condivisa senza problemi su tutte le tue piattaforme di destinazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Aumenta il Coinvolgimento nella Formazione

Migliora i programmi di formazione dei dipendenti con video generati dall'AI per migliorare il coinvolgimento e la ritenzione delle conoscenze.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per le aziende?

HeyGen funge da piattaforma intuitiva per la creazione di video online e produttore di video per la produttività, sfruttando strumenti potenziati dall'AI per semplificare l'intero processo di produzione. Gli utenti possono generare rapidamente video professionali utilizzando una vasta libreria di template e un editor video AI, riducendo drasticamente i tempi di editing.

Posso personalizzare i miei contenuti video con gli Avatar AI in HeyGen?

Assolutamente, HeyGen consente agli utenti di creare contenuti video personalizzati con Avatar AI realistici che possono essere animati con varie espressioni e gesti. Puoi facilmente generare voiceover direttamente da un copione, trasformando il testo in video con l'avatar scelto.

Quali funzionalità di editing avanzate offre HeyGen per la precisione?

HeyGen offre un editing su timeline multi-strato robusto per un controllo dettagliato, insieme all'editing basato su testo per perfezionare la narrazione del video direttamente dal copione. Utilizza controlli di precisione per elementi come il supporto ai sottotitoli e sfrutta strumenti potenziati dall'AI come la rimozione dello sfondo e il ridimensionamento video per ottenere un risultato professionale e raffinato.

Come può HeyGen garantire che i miei video siano pronti per la produzione su varie piattaforme?

HeyGen offre capacità versatili di ridimensionamento del rapporto d'aspetto, permettendoti di ottimizzare il tuo video di alta qualità per diverse piattaforme social ed esportare i video senza problemi. Inoltre, arricchisci i tuoi contenuti con ampie opzioni di media stock e applica controlli di branding personalizzati, inclusi loghi e colori, per mantenere la coerenza.

