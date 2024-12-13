Creatore di Video Dimostrativi di Prodotto: Crea Demo Coinvolgenti

Produci facilmente walkthrough professionali di prodotto con generazione di voce AI e modelli intuitivi.

Produci un video conciso di 1 minuto per la presentazione del prodotto, progettato per i nuovi utenti del software e i team di onboarding dei clienti, mostrando le funzionalità principali con uno stile visivo pulito e informativo e una voce narrante AI chiara e vivace generata da HeyGen. Questo video dovrebbe evidenziare la facilità d'uso del prodotto, guidando i nuovi utenti passo dopo passo nella loro esperienza iniziale.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa una demo completa di 2 minuti del prodotto, su misura per i team di vendita che presentano a potenziali clienti B2B, con visual professionali ed eleganti che incorporano registrazioni dinamiche dello schermo delle funzionalità chiave. Arricchisci la narrazione con filmati di supporto presi dalla vasta libreria multimediale/stock di HeyGen, garantendo uno stile audio dimostrativo che evidenzi il valore del prodotto.
Prompt di Esempio 2
Crea una demo interattiva precisa di 90 secondi per sviluppatori, supporto tecnico e utenti avanzati, dettagliando una specifica e complessa funzionalità del prodotto con una presentazione visiva e audio calma e passo dopo passo. Assicurati chiarezza utilizzando la capacità di sottotitoli/didascalie di HeyGen per spiegare il gergo tecnico e le sovrapposizioni di testo sullo schermo, sfruttando gli aspetti AI del prodotto.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video prodotto coinvolgente di 45 secondi per i team di marketing e i product manager che necessitano di aggiornamenti rapidi, adottando uno stile visivo moderno e dinamico con transizioni rapide per evidenziare rapidamente le nuove funzionalità. Sfrutta i diversi modelli e scene di HeyGen per semplificare la creazione, garantendo che il risultato finale sia un esempio convincente di video maker per un consumo rapido.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Dimostrativi di Prodotto

Crea facilmente walkthrough di prodotto coinvolgenti e informativi con strumenti alimentati da AI, trasformando funzionalità complesse in dimostrazioni chiare e condivisibili.

1
Step 1
Registra o Carica il Tuo Filmato di Prodotto
Inizia catturando il tuo prodotto in azione con registrazioni dello schermo o caricando media esistenti direttamente in HeyGen.
2
Step 2
Aggiungi Voci Narranti AI e Spiegazioni
Arricchisci i tuoi walkthrough con spiegazioni testuali chiare e genera voci narranti AI dal suono naturale per guidare il tuo pubblico.
3
Step 3
Personalizza con Branding e Modelli
Applica i colori e il logo unici del tuo marchio e sfrutta i modelli video pre-progettati per creare una demo di prodotto professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video Dimostrativo
Produci e condividi il tuo video dimostrativo di prodotto ad alta risoluzione su varie piattaforme per raggiungere efficacemente il tuo pubblico.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia l'Impatto del Prodotto con Storie di Successo

Illustra i benefici tangibili del tuo prodotto creando video AI coinvolgenti che mostrano il successo e il valore reale per i clienti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video dimostrativi di prodotto?

HeyGen è un creatore di video dimostrativi di prodotto alimentato da AI che semplifica la creazione di contenuti con un editor intuitivo drag-and-drop. Fornisce modelli video professionali per costruire efficacemente demo di prodotto coinvolgenti senza competenze tecniche complesse.

HeyGen può integrare efficacemente le registrazioni dello schermo nelle demo di prodotto?

Sì, HeyGen ti consente di registrare facilmente lo schermo, fornendo un modo senza soluzione di continuità per integrare le registrazioni dello schermo nelle tue demo interattive. Puoi quindi utilizzare il suo editor video per perfezionare e produrre contenuti video ad alta risoluzione.

Quali funzionalità avanzate rendono HeyGen un potente creatore di video di prodotto?

Il creatore di video di prodotto alimentato da AI di HeyGen sfrutta funzionalità avanzate come la voce narrante AI e avatar AI realistici per trasformare gli script in contenuti coinvolgenti. Queste capacità elevano significativamente la qualità della produzione per tutte le tue demo di prodotto.

HeyGen offre strumenti intuitivi per l'editing e la condivisione dei video?

HeyGen dà priorità alla facilità d'uso con la sua interfaccia intuitiva, rendendo semplice l'editing dei video e l'aggiunta di animazioni senza sforzo. La piattaforma offre anche opzioni convenienti per condividere i video senza soluzione di continuità attraverso varie integrazioni, migliorando la collaborazione e la distribuzione.

