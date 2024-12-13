Creatore di Video di Prodotto: Crea Video di Prodotto Straordinari Velocemente

Eleva il tuo marketing di prodotto e aumenta le vendite con video di prodotto potenziati dall'AI, facilmente generati dai tuoi script utilizzando la nostra funzione intuitiva di testo in video.

Per le aziende di e-commerce che mirano ad aumentare le vendite, immagina un video dinamico di lancio prodotto di 30 secondi che presenti un nuovo gadget con immagini vivaci e una colonna sonora energica. Sfrutta i Templates & scenes completi di HeyGen per assemblare rapidamente una narrazione accattivante, assicurandoti che i tuoi video di prodotto catturino immediatamente l'attenzione dei clienti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Libera il potere dell'AI per spiegare software complessi. Genera un video dimostrativo informativo di 45 secondi per startup tecnologiche, presentando le caratteristiche con grafica pulita e moderna e una voce narrante professionale. Utilizzando gli avatar AI realistici di HeyGen, puoi produrre video dimostrativi di prodotto coinvolgenti che chiariscono la funzionalità e coinvolgono il tuo pubblico di riferimento.
Prompt di Esempio 2
Hai bisogno di catturare l'attenzione sui social media? Crea un video di prodotto rapido di 15 secondi per piccoli imprenditori, presentando un prodotto innovativo con tagli visivamente coinvolgenti e musica di tendenza. Con la generazione di Voiceover superiore di HeyGen, aggiungi una narrazione energica per far risaltare i tuoi video di prodotto, aumentando l'engagement su tutte le piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Mostra la narrazione unica del tuo brand producendo un video di prodotto raffinato di 60 secondi per agenzie creative e marchi. Enfatizza immagini eleganti, musica di sottofondo sofisticata e discorsi articolati. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per trasformare il tuo script dettagliato in una storia coinvolgente, garantendo un controllo preciso e una personalizzazione profonda dei tuoi video di prodotto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Prodotto

Crea senza sforzo video di prodotto coinvolgenti con l'AI. Mostra le tue offerte, coinvolgi il tuo pubblico e aumenta la presenza del tuo marchio su tutte le piattaforme.

1
Step 1
Seleziona un Punto di Partenza
Inizia il tuo progetto scegliendo tra una vasta gamma di modelli di video di prodotto progettati professionalmente, adatti a vari settori e stili. Questo avvio rapido ti aiuta a strutturare efficacemente la tua narrazione.
2
Step 2
Carica i Tuoi Asset di Prodotto
Incorpora facilmente i tuoi asset di alta qualità come immagini di prodotto, video ed elementi di branding. La nostra piattaforma supporta una libreria multimediale completa, rendendo la personalizzazione semplice e precisa.
3
Step 3
Genera Voiceover Professionali
Comunica chiaramente i benefici del tuo prodotto sfruttando la nostra avanzata funzione di generazione di voiceover, fornendo una narrazione raffinata e coinvolgente per spiegare gli aspetti chiave.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta finalizzato, scarica e condividi facilmente il tuo file MP4 ad alta risoluzione sui social media, siti di e-commerce e altre piattaforme per raggiungere efficacemente il tuo pubblico di riferimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Storie di Successo dei Clienti

.

Crea video di testimonianze dei clienti di grande impatto per costruire fiducia e dimostrare efficacemente il valore del tuo prodotto ai potenziali acquirenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare il processo di creazione di video di prodotto?

HeyGen è un generatore di video di prodotto AI intuitivo che consente agli utenti di creare facilmente video di prodotto coinvolgenti. Il nostro toolkit AI semplifica la creazione di video, permettendoti di trasformare rapidamente gli script in contenuti accattivanti con AI Avatars e voiceover professionali.

HeyGen offre opzioni di personalizzazione per i modelli di video di prodotto?

Sì, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per tutti i modelli di video di prodotto. Puoi personalizzare i tuoi video di prodotto con il logo unico del tuo marchio, colori ed effetti visivi, assicurando che ogni contenuto si allinei perfettamente con l'identità del tuo marchio.

Quali tipi di video di prodotto posso generare utilizzando la piattaforma di HeyGen?

Con HeyGen, puoi generare una vasta gamma di video di prodotto di alta qualità, inclusi video dimostrativi di prodotto coinvolgenti, contenuti dinamici per social media e video informativi su come fare. Sfrutta le voci AI e la nostra robusta libreria multimediale per raccontare efficacemente la storia del tuo prodotto.

Gli AI Avatars di HeyGen possono migliorare il contenuto del mio video di prodotto?

Assolutamente, gli AI Avatars realistici di HeyGen possono migliorare significativamente il contenuto del tuo video di prodotto presentando le informazioni in modo naturale e coinvolgente. Integra facilmente voiceover professionali e script con l'avatar scelto per creare presentazioni dinamiche per qualsiasi prodotto.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo