Generatore di Video di Prodotto per Vendite ad Alto Tasso di Conversione
Crea video di prodotto straordinari con script generati automaticamente dall'AI per una creazione di contenuti rapida e ad alto tasso di conversione.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video demo di prodotto di 45 secondi che spieghi la funzionalità principale di una nuova piattaforma SaaS per clienti B2B e potenziali investitori. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere pulito, informativo e professionale, accompagnato da una 'generazione di voiceover' chiara e autorevole. Incorpora gli 'AI avatars' di HeyGen per presentare informazioni complesse in modo coinvolgente, semplificando il messaggio complessivo.
Crea un annuncio pubblicitario di 15 secondi per i social media per un 'video di prodotto ecommerce' che mostri un accessorio di moda unico, puntando a catturare l'attenzione del pubblico Gen Z su piattaforme come TikTok e Instagram. Questo video necessita di un'estetica dinamica e visivamente ricca con musica di tendenza e tagli rapidi, sfruttando il 'Media library/stock support' di HeyGen per immagini accattivanti e 'Aspect-ratio resizing & exports' per piattaforme diverse.
Produci un video istruttivo di 60 secondi 'how-to' che dimostri il processo di assemblaggio di un prodotto fai-da-te per il miglioramento della casa, destinato ai consumatori generali in cerca di soluzioni pratiche. Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro, passo dopo passo e amichevole, accompagnato da una 'generazione di voiceover' calma e guida e 'Sottotitoli/didascalie' ben visibili per l'accessibilità, garantendo un'esperienza utente senza soluzione di continuità.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Annunci di Prodotto ad Alte Prestazioni.
Genera annunci di prodotto ad alto tasso di conversione in pochi minuti utilizzando video AI per aumentare le vendite ed espandere la portata del mercato.
Produci Video di Prodotto Coinvolgenti per i Social Media.
Sviluppa rapidamente video e clip accattivanti per i social media per mostrare i prodotti, catturare l'attenzione e generare coinvolgimento online.
Domande Frequenti
Come aiuta HeyGen a creare video di prodotto coinvolgenti che catturano il pubblico?
HeyGen ti consente di creare video di prodotto dinamici e memorabili utilizzando l'AI. Sfrutta i nostri template predefiniti, gli AI Avatars e le risorse creative per raccontare una storia coinvolgente che converte efficacemente il pubblico.
Gli AI Avatars di HeyGen sono adatti per dimostrazioni di prodotto fotorealistiche?
Sì, HeyGen offre una selezione diversificata di AI Avatars fotorealistici che possono presentare efficacemente le caratteristiche e i benefici del tuo prodotto. Questi Avatars migliorano i tuoi video esplicativi del prodotto e garantiscono immagini chiare e dettagliate.
Quali funzionalità offre HeyGen per semplificare e personalizzare la creazione di video di prodotto?
HeyGen semplifica il processo di creazione di contenuti con strumenti di editing intuitivi drag-and-drop e una vasta libreria di template personalizzabili. Puoi facilmente aggiungere effetti visivi, immagini significative e colonne sonore perfette per produrre video di prodotto accattivanti.
HeyGen offre script generati dall'AI e voiceover dal suono umano per i video di prodotto?
Assolutamente. HeyGen dispone di script generati automaticamente dall'AI per avviare il tuo processo creativo per i video di prodotto. Puoi anche utilizzare i nostri voiceover dal suono umano in oltre 50 lingue per comunicare efficacemente il messaggio del tuo prodotto con una colonna sonora perfetta.