Creatore di Video per Aggiornamenti di Prodotto: Crea Video Coinvolgenti Velocemente

Trasforma gli annunci di prodotto in video coinvolgenti e metti in evidenza le nuove funzionalità con straordinari avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di 45 secondi di alta qualità rivolto a utenti esperti di tecnologia e clienti B2B, annunciando un'importante revisione del prodotto. Utilizza uno stile visivo elegante e professionale con transizioni dinamiche tra scene dai modelli e scene di HeyGen. Un avatar AI sicuro di sé presenterà, spiegando i vantaggi strategici e le nuove capacità, rendendolo efficacemente un video dimostrativo di prodotto di alto livello.
Prompt di Esempio 2
Produci un video social di 15 secondi vivace per i nostri follower, dettagliando un miglioramento del prodotto minore ma significativo. Questo video visivamente accattivante dovrebbe essere veloce, utilizzando diversi media stock dalla libreria multimediale/stock support di HeyGen, abbinato a sottotitoli concisi sullo schermo alimentati dai sottotitoli/caption di HeyGen. Assicurati che il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni lo rendano pronto per varie piattaforme, ottenendo una creazione video dinamica.
Prompt di Esempio 3
Crea un video prodotto di 60 secondi per sviluppatori e utenti esperti, offrendo una spiegazione approfondita di un nuovo flusso di lavoro complesso. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e simile a un tutorial, con un tono informativo. Usa gli avatar AI di HeyGen per dimostrare chiaramente ogni passaggio, accompagnato da una spiegazione precisa da testo a video, garantendo un aggiornamento completo del prodotto.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Aggiornamenti di Prodotto

Genera rapidamente video di aggiornamento prodotto coinvolgenti per mettere in evidenza nuove funzionalità e mantenere il tuo pubblico informato e coinvolto con il nostro intuitivo generatore di video AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Scrivi o incolla il tuo script di aggiornamento prodotto per definire la narrazione. Il nostro AI trasformerà il tuo testo in contenuti video coinvolgenti utilizzando il testo-a-video da script.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi
Seleziona tra una varietà di modelli video o incorpora un avatar AI per presentare il tuo aggiornamento. Personalizza la scena con il tuo branding e i tuoi asset visivi.
3
Step 3
Aggiungi Voci Fuori Campo e Sottotitoli
Arricchisci il tuo video con generazione di voci fuori campo dal suono naturale in più lingue. Aggiungi automaticamente sottotitoli/caption per garantire accessibilità e chiarezza per i tuoi spettatori.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di aggiornamento prodotto e sfrutta il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per ottenerlo nel formato desiderato. Condividi il tuo video prodotto professionalmente su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Formazione sulle Caratteristiche del Prodotto

Migliora la comprensione e la ritenzione delle nuove funzionalità del prodotto per i team interni o gli utenti creando video di formazione coinvolgenti e informativi.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di aggiornamento prodotto coinvolgenti?

HeyGen ti consente di produrre video di aggiornamento prodotto dinamici e coinvolgenti senza sforzo. Con il suo intuitivo generatore di video AI, puoi facilmente mettere in evidenza nuove funzionalità e miglioramenti, assicurando che il tuo pubblico rimanga informato ed entusiasta del tuo prodotto. Questa piattaforma semplifica la creazione di video, permettendoti di concentrarti sul tuo messaggio e generare video rapidamente.

HeyGen offre avatar AI per generare video di prodotto coinvolgenti?

Sì, HeyGen dispone di avanzati avatar AI che possono dare vita ai tuoi video di prodotto. Puoi abbinare avatar AI realistici con voci fuori campo professionali, migliorando la narrazione del tuo video e rendendo le tue dimostrazioni di prodotto più interattive e coinvolgenti. Questa capacità trasforma il modo in cui crei video.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per semplificare la creazione di video?

HeyGen offre una suite completa di strumenti creativi per semplificare il tuo flusso di lavoro di creazione video. Utilizza una vasta gamma di modelli video, sfrutta l'assistenza alla scrittura di script e arricchisci i tuoi contenuti con una ricca libreria di media stock, voci fuori campo e sottotitoli automatici, tutto all'interno di un editor drag-and-drop facile da usare.

Posso mantenere la coerenza e l'accessibilità del mio marchio con i video creati su HeyGen?

Assolutamente. HeyGen fornisce controlli di branding robusti per garantire che i tuoi video siano perfettamente allineati con l'identità della tua azienda. Puoi facilmente incorporare il tuo logo, i colori del marchio e aggiungere sottotitoli automatici per creare video accessibili e visivamente attraenti che rafforzano la coerenza del marchio in tutti i tuoi video di marketing.

