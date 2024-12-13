Generatore di Aggiornamenti del Prodotto: Annuncia Nuove Funzionalità Velocemente

Genera aggiornamenti di prodotto coinvolgenti in pochi minuti. Usa Text-to-video from script per comunicare chiaramente le funzionalità e aumentare il coinvolgimento degli utenti.

Produci un video dinamico di 45 secondi rivolto a product manager e team di marketing impegnati, mostrando come il generatore di aggiornamenti del prodotto trasforma informazioni noiose in annunci visivamente coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e moderno con animazioni sottili, accompagnato da una voce fuori campo amichevole e professionale, utilizzando efficacemente la "Media library/stock support" di HeyGen per integrare elementi visivi o multimediali pertinenti che comunichino chiaramente gli aggiornamenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video narrativo di 60 secondi per sviluppatori software e scrittori tecnici, dimostrando come presentare in modo creativo le note di rilascio. Il video dovrebbe presentare uno stile visivo pulito e illustrativo con un tono conversazionale e informativo fornito da un "avatar AI" di HeyGen, trasformando aggiornamenti complessi in una storia facilmente digeribile utilizzando modelli predefiniti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video promozionale energico di 30 secondi rivolto a piccoli imprenditori e sviluppatori indipendenti, evidenziando le ampie opzioni di personalizzazione disponibili per i loro aggiornamenti di prodotto. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e altamente personalizzato, arricchito da una voce fuori campo calda e incoraggiante, sottolineando quanto velocemente gli utenti possano adattare i loro annunci utilizzando i diversi "Templates & scenes" di HeyGen per adattarsi perfettamente all'identità del loro marchio.
Prompt di Esempio 3
Genera un video esplicativo di 50 secondi per i team di successo del cliente e i responsabili della comunicazione interna, illustrando quanto facilmente le note di rilascio in testo semplice possano essere trasformate in contenuti video professionali e di impatto. Il video dovrebbe adottare un'estetica chiara e concisa con transizioni fluide e un narratore sicuro, concentrandosi sulla potenza della funzione "Text-to-video from script" di HeyGen per comunicare gli aggiornamenti in modo chiaro ed efficiente.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Generatore di Aggiornamenti del Prodotto

Crea facilmente annunci di aggiornamento del prodotto coinvolgenti e note di rilascio con il nostro generatore potenziato dall'AI, risparmiando tempo e migliorando il coinvolgimento degli utenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Aggiornamento
Inizia inserendo le tue informazioni chiave, come nuove funzionalità o correzioni di bug, nella nostra interfaccia intuitiva. Il nostro Generatore di Testo AI crea quindi uno script coinvolgente per i tuoi annunci di aggiornamento del prodotto, garantendo chiarezza e precisione.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi
Seleziona da una vasta gamma di modelli e scene per rappresentare visivamente il tuo aggiornamento del prodotto. Questi layout predefiniti ti aiutano a mostrare efficacemente nuove funzionalità e miglioramenti delle prestazioni.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Coinvolgenti
Arricchisci il tuo aggiornamento con avatar AI che trasmettono il tuo messaggio in modo professionale. Sfrutta le opzioni di personalizzazione come i controlli di branding per allineare l'aggiornamento con l'identità del tuo marchio e comunicare gli aggiornamenti chiaramente.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di aggiornamento del prodotto con la generazione di voce fuori campo professionale e poi esporta il tuo annuncio rifinito per tutti i tuoi prossimi rilasci di prodotto attraverso i canali di comunicazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora le Dimostrazioni di Prodotto e l'Onboarding

Crea walkthrough video interattivi potenziati dall'AI per nuove funzionalità, migliorando la comprensione e l'adozione da parte degli utenti durante l'onboarding.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei annunci di aggiornamento del prodotto con elementi visivi?

HeyGen trasforma i tuoi "Annunci di Aggiornamento del Prodotto" in contenuti video coinvolgenti sfruttando "avatar AI", "Text-to-video from script" e "Generazione di voce fuori campo". Questi "elementi visivi o multimediali" sono cruciali per catturare il "coinvolgimento degli utenti" e trasmettere chiaramente "nuove funzionalità" o "miglioramenti delle prestazioni".

Quali modelli sono disponibili per generare rapidamente le note di rilascio?

HeyGen offre una varietà di "modelli" e scene specificamente progettati per un "generatore di note di rilascio del prodotto", rendendo il processo altamente "risparmio di tempo". Questi layout predefiniti ti aiutano a "comunicare gli aggiornamenti chiaramente" ed efficientemente, sia per "correzioni di bug" che per importanti "rilasci di prodotto".

Il Generatore di Testo AI di HeyGen può aiutare a comunicare efficacemente le nuove funzionalità?

Assolutamente, il "Generatore di Testo AI" integrato di HeyGen aiuta a creare script coinvolgenti per le tue "Note di Rilascio", assicurando che tu "comunichi gli aggiornamenti chiaramente" e professionalmente. Questa funzione aiuta ad articolare "nuove funzionalità" e i loro benefici, semplificando l'intero processo di annuncio.

HeyGen offre opzioni di personalizzazione per aggiornamenti di prodotto con marchio?

Sì, HeyGen offre robuste "Opzioni di personalizzazione" e "Controlli di branding" per allineare i video del tuo "generatore di aggiornamenti del prodotto" con l'identità della tua azienda. Puoi facilmente incorporare il tuo logo, i colori del marchio e specifici elementi visivi per "comunicare gli aggiornamenti chiaramente" e in modo coerente.

