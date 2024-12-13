Creatore di Video Tutorial di Prodotto: Crea Demo Coinvolgenti Velocemente

Trasforma rapidamente gli script in video demo di prodotto dinamici con potenti voci narranti generate dall'AI.

Produci un video demo di prodotto dinamico di 45 secondi rivolto a potenziali clienti sui social media, mostrando una nuova funzionalità del software. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno con testo coinvolgente sullo schermo, accompagnato da una musica di sottofondo contemporanea e vivace e una voce narrante generata dall'AI chiara ed entusiasta. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare il prodotto, assicurando che il messaggio sia conciso e convincente per la condivisione sui social media.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video tutorial completo di 60 secondi rivolto a nuovi utenti, dettagliando il processo di configurazione iniziale per un dispositivo complesso. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo pulito e istruttivo con immagini chiare del prodotto e sovrapposizioni animate, accompagnato da una voce narrante generata dall'AI calma e informativa. Sfrutta la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per costruire queste istruzioni passo-passo e includi sottotitoli per l'accessibilità, rendendolo un efficace creatore di video tutorial di prodotto.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video conciso di 30 secondi progettato per professionisti aziendali impegnati, mirato a illustrare un vantaggio chiave del nostro software attraverso un problema e una soluzione reali e riconoscibili. Lo stile visivo dovrebbe essere raffinato e moderno, integrando immagini e grafiche professionali, il tutto supportato da una voce narrante generata dall'AI sicura e chiara. I modelli e le scene di HeyGen possono essere strumentali nella creazione rapida di questo convincente video demo di prodotto, assicurando che il tuo messaggio risuoni efficacemente per un tutorial di prodotto conciso.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video interno amichevole e informativo di 40 secondi progettato per i nuovi dipendenti, delineando una Procedura Operativa Standard (SOP) cruciale per l'inserimento dati. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e pratico, con registrazioni dello schermo e sovrapposizioni di testo concise, accompagnato da una voce narrante generata dall'AI calda e incoraggiante. Questa documentazione video può essere facilmente adattata utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per varie piattaforme interne, garantendo una formazione coerente tra i team.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video Tutorial di Prodotto

Crea facilmente video tutorial di prodotto professionali con l'AI, trasformando istruzioni complesse in guide visive coinvolgenti che educano e potenziano il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video o Scegli un Modello
Inizia redigendo le tue istruzioni passo-passo o seleziona un modello video pre-progettato per avviare il tuo tutorial. Questo passaggio fondamentale assicura chiarezza e struttura per la tua dimostrazione di prodotto.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI e la Voce Narrante
Seleziona un avatar AI espressivo per presentare il tuo tutorial. Poi, genera una voce narrante naturale direttamente dal tuo script, assicurando una narrazione professionale e coerente per tutto il video.
3
Step 3
Applica il Branding e Aggiungi Sottotitoli
Migliora il tuo video applicando il logo e i colori del tuo marchio. Aggiungi automaticamente sottotitoli/caption accurati per migliorare l'accessibilità e la comprensione per tutti gli spettatori, rendendo le tue istruzioni facili da seguire.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Tutorial
Finalizza il tuo video tutorial di prodotto esportandolo nel formato e nel rapporto d'aspetto desiderati. Condividi facilmente il tuo video di alta qualità su varie piattaforme, comunicando efficacemente l'uso del prodotto al tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Demo di Prodotto Veloci per i Social Media

.

Genera rapidamente video demo di prodotto brevi e coinvolgenti per una condivisione ed un coinvolgimento efficaci su piattaforme di social media.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video tutorial di prodotto coinvolgenti?

HeyGen è un avanzato creatore di video di prodotto AI che semplifica la creazione di video tutorial di prodotto di alta qualità. La nostra piattaforma AI generativa ti consente di trasformare gli script in guide visive coinvolgenti con facilità, perfette per istruzioni passo-passo e documentazione video.

HeyGen offre avatar AI e voci narranti personalizzate per video demo di prodotto?

Sì, HeyGen fornisce una selezione diversificata di avatar AI e opzioni di voci narranti generate dall'AI per migliorare i tuoi video demo di prodotto. Questa capacità aggiunge un tocco professionale e personalizzato, rendendo la tua esperienza di creazione video senza soluzione di continuità.

Quali strumenti offre HeyGen per creare facilmente video demo di prodotto?

HeyGen offre modelli intuitivi e un editor video online facile da usare con un'interfaccia drag-and-drop, rendendolo un eccellente creatore di video tutorial. Puoi creare efficacemente video demo di prodotto professionali senza esperienza precedente di editing video.

HeyGen può aiutare con i sottotitoli e la condivisione sui social media per la documentazione video?

Assolutamente. HeyGen genera automaticamente sottotitoli per la tua documentazione video, garantendo accessibilità e una portata più ampia. Una volta completato il tuo video, puoi facilmente prepararlo per la condivisione sui social media, massimizzando il tuo impatto.

