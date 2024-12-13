Generatore di Video di Formazione Prodotto: Crea Corsi Coinvolgenti

Crea senza sforzo contenuti video coinvolgenti per i team L&D con i nostri avatar AI, trasformando documentazione complessa in formazione facile da assimilare.

Crea un video di formazione prodotto di 45 secondi per i team L&D rivolto ai nuovi assunti, mostrando una nuova entusiasmante funzionalità del software. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, utilizzando animazioni pulite e testo sullo schermo per evidenziare le funzionalità chiave, accompagnato da una voce fuori campo vivace e professionale. Dimostra come gli avatar AI di HeyGen possano fornire questo contenuto video coinvolgente, portando personalità alla formazione e spiegando chiaramente i passaggi complessi.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta una guida pratica di 60 secondi per i clienti esistenti, spiegando una funzione del prodotto meno utilizzata ma potente. Lo stile visivo dovrebbe combinare registrazioni dello schermo nitide con transizioni dinamiche, assicurando che ogni passaggio sia facile da seguire, accompagnato da una voce fuori campo calma e istruttiva. Utilizza la funzione di testo-a-video di HeyGen per generare rapidamente la narrazione e includi sottotitoli automatici per migliorare l'accessibilità e la comprensione per tutti gli spettatori, servendo come eccellente documentazione video.
Prompt di Esempio 2
Produci un video teaser dinamico di 30 secondi per i dipendenti, annunciando un prossimo modulo di formazione prodotto completo. Lo stile visivo dovrebbe essere energico e visivamente ricco, incorporando immagini straordinarie dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen, insieme a musica di sottofondo entusiasmante e una voce fuori campo d'impatto. Sfrutta i modelli e le scene pre-progettati per assemblare rapidamente questo contenuto video coinvolgente, creando aspettativa per l'esperienza di formazione completa e semplificando la produzione di video di formazione.
Prompt di Esempio 3
Crea un aggiornamento video conciso di 40 secondi per i team di supporto, affrontando una FAQ comune sul prodotto o una recente modifica minore della funzionalità. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e diretto, concentrandosi su sovrapposizioni di testo chiare e grafica che evidenziano informazioni critiche, accompagnato da una voce fuori campo conversazionale ma autorevole. Assicurati che il video possa essere facilmente adattato per varie piattaforme utilizzando la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen, consentendo aggiornamenti rapidi e facili su tutti i canali di comunicazione interna per queste FAQ.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione Prodotto

Crea senza sforzo video di formazione prodotto coinvolgenti ed efficaci con l'AI, ottimizzando la creazione di contenuti per i team L&D e potenziando la tua forza lavoro.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo contenuto di formazione. La nostra piattaforma trasforma il tuo testo in un video dinamico con suggerimenti di scene intelligenti utilizzando il testo-a-video da script.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli da una vasta libreria di avatar AI per rappresentare i tuoi istruttori o aggiungi elementi di marca e media di sfondo per migliorare la tua formazione.
3
Step 3
Applica Voci Fuori Campo e Sottotitoli
Genera narrazioni dal suono naturale utilizzando la generazione avanzata di voci fuori campo e garantisci l'accessibilità per tutti i discenti aggiungendo sottotitoli automatici.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video scegliendo il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto desiderato, quindi condividi facilmente il tuo contenuto di formazione di alta qualità con il tuo team o pubblico.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di formazione prodotto coinvolgenti?

HeyGen consente ai team L&D e ai creatori di generare video di formazione prodotto di alta qualità utilizzando l'AI. Sfrutta i nostri avatar AI e le voci fuori campo AI per produrre contenuti video coinvolgenti in modo efficiente, trasformando informazioni complesse in tutorial facili da comprendere.

Quali funzionalità offre HeyGen per contenuti video personalizzati?

HeyGen fornisce una varietà di avatar AI e un potente generatore di voci AI, permettendoti di creare visuali personalizzate e sorprendenti. Basta inserire i tuoi suggerimenti di testo per generare audio sincronizzato e teste parlanti dinamiche, rendendo i tuoi video più impattanti.

HeyGen rende facile produrre guide pratiche e documentazione video?

Sì, HeyGen semplifica notevolmente la creazione di guide pratiche e documentazione video attraverso una piattaforma video AI intuitiva. Utilizza modelli predefiniti e un editor facile da usare per ottimizzare la produzione dei tuoi video di formazione, garantendo aggiornamenti rapidi e coerenti.

Come trasforma HeyGen il testo in video professionali?

Il generatore di testo-a-video innovativo di HeyGen converte i tuoi script in video professionali con facilità. La nostra piattaforma combina voci fuori campo AI sofisticate con scene personalizzabili, permettendoti di produrre rapidamente contenuti video di alta qualità senza bisogno di esperienza di produzione estesa.

