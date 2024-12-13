Video Maker Teaser di Prodotto: Crea Promo Coinvolgenti Velocemente

Lancia teaser di prodotto sorprendenti istantaneamente con strumenti di editing AI e modelli personalizzabili, sfruttando la potente funzione di testo in video da script di HeyGen.

Crea un video dinamico di 1 minuto rivolto a startup tecnologiche, mostrando come il video maker teaser AI di HeyGen possa trasformare rapidamente concetti in promo accattivanti. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, con tagli rapidi e registrazioni dello schermo dell'interfaccia utente di HeyGen, accompagnati da una traccia audio elettronica vivace e una voce narrante professionale che spiega la potenza del testo in video da script per una creazione di contenuti efficiente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video conciso di 90 secondi per proprietari di piccole imprese e responsabili marketing, illustrando il processo senza sforzo di costruire teaser di prodotto sorprendenti utilizzando i modelli personalizzabili di HeyGen. Adotta uno stile visivo chiaro e coinvolgente con un focus sulla dimostrazione dell'editor drag-and-drop, accompagnato da una narrazione amichevole e musica di sottofondo ispiratrice che enfatizza quanto facilmente gli utenti possano sfruttare i Modelli e le scene di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Produci un video tutorial di 2 minuti rivolto a team di marketing globali e creatori di contenuti che raggiungono pubblici diversi, evidenziando le capacità avanzate dei voice over AI e dei sottotitoli AI di HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e accessibile, mostrando diverse opzioni linguistiche e sottotitoli accurati, con audio che presenta più voci AI distinte e musica di sottofondo internazionale sottile, dimostrando la robusta generazione di Voiceover e le funzionalità di Sottotitoli/caption di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video vibrante di 45 secondi per marketer sui social media e produttori di contenuti digitali, rivelando come HeyGen possa convertire senza sforzo immagini statiche in contenuti video coinvolgenti utilizzando il testo in video AI. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e creativo, con transizioni rapide e sovrapposizioni di testo d'impatto, impostato su musica trendy ed energica con narrazione rapida per dimostrare come il testo in video da script e il supporto della libreria/stock multimediale di HeyGen semplifichino il riproporre contenuti.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Video Maker Teaser di Prodotto

Crea senza sforzo video teaser di prodotto accattivanti con AI, progettati per catturare l'attenzione e stimolare l'engagement per il tuo prossimo lancio di prodotto.

1
Step 1
Seleziona un Modello o Inizia da Zero
Scegli tra una gamma di modelli personalizzabili progettati per teaser di prodotto d'impatto, o inizia da zero e sfrutta la capacità di testo in video di HeyGen semplicemente inserendo il tuo script.
2
Step 2
Aggiungi i Tuoi Media di Prodotto e Script
Carica le immagini e i clip video del tuo prodotto, quindi inserisci il tuo script. La nostra piattaforma supporta una libreria multimediale royalty-free per risorse aggiuntive e può generare voiceover dal suono naturale.
3
Step 3
Applica gli Strumenti di Editing AI
Migliora il tuo teaser con strumenti di editing AI per generare automaticamente sottotitoli/caption accurati e assicurarti che il tuo messaggio sia chiaro e accessibile a tutti gli spettatori.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Teaser
Finalizza il tuo video, utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per ottimizzare per varie piattaforme social, ed esportalo in alta definizione. La tua creazione con il promo video maker è pronta per fare colpo.

Casi d'Uso

Evidenzia il Valore del Prodotto attraverso il Successo

Crea video AI coinvolgenti che mostrano clienti soddisfatti, anticipando efficacemente il valore e i benefici comprovati del tuo prodotto.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di un video teaser AI?

HeyGen rende la creazione di video teaser di prodotto semplice utilizzando avanzate capacità di testo in video AI. Basta inserire il tuo script, e i nostri strumenti di editing AI genereranno contenuti professionali con voice over AI e avatar.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i miei video teaser di prodotto su HeyGen?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione per i tuoi teaser di prodotto, inclusi un editor drag-and-drop e modelli personalizzabili. Puoi facilmente applicare il logo e i colori del tuo brand per garantire un messaggio coerente in tutti i tuoi sforzi di marketing.

HeyGen può aggiungere automaticamente sottotitoli e voci ai miei video teaser?

Assolutamente, HeyGen integra sottotitoli AI e voice over AI direttamente nel tuo flusso di lavoro, semplificando la produzione video. Il nostro motore di sintesi vocale genera automaticamente narrazioni coinvolgenti per i tuoi teaser di prodotto, migliorando l'accessibilità e la portata.

HeyGen fornisce una libreria multimediale per migliorare il contenuto dei video teaser?

Sì, HeyGen dispone di una libreria multimediale completa e royalty-free, che ti consente di migliorare facilmente i tuoi video teaser di prodotto con risorse stock diverse. Puoi anche caricare i tuoi media ed esportare in vari formati per diverse piattaforme social.

