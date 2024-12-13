Il Creatore di Video di Supporto al Prodotto Definitivo per le Aziende
Crea facilmente video di supporto clienti professionali con avatar AI e aumenta la produttività.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Produci un video di 45 secondi rivolto agli utenti esistenti, spiegando un recente aggiornamento di funzionalità per un'applicazione SaaS complessa, sfruttando i Templates e le scene di HeyGen per un layout dinamico. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere coinvolgente e moderno, utilizzando tagli rapidi di filmati di repertorio per evidenziare i benefici chiave e una voce fuori campo amichevole e informativa.
Sviluppa un video breve di 30 secondi per utenti globali fornendo un rapido consiglio tecnico per ottimizzare un'impostazione del dispositivo, garantendo la massima accessibilità. Lo stile visivo dovrebbe essere diretto e minimalista, concentrandosi su istruzioni chiare sullo schermo, arricchite da sottotitoli/caption generati automaticamente da HeyGen, con una voce fuori campo neutra e guida.
Progetta un video di formazione di 2 minuti specificamente per i team di supporto interni, dettagliando il lancio di una nuova funzionalità avanzata per un software aziendale. Lo stile visivo dovrebbe essere altamente professionale e dettagliato, utilizzando immagini chiare per illustrare passaggi complessi. Una voce fuori campo personalizzata generata con la funzione di generazione Voiceover di HeyGen dovrebbe guidare lo spettatore attraverso ogni passaggio complesso, garantendo una comprensione approfondita, e il video dovrebbe essere esportato in più formati di aspetto per diverse piattaforme.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta l'engagement e la ritenzione della formazione sul prodotto con l'AI.
Eleva i tutorial e l'onboarding del prodotto con video potenziati dall'AI per aumentare l'engagement e la ritenzione dei clienti.
Crea corsi di prodotto completi e raggiungi più utenti.
Sviluppa corsi di prodotto estesi e guide pratiche dettagliate per educare efficacemente una base clienti globale.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video di supporto al prodotto?
HeyGen consente agli utenti di creare facilmente video di supporto al prodotto coinvolgenti utilizzando funzionalità avanzate di AI, inclusa la generazione di video da testo e avatar AI realistici, semplificando l'intero processo di produzione video.
Quali funzionalità avanzate di AI offre HeyGen per l'editing video?
HeyGen sfrutta funzionalità avanzate di AI come avatar AI realistici e potenti capacità di sintesi vocale, permettendo un editing video efficiente e la creazione di contenuti personalizzati senza software tradizionali complessi.
HeyGen può essere utilizzato per vari tipi di video di prodotto oltre al supporto?
Assolutamente. HeyGen è una soluzione versatile per la produzione di video, offrendo una vasta gamma di modelli e controlli di branding per creare video di prodotto coinvolgenti per marketing, vendite e formazione in modo efficiente.
È necessaria esperienza tecnica di editing video per utilizzare HeyGen?
No, HeyGen dispone di un editor intuitivo drag-and-drop progettato per essere facile da usare, permettendo a chiunque di creare video di alta qualità senza esperienza pregressa di editing video o formazione estesa.