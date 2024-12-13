Il Creatore di Video di Supporto al Prodotto Definitivo per le Aziende

Crea facilmente video di supporto clienti professionali con avatar AI e aumenta la produttività.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di 45 secondi rivolto agli utenti esistenti, spiegando un recente aggiornamento di funzionalità per un'applicazione SaaS complessa, sfruttando i Templates e le scene di HeyGen per un layout dinamico. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere coinvolgente e moderno, utilizzando tagli rapidi di filmati di repertorio per evidenziare i benefici chiave e una voce fuori campo amichevole e informativa.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video breve di 30 secondi per utenti globali fornendo un rapido consiglio tecnico per ottimizzare un'impostazione del dispositivo, garantendo la massima accessibilità. Lo stile visivo dovrebbe essere diretto e minimalista, concentrandosi su istruzioni chiare sullo schermo, arricchite da sottotitoli/caption generati automaticamente da HeyGen, con una voce fuori campo neutra e guida.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di formazione di 2 minuti specificamente per i team di supporto interni, dettagliando il lancio di una nuova funzionalità avanzata per un software aziendale. Lo stile visivo dovrebbe essere altamente professionale e dettagliato, utilizzando immagini chiare per illustrare passaggi complessi. Una voce fuori campo personalizzata generata con la funzione di generazione Voiceover di HeyGen dovrebbe guidare lo spettatore attraverso ogni passaggio complesso, garantendo una comprensione approfondita, e il video dovrebbe essere esportato in più formati di aspetto per diverse piattaforme.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Supporto al Prodotto

Crea facilmente video di supporto al prodotto professionali che chiariscono le funzionalità e risolvono problemi comuni, migliorando la soddisfazione del cliente.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione o Usa l'AI
Inizia scrivendo il copione del tuo video di supporto o sfrutta la nostra funzione Text-to-video per la generazione istantanea di contenuti, garantendo messaggi chiari e accurati.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e i Visual
Dai vita al tuo copione selezionando tra una vasta gamma di avatar AI per presentare i tuoi contenuti in modo chiaro e coinvolgente ai tuoi clienti.
3
Step 3
Aggiungi Branding e Rifinisci
Applica il logo e i colori del tuo brand utilizzando i controlli di Branding completi, garantendo coerenza e professionalità nei tuoi messaggi video.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video di supporto al prodotto con il ridimensionamento e l'esportazione in vari formati di aspetto per diverse piattaforme, quindi condividilo facilmente con il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera clip coinvolgenti per i social media per il supporto al prodotto

.

Produci rapidamente video brevi e accattivanti per i social media per affrontare domande e consigli comuni sul prodotto.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di supporto al prodotto?

HeyGen consente agli utenti di creare facilmente video di supporto al prodotto coinvolgenti utilizzando funzionalità avanzate di AI, inclusa la generazione di video da testo e avatar AI realistici, semplificando l'intero processo di produzione video.

Quali funzionalità avanzate di AI offre HeyGen per l'editing video?

HeyGen sfrutta funzionalità avanzate di AI come avatar AI realistici e potenti capacità di sintesi vocale, permettendo un editing video efficiente e la creazione di contenuti personalizzati senza software tradizionali complessi.

HeyGen può essere utilizzato per vari tipi di video di prodotto oltre al supporto?

Assolutamente. HeyGen è una soluzione versatile per la produzione di video, offrendo una vasta gamma di modelli e controlli di branding per creare video di prodotto coinvolgenti per marketing, vendite e formazione in modo efficiente.

È necessaria esperienza tecnica di editing video per utilizzare HeyGen?

No, HeyGen dispone di un editor intuitivo drag-and-drop progettato per essere facile da usare, permettendo a chiunque di creare video di alta qualità senza esperienza pregressa di editing video o formazione estesa.

