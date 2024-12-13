Creatore di Video Spotlight di Prodotti: Crea Demo Coinvolgenti

Automatizza la produzione dei tuoi video di prodotto con il nostro generatore di video AI, sfruttando potenti modelli e scene per video promozionali straordinari.

Immagina un video dinamico di 30 secondi che mette in risalto un prodotto, progettato per gli appassionati di tecnologia, svelando un innovativo dispositivo per la casa intelligente. Questo video dovrebbe utilizzare immagini veloci, eleganti e futuristiche, accompagnate da musica elettronica vivace per generare entusiasmo, evidenziando l'integrazione senza soluzione di continuità del dispositivo. Sfrutta i modelli predefiniti di HeyGen per costruire rapidamente scene coinvolgenti che "Creano Demo di Prodotti Coinvolgenti" in modo efficace.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video professionale di 45 secondi che spiega le principali "video delle capacità del prodotto" di una nuova piattaforma SaaS B2B per piccoli imprenditori. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e informativo, con dimostrazioni sullo schermo, accompagnate da una voce narrante calma e autorevole generata utilizzando la funzione di generazione di voiceover di HeyGen, mostrando la piattaforma come un efficiente "generatore di video AI".
Prompt di Esempio 2
È necessario un video promozionale accattivante di 60 secondi, rivolto a blogger di lifestyle e consumatori attenti all'ambiente, che presenti una linea di moda ecologica. Questo video dovrebbe presentare un'illuminazione calda e naturale e scatti di lifestyle ispiratori, arricchiti da musica di sottofondo morbida e ispiratrice. Crea la narrativa utilizzando la funzione di testo a video di HeyGen per garantire un messaggio coerente, trasformando idee grezze in "video promozionali" avvincenti.
Prompt di Esempio 3
Genera un video conciso di 30 secondi progettato per coinvolgere professionisti impegnati, presentando una nuova app di produttività come una soluzione senza sforzo alle comuni sfide lavorative. Questa produzione richiede immagini moderne e dirette e una narrazione chiara e concisa fornita da un avatar AI professionale, resa possibile con la capacità di avatar AI di HeyGen, garantendo "video di prodotto di alta qualità" che trasmettono rapidamente valore e ispirano all'azione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Spotlight di Prodotti

Crea facilmente video spotlight di prodotti professionali e coinvolgenti che catturano l'attenzione e suscitano interesse con i nostri strumenti potenziati dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia inserendo la storia del tuo prodotto. La nostra piattaforma sfrutta "testo a video da script" per convertire automaticamente il tuo testo in scene video dinamiche.
2
Step 2
Aggiungi Immagini e Voce
Arricchisci le tue scene con immagini coinvolgenti selezionando dalla nostra vasta "libreria multimediale", e genera un voiceover dal suono naturale per il tuo script.
3
Step 3
Applica la Tua Identità di Brand
Personalizza il tuo spotlight di prodotto utilizzando i "controlli di branding" per incorporare il tuo logo, i colori del brand e altri elementi visivi per un aspetto coerente.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Una volta finalizzato, utilizza "ridimensionamento ed esportazioni del rapporto d'aspetto" per generare il tuo video nelle dimensioni ottimali, pronto per essere condiviso su tutte le piattaforme desiderate.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

.

Trasforma il feedback dei clienti in video AI avvincenti che evidenziano il valore del prodotto e costruiscono fiducia.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video spotlight di prodotti?

HeyGen agisce come un intuitivo "Generatore di Video di Prodotti AI", semplificando il processo con "modelli predefiniti" e "strumenti potenziati dall'AI". Puoi "Creare Demo di Prodotti Coinvolgenti" che mettono in risalto le migliori caratteristiche del tuo prodotto, favorendo una forte connessione con il tuo pubblico.

Posso personalizzare i miei video di prodotto con gli elementi del mio brand usando HeyGen?

Assolutamente. HeyGen fornisce robusti "controlli di branding", permettendoti di integrare senza problemi il tuo logo, i colori e altri elementi del brand nei tuoi "video promozionali". Questo assicura che tutti i tuoi "video di prodotto" mantengano un'identità di brand coerente e professionale.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un efficace generatore di video AI per i video delle capacità del prodotto?

Il "generatore di video AI" di HeyGen ti consente di produrre rapidamente "video delle capacità del prodotto" utilizzando "testo a video da script". La nostra vasta "libreria multimediale" e le opzioni per la generazione di voiceover significano che hai tutte le risorse per creare contenuti coinvolgenti e informativi.

Come può HeyGen garantire che i miei video di prodotto siano di alta qualità e pronti per varie piattaforme?

HeyGen è progettato per la "produzione video automatizzata", fornendo costantemente "video di prodotto di alta qualità". Puoi "esportare in vari rapporti d'aspetto", assicurando che i tuoi contenuti video siano perfettamente ottimizzati per qualsiasi piattaforma, dai social media alle presentazioni.

