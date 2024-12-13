Creatore di Video di Processo del Prodotto: Creazione Potenziata dall'AI

Trasforma i testi in video coinvolgenti sui processi del prodotto senza sforzo con la creazione video potenziata dall'AI e le capacità dinamiche di testo in video.

Sviluppa un video di 1 minuto che spieghi in modo chiaro i passaggi complessi di un nuovo processo di integrazione software, rivolto ai team di ingegneria interni e ai nuovi assunti. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e tecnico, incorporando registrazioni dello schermo e diagrammi animati, accompagnati da una voce fuori campo precisa e informativa. Sfrutta le capacità di generazione di voce fuori campo e di testo in video di HeyGen per articolare chiaramente ogni fase del processo del prodotto per video interni efficaci.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video demo di prodotto accattivante di 45 secondi che mostri le caratteristiche principali di un gadget in arrivo, rivolto ai potenziali clienti sui social media. L'estetica visiva dovrebbe essere elegante e dinamica, con immagini del prodotto vivaci e transizioni fluide, accompagnate da una traccia musicale contemporanea e coinvolgente e da un avatar AI presentatore. Utilizza i modelli e le scene predefinite di HeyGen e gli avatar AI per generare rapidamente un video prodotto AI che catturi l'attenzione.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo approfondito di 90 secondi che dettagli i protocolli di sicurezza avanzati del nostro ultimo aggiornamento della piattaforma, destinato agli utenti esperti di tecnologia e ai professionisti IT. Lo stile visivo dovrebbe essere autorevole e basato sui dati, utilizzando grafica chiara sullo schermo, visualizzazioni dei dati e sottotitoli generati automaticamente per la terminologia tecnica, il tutto presentato con una narrazione calma ed esperta. Le funzionalità di creazione video e sottotitoli/caption di HeyGen, alimentate dall'AI, garantiranno che tutte le informazioni complesse siano trasmesse accuratamente e accessibili.
Prompt di Esempio 3
Progetta un rapido tutorial video di 30 secondi che dimostri un astuto trucco di produttività utilizzando il nostro software di creazione video, ottimizzato per varie piattaforme social. Il video necessita di un flusso visivo veloce e coinvolgente con tipografia moderna e prompt sullo schermo vivaci, supportato da musica di sottofondo di tendenza. Assicurati la massima portata sfruttando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen e i modelli e le scene per un adattamento rapido e una presentazione professionale su diversi canali.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video di Processo del Prodotto

Trasforma senza sforzo i tuoi processi di prodotto in video coinvolgenti con una piattaforma intuitiva potenziata dall'AI, progettata per chiarezza e impatto.

1
Step 1
Crea il Tuo Testo
Utilizza la capacità di testo in video per generare rapidamente un testo chiaro e professionale che delinei il tuo processo di prodotto.
2
Step 2
Seleziona un Modello
Scegli da una libreria diversificata di modelli e scene ottimizzati per demo di prodotto, fornendo una base visiva per il tuo video.
3
Step 3
Aggiungi Elementi AI
Integra avatar AI e genera una voce fuori campo naturale per articolare i passaggi del tuo prodotto con un tocco umano, mostrando la creazione video potenziata dall'AI.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo progetto e utilizza il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto per condividere il tuo output del creatore di video di prodotto su varie piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Clip Esplicative di Prodotto Veloci

.

Sviluppa video brevi e coinvolgenti per mostrare le caratteristiche e i processi del prodotto sui social media, migliorando la tua presenza digitale senza sforzo.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video sui processi del prodotto utilizzando l'AI?

La piattaforma di creazione video potenziata dall'AI di HeyGen trasforma i testi in video coinvolgenti sui processi del prodotto senza sforzo. Sfrutta gli avatar AI e le capacità di testo in video per generare demo di prodotto e video esplicativi di alta qualità senza editing complesso.

Posso creare rapidamente video demo di prodotto professionali con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen funge da generatore intuitivo di video prodotto AI, offrendo un editor drag-and-drop e modelli estesi. Questo ti consente di produrre rapidamente demo di prodotto professionali e video tutorial per varie piattaforme, inclusi i social media.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per il branding dei miei video di prodotto in HeyGen?

HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo, i colori del brand e i font personalizzati nei tuoi video di prodotto. Questo assicura coerenza e un aspetto professionale per tutti i tuoi contenuti di storytelling video e marketing video ecommerce.

HeyGen supporta diversi formati video e rapporti d'aspetto per varie piattaforme?

Sì, HeyGen supporta vari rapporti d'aspetto e opzioni di esportazione, rendendolo ideale per la creazione di video per il lavoro su diversi canali. Adatta facilmente i tuoi video per i social media, la comunicazione interna o l'incorporamento sul sito web, garantendo una presentazione ottimale.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo