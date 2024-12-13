Creatore di Video di Presentazione Prodotto Crea Presentazioni Vincenti con l'AI

Aumenta le vendite e ottieni finanziamenti senza sforzo utilizzando gli avatar AI per video di presentazione professionali.

Crea un video di presentazione prodotto di 60 secondi, appositamente progettato per i team di vendita che mirano a potenziali clienti B2B. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, con animazioni nitide e testi in evidenza sullo schermo, accompagnati da una traccia audio energica e motivazionale. Utilizza la funzionalità "Text-to-video from script" di HeyGen per trasformare rapidamente la tua narrazione di vendita in una presentazione raffinata, assicurando che il tuo messaggio venga trasmesso in modo chiaro e persuasivo.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un potente video di presentazione per investitori di 90 secondi per ottenere finanziamenti per la tua startup, rivolto a venture capitalist e investitori angelici. Lo stile visivo e audio dovrebbe trasmettere fiducia e innovazione, con un'estetica sofisticata e minimalista e una voce narrante autorevole. Mostra la tua visione utilizzando gli "AI avatars" di HeyGen, portando un tocco umano professionale alla tua presentazione video senza la necessità di riprese complesse.
Prompt di Esempio 2
Crea un video esplicativo coinvolgente di 45 secondi che dimostri le caratteristiche principali di un nuovo prodotto software, destinato a nuovi utenti e visitatori del sito web. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, amichevole e facile da seguire, incorporando registrazioni dello schermo chiare e grafica animata del puntatore, accompagnati da una voce narrante calda e informativa. Assicurati la massima accessibilità e comprensione sfruttando la funzione "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen per tutti i contenuti parlati.
Prompt di Esempio 3
Produci un video dinamico di presentazione AI di 30 secondi per una campagna di marketing, rivolto a professionisti creativi e piccoli imprenditori che cercano di generare rapidamente contenuti di impatto. Il design visivo dovrebbe essere moderno e vivace, con transizioni rapide tra le scene ed elementi di branding, sottolineati da una traccia musicale contemporanea e vivace. Inizia con un layout pre-progettato dai "Templates & scenes" di HeyGen per semplificare il tuo processo di creazione e garantire un'estetica di alta qualità.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Presentazione Prodotto

Trasforma le tue idee di prodotto in presentazioni video accattivanti senza sforzo. La nostra piattaforma intuitiva ti aiuta a creare video di presentazione per investitori e vendite che si distinguono.

1
Step 1
Crea il Tuo Script o Importa Contenuti
Inizia scrivendo il tuo script di presentazione prodotto o semplicemente carica le tue diapositive PowerPoint esistenti. La nostra funzione di testo a video ti consente di generare contenuti coinvolgenti rapidamente, ponendo le basi per un video persuasivo.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi e Avatar AI
Scegli tra una varietà di modelli e scene per rappresentare al meglio il tuo prodotto. Aumenta il coinvolgimento aggiungendo un avatar AI per presentare il tuo pitch, portando un tocco umano al tuo video senza registrarti.
3
Step 3
Personalizza con Branding e Voce
Applica i tuoi controlli di branding unici, inclusi loghi e colori, per mantenere la coerenza. Migliora la chiarezza con la generazione di voiceover e aggiungi automaticamente sottotitoli/didascalie per rendere la tua presentazione prodotto accessibile e professionale per tutti gli spettatori.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Presentazione Professionale
Una volta che il tuo video è rifinito, esporta facilmente la tua presentazione prodotto finale in vari formati e rapporti d'aspetto. Il tuo video di alta qualità è ora pronto per essere condiviso con investitori, clienti o team interni su qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra il Valore del Prodotto con Testimonianze

.

Sfrutta i video AI per condividere potenti storie di successo dei clienti, costruendo credibilità e rafforzando i benefici del tuo prodotto.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei video di presentazione prodotto?

HeyGen ti consente di creare video di presentazione prodotto coinvolgenti utilizzando tecnologia AI avanzata. Sfrutta avatar AI dinamici e voiceover realistici da testo a voce per trasformare le tue idee in presentazioni video accattivanti che catturano l'attenzione per le tue dimostrazioni di prodotto.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per le presentazioni video?

HeyGen offre una suite completa di strumenti creativi, inclusi modelli video personalizzabili e avatar AI realistici. Puoi facilmente generare script e utilizzare animazioni di testo dinamiche per creare presentazioni video accattivanti, perfette per video di presentazione per investitori o video esplicativi.

Posso convertire il mio pitch deck esistente in un video con HeyGen?

Assolutamente, HeyGen ti permette di trasformare facilmente il tuo pitch deck in una presentazione video professionale. Converti senza sforzo il tuo PPT in video, integra kit di branding personalizzati e scegli tra vari modelli video per creare una storia visiva coinvolgente per il tuo pubblico.

Come aiuta HeyGen a creare video di presentazione di vendita professionali?

HeyGen semplifica la creazione di video di presentazione di vendita ad alto impatto con i suoi strumenti di editing potenziati dall'AI. Aggiungi facilmente sottotitoli automatici, utilizza voiceover da testo a voce diversificati ed esporta i tuoi video professionali rifiniti come file MP4, garantendo una comunicazione chiara e aumentando il coinvolgimento per le tue presentazioni di vendita.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo