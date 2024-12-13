Generatore di Video Pitch di Prodotto: Crea Presentazioni Coinvolgenti

Trasforma il tuo pitch deck in un video professionale utilizzando avatar AI, aumentando il coinvolgimento e risparmiando tempo.

632/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video dinamico di 45 secondi per presentare un prodotto, progettato per catturare l'attenzione di responsabili marketing e piccoli imprenditori, mostrando la facilità e la velocità di un creatore di video pitch AI. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere vivace e moderno, con cambi di scena rapidi e un avatar AI energico che incarna la personalità del marchio. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen e i modelli & scene per assemblare rapidamente una presentazione coinvolgente, evidenziando quanto sia semplice creare video di qualità professionale.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo dettagliato di 1,5 minuti che dimostri una nuova funzione avanzata all'interno di uno strumento video di pre-produzione alimentato da AI, specificamente rivolto a product manager e team di design. L'approccio visivo dovrebbe essere altamente funzionale e chiaro, con registrazioni dello schermo precise che guidano lo spettatore attraverso il flusso di lavoro della funzione, supportato da una voce fuori campo calma e autorevole. Utilizza la generazione di voiceover di HeyGen per narrare i passaggi complessi e integra supporti visivi della libreria multimediale/stock pertinenti per chiarire i concetti relativi ai contenuti visivi generati da AI, garantendo un'esperienza educativa e raffinata.
Prompt di Esempio 3
Crea un video persuasivo di 60 secondi per rappresentanti di vendita e account executive, illustrando come un generatore di video pitch possa personalizzare l'engagement con i clienti su larga scala. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo professionale ma coinvolgente, mostrando esempi di branding personalizzato integrato senza soluzione di continuità, con un avatar AI che si rivolge direttamente ai potenziali clienti. Implementa gli avatar AI di HeyGen per fornire messaggi personalizzati e utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto & esportazioni per garantire una consegna ottimale su varie piattaforme di vendita.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Pitch di Prodotto

Trasforma le tue idee in video pitch coinvolgenti con la facilità dell'AI. Genera contenuti professionali e coinvolgenti in soli quattro semplici passaggi.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il tuo script di pitch direttamente nell'editor. La nostra AI analizza il tuo testo per prepararsi alla generazione di video senza interruzioni, assicurando che il tuo messaggio venga comunicato chiaramente.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli tra una gamma di modelli professionali e personalizza le scene con sfondi coinvolgenti e layout dinamici per rappresentare visivamente il tuo pitch.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover
Arricchisci il tuo messaggio con un audio coinvolgente. Utilizza la nostra funzione di generazione di voiceover per creare narrazioni dal suono naturale in vari stili e lingue.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Il tuo video pitch raffinato è pronto! Utilizza la funzione di ridimensionamento del rapporto d'aspetto & esportazioni per generare i tuoi contenuti in vari formati adatti a diverse piattaforme, garantendo un'ampia diffusione per il tuo pitch di prodotto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo del Prodotto

.

Costruisci fiducia e credibilità generando facilmente testimonianze video coinvolgenti che evidenziano esperienze reali dei clienti e benefici del prodotto.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo tecnico di creazione di video pitch di prodotto?

HeyGen semplifica la produzione video attraverso il suo generatore di video AI, permettendo agli utenti di trasformare script in video professionali con avatar AI e voiceover. Questo strumento video di pre-produzione alimentato da AI elimina l'editing complesso, rendendo accessibile la creazione di video tecnici per il tuo prossimo video pitch di prodotto.

Quali caratteristiche tecniche avanzate offre HeyGen per la conversione da testo a video?

HeyGen sfrutta una tecnologia avanzata di conversione da testo a video per animare avatar AI con voiceover naturali, direttamente dal tuo script. Questo consente la creazione efficiente di contenuti visivi generati da AI di alta qualità, garantendo che il tuo messaggio venga trasmesso in modo chiaro e professionale in ogni progetto di creatore di video pitch AI.

HeyGen supporta il branding personalizzato e l'editing all'interno del suo creatore di video pitch AI?

Sì, HeyGen offre controlli robusti per il branding personalizzato, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del marchio direttamente nei tuoi progetti di creatore di video pitch AI. Il suo editor in tempo reale ti dà un controllo preciso sui contenuti visivi generati da AI prima dell'esportazione finale, mantenendo l'integrità del tuo marchio.

HeyGen può gestire aspetti tecnici come sottotitoli e vari rapporti d'aspetto video?

Assolutamente, HeyGen genera automaticamente sottotitoli per una maggiore accessibilità e offre varie opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto per diverse piattaforme. Questo assicura che il tuo strumento video di pre-produzione alimentato da AI fornisca contenuti raffinati e tecnicamente conformi per qualsiasi pubblico, dalla registrazione dello schermo a PowerPoint a video.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo