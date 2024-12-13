Creatore di Video Panoramici di Prodotto: Crea Demo Coinvolgenti Facilmente

Trasforma rapidamente le tue idee di prodotto in video professionali utilizzando i nostri template e scene intuitivi, aumentando il coinvolgimento e le conversioni.

Crea un video dimostrativo di prodotto di 45 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese che lanciano un nuovo strumento digitale, utilizzando uno stile visivo pulito, moderno e vivace che incorpora elementi di condivisione schermo animati. L'audio dovrebbe presentare una voce narrante AI professionale e vivace generata da HeyGen, che spiega chiaramente i benefici principali dello strumento e la sua facilità d'uso, garantendo un'esperienza coinvolgente e informativa.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video esplicativo di prodotto di 60 secondi progettato per potenziali clienti curiosi di una complessa soluzione software B2B, impiegando uno stile di animazione esplicativa distintivo con grafica chiara, colori vivaci e sovrapposizioni di testo animate per semplificare concetti intricati. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per narrare l'esplicativo, portando una voce amichevole e chiara simile a quella umana per guidare gli spettatori attraverso le funzionalità e la proposta di valore del software.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video promozionale di prodotto dinamico di 30 secondi rivolto agli acquirenti di e-commerce che navigano nei feed dei social media, caratterizzato da un montaggio veloce e visivamente accattivante di immagini di prodotto, tagli rapidi e immagini di lifestyle attraenti. Questo video dovrebbe integrare il vasto supporto di libreria multimediale/stock di HeyGen per visuali di alta qualità e includere sottotitoli/caption chiari per trasmettere efficacemente i messaggi chiave, il tutto accompagnato da musica di sottofondo alla moda per il massimo impatto.
Prompt di Esempio 3
Crea un video panoramico di prodotto professionale di 90 secondi per i team di marketing che cercano di standardizzare la comunicazione del prodotto su vari canali, presentando uno stile visivo aziendale e coerente con registrazioni schermo integrate che mostrano diversi casi d'uso. Utilizza i Template e le scene pronti all'uso di HeyGen per mantenere la coerenza del marchio e assicurati che il contenuto possa essere facilmente adattato con ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni per diverse piattaforme, il tutto narrato da una voce AI autorevole e chiara con musica di sottofondo sottile.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Panoramici di Prodotto

Crea facilmente video panoramici di prodotto coinvolgenti che mostrano le tue offerte con chiarezza e impatto, guidando il tuo pubblico attraverso le caratteristiche e i benefici chiave.

1
Step 1
Crea la Tua Narrazione di Prodotto
Inizia creando la storia del tuo prodotto. Utilizza la funzione "AI scrive il copione" per generare contenuti coinvolgenti, semplificando il tuo processo come vero creatore di video panoramici di prodotto.
2
Step 2
Seleziona Visuali Coinvolgenti
Migliora l'appeal del tuo video. Seleziona da una libreria di "template video" professionali per impostare la scena, assicurando che il tuo percorso di creatore di video di prodotto sia senza sforzo.
3
Step 3
Aggiungi i Tocchi Finali
Personalizza il tuo video con varie "opzioni di personalizzazione" come il tuo kit di marca, musica di sottofondo e sottotitoli automatici per garantire che il tuo messaggio sia chiaro e d'impatto.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video panoramico di prodotto esportandolo in "risoluzione video HD 1080p", pronto per raggiungere il tuo pubblico su varie piattaforme social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora Demo di Prodotto e Formazione

.

Utilizza video potenziati dall'AI per creare demo di prodotto interattive e aumentare il coinvolgimento in video di formazione o tutorial.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di prodotto coinvolgenti?

HeyGen ti consente di creare facilmente video di prodotto coinvolgenti utilizzando l'AI. La nostra piattaforma offre template video intuitivi e un editor drag-and-drop, rendendo l'esperienza del creatore di video di prodotto fluida ed efficiente.

HeyGen può aiutarmi a creare demo di prodotto coinvolgenti con l'AI?

Sì, HeyGen sfrutta l'AI per generare Avatar AI realistici e può persino assisterti come creatore di video di prodotto AI per scrivere il copione, fornendo una voce narrante AI per demo di prodotto dinamiche che mettono in evidenza le caratteristiche principali.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i video panoramici di prodotto?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per i tuoi video panoramici di prodotto, inclusa una vasta libreria di media stock, grafica ricca ed effetti visivi per garantire che i tuoi template video si adattino perfettamente all'estetica del tuo marchio.

Quanto velocemente posso generare vari tipi di video di prodotto?

Con la piattaforma efficiente di HeyGen e i template video pronti all'uso, puoi generare rapidamente una vasta gamma di video di prodotto, inclusi video esplicativi di prodotto, video tutorial e video promozionali di prodotto, in pochi minuti.

