Creatore di Video di Onboarding del Prodotto: Semplifica i Percorsi degli Utenti

Automatizza la creazione di video di onboarding coinvolgenti con i modelli personalizzabili di HeyGen, garantendo un'esperienza utente senza intoppi senza bisogno di competenze.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di onboarding per i dipendenti di 60 secondi rivolto ai dipartimenti HR che cercano di ottimizzare la loro formazione. Questo video dovrebbe presentare un avatar AI coinvolgente che introduce le politiche e i valori chiave dell'azienda, con una voce rassicurante e professionale, tutto creato senza sforzo utilizzando gli avatar AI di HeyGen per migliorare l'impatto complessivo dei video di formazione e fornire una voce di brand coerente.
Prompt di Esempio 2
Crea un video 'how-to' conciso di 30 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese che hanno bisogno di comprendere rapidamente una specifica funzionalità del prodotto. Utilizza uno stile visivo dinamico con registrazioni dello schermo a taglio rapido e evidenziazioni animate, supportato da una generazione di voce narrante vivace creata all'interno di HeyGen, spiegando passaggi complessi con audio semplice e coinvolgente, rendendolo una soluzione ideale per software di video esplicativi.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video promozionale ispiratore di 90 secondi per i team di marketing che esplorano il potenziale creativo di una piattaforma di creazione video AI. Mostra la versatilità della piattaforma attraverso una varietà di modelli e scene personalizzabili, dimostrando diverse applicazioni dai testimonial dei clienti alle comunicazioni interne, con una narrazione autorevole e musica di sottofondo cinematografica, evidenziando la robusta funzionalità di Modelli & scene di HeyGen per la generazione automatizzata di video.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Onboarding del Prodotto

Crea senza sforzo video di onboarding coinvolgenti e informativi per il tuo prodotto o servizio utilizzando una piattaforma intuitiva di creazione video AI, senza bisogno di competenze avanzate.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia trasformando facilmente il tuo script di onboarding del prodotto in un video dinamico con la nostra potente funzionalità di testo-a-video da script, avviando il tuo processo di Generazione Automatica di Video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Rafforza il tuo messaggio selezionando da una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo brand, rendendo le caratteristiche del tuo prodotto chiare e coinvolgenti.
3
Step 3
Applica Elementi del Brand
Integra l'identità della tua azienda senza soluzione di continuità utilizzando i nostri modelli personalizzabili, assicurando che i tuoi video di onboarding riflettano il tuo stile unico.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo video di onboarding professionale ed esportalo nel formato desiderato, pronto per fornire video di formazione completi al tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica le Spiegazioni Complesse del Prodotto

.

Scomponi le caratteristiche intricate del prodotto in guide video facili da comprendere rapidamente.

background image

Domande Frequenti

Come posso creare facilmente video di onboarding del prodotto con HeyGen?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video di onboarding del prodotto efficaci, anche se non hai esperienza precedente di editing video. La sua interfaccia intuitiva e i modelli personalizzabili consentono una rapida generazione automatizzata di video professionali, facendoti diventare un creatore di video di onboarding del prodotto in pochi minuti.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per la generazione automatizzata di video?

HeyGen sfrutta l'AI generativa avanzata per fornire avatar AI realistici e sofisticate voci narranti AI, trasformando il testo in contenuti video coinvolgenti. Questa potente piattaforma di creazione video AI semplifica il tuo flusso di lavoro di produzione, facilitando la generazione automatizzata di video senza intoppi.

Posso personalizzare il branding dei miei video di onboarding dei clienti in HeyGen?

Assolutamente, HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di integrare il logo, i colori e i caratteri della tua azienda direttamente nei tuoi video. Puoi scegliere tra una varietà di modelli personalizzabili per garantire la coerenza del brand in tutti i tuoi contenuti video di onboarding dei clienti.

Oltre all'onboarding, che altri tipi di video di formazione posso creare con HeyGen?

HeyGen è un software versatile per video esplicativi che ti consente di creare una varietà di contenuti educativi, inclusi video how-to dettagliati e video di formazione coinvolgenti. Sfrutta le sue capacità per creare guide visive chiare ed efficaci per l'onboarding dei dipendenti o per qualsiasi scopo di formazione interna.

