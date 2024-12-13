Sblocca la Crescita con il Nostro Generatore di Video di Onboarding del Prodotto

Crea facilmente video di onboarding coinvolgenti e aumenta la fidelizzazione degli utenti con le capacità intelligenti di Text-to-video da script.

Crea un tutorial di 30 secondi per un generatore di video di onboarding del prodotto rivolto a nuovi utenti di software, con visuali luminose e invitanti e una voce narrante AI allegra e amichevole. Sottolinea la facilità di iniziare con modelli pre-progettati e scene per avviare la creazione del loro video.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa una guida di 45 secondi per video di onboarding per piccoli imprenditori che implementano nuovo software, utilizzando visuali professionali e pulite e un avatar AI calmo e autorevole per dimostrare i passaggi chiave di configurazione. Enfatizza come gli avatar AI migliorano l'engagement e la chiarezza nella loro formazione.
Prompt di Esempio 2
Produci un video promozionale di 60 secondi che mostri le capacità di un potente strumento di creazione video per team di marketing che cercano una rapida produzione di contenuti. Utilizza grafiche dinamiche e moderne e una voce narrante chiara e concisa generata direttamente da un copione usando la funzione Text-to-video da script di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Progetta un messaggio di onboarding personalizzato di 30 secondi per clienti e-commerce dopo il loro primo acquisto, con visuali calde e personalizzate e una voce narrante rassicurante e utile. Concentrati nel rendere la loro prima esperienza senza intoppi grazie alla potenza della generazione avanzata di Voiceover.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Generatore di Video di Onboarding del Prodotto

Crea facilmente video di onboarding del prodotto coinvolgenti che guidano gli utenti con chiarezza e professionalità, preparandoli al successo fin dal primo giorno.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Seleziona tra una varietà di modelli video predefiniti o inizia con una tela bianca per adattarsi perfettamente allo stile del tuo marchio e al percorso unico del prodotto.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Contenuto e Script
Crea narrazioni coinvolgenti aggiungendo il tuo script, che può essere istantaneamente convertito in video usando il text-to-video, o carica i tuoi visuali per mostrare le caratteristiche del prodotto.
3
Step 3
Applica una Finitura Professionale
Utilizza il nostro generatore di voce AI per narrazioni chiare e professionali, e integra facilmente l'identità del tuo marchio attraverso colori e loghi personalizzati.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Onboarding
Finalizza il tuo capolavoro con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esporta i tuoi video di onboarding di alta qualità, pronti per educare e coinvolgere i tuoi nuovi utenti su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Illustra il Valore e l'Impatto del Prodotto

.

Sviluppa video AI coinvolgenti per dimostrare il valore reale del tuo prodotto, completando l'onboarding rinforzando i benefici e ispirando un uso continuato.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare rapidamente video di onboarding coinvolgenti?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che offre una vasta gamma di modelli video predefiniti e modelli animati, rendendolo un efficiente creatore di video di onboarding. Puoi facilmente personalizzare queste risorse per produrre video di onboarding del prodotto di alta qualità che catturano il tuo pubblico.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per generare video di formazione dinamici?

HeyGen sfrutta potenti capacità AI, inclusi avatar AI realistici e un robusto convertitore da testo a voce, per generare video di formazione dinamici. Questa tecnologia consente una generazione di voiceover senza soluzione di continuità per i tuoi contenuti di onboarding utente e dipendente, migliorando l'engagement.

Posso personalizzare l'identità visiva dei miei video dimostrativi di prodotto con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di integrare il tuo logo specifico e i colori del marchio in ogni video. Questo assicura che i tuoi video dimostrativi di prodotto, l'onboarding dei clienti e i progetti di creatore di video di onboarding virtuale mantengano un'identità di marca coerente e professionale.

HeyGen è uno strumento di creazione video versatile per diversi tipi di contenuti di onboarding?

Sì, HeyGen è uno strumento di creazione video altamente versatile, perfetto per generare varie forme di video di onboarding, inclusi onboarding utente, onboarding cliente e onboarding dipendente. Le sue funzionalità, come la registrazione intelligente dello schermo, migliorano ulteriormente la creazione di video dimostrativi di prodotto dettagliati e video di formazione.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo