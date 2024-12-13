Creatore di Video di Notizie di Prodotto: Crea Aggiornamenti Coinvolgenti Velocemente

Trasforma le notizie di prodotto in video di marketing coinvolgenti senza sforzo. Con la tecnologia AI di trasformazione del testo in video da script, semplifica la creazione di contenuti per i social media.

Sviluppa un video di notizie di prodotto di 45 secondi per aspiranti imprenditori tecnologici, caratterizzato da grafiche in movimento vivaci e una colonna sonora futuristica e vivace, utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire rapidamente gli annunci di prodotto in contenuti coinvolgenti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di marketing conciso di 30 secondi rivolto a manager di e-commerce impegnati, presentando un nuovo prodotto con visual minimalisti e puliti e un sottofondo musicale professionale e calmo, sfruttando i modelli e le scene di HeyGen per una coerenza del marchio senza sforzo e una rapida produzione di video di prodotto.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo di 60 secondi progettato per piccoli imprenditori in cerca di soluzioni software, con un avatar AI amichevole che fornisce informazioni chiare e concise con una voce calda e incoraggiante, potenziato dagli avatar AI di HeyGen e dalla generazione di voiceover per dare vita a idee complesse.
Prompt di Esempio 3
Genera un aggiornamento video di notizie di 15 secondi per i marketer dei social media, presentando sviluppi del settore con uno stile visivo nitido e diretto e un design sonoro dinamico e accattivante, incorporando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per un accesso immediato a immagini e suoni pertinenti.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro



Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Notizie di Prodotto

Crea senza sforzo video di notizie di prodotto accattivanti che risuonano con il tuo pubblico e stimolano l'engagement, tutto all'interno di una piattaforma potente e intuitiva.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Modello Video
Inizia scegliendo da una collezione diversificata di modelli video professionali specificamente progettati per notizie di prodotto coinvolgenti. Questo fornisce una solida base per la tua storia.
2
Step 2
Personalizza con Avatar AI
Dai vita alle tue notizie di prodotto selezionando e personalizzando avatar AI per narrare il tuo messaggio, aggiungendo un tocco umano professionale e coinvolgente al tuo video.
3
Step 3
Arricchisci con Media Ricchi
Arricchisci il tuo video caricando i tuoi asset di prodotto o esplorando la nostra vasta libreria di media stock per articolare visivamente le caratteristiche e i benefici del tuo prodotto.
4
Step 4
Pubblica e Condividi la Tua Creazione
Una volta che il tuo video di notizie di prodotto è perfetto, esportalo come file MP4 e condividilo senza sforzo sui tuoi canali social e altre piattaforme per raggiungere il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video di Storie di Successo dei Clienti

.

Trasforma le testimonianze dei clienti in video dinamici con AI, mostrando il valore del prodotto e costruendo fiducia in modo efficace.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di prodotto coinvolgenti rapidamente?

HeyGen ti consente di creare video di prodotto professionali in modo efficiente, sfruttando avatar AI e capacità di trasformazione del testo in video. Puoi utilizzare modelli video predefiniti e media stock per mostrare visivamente il tuo prodotto, rendendo il processo di produzione di video di marketing di alta qualità rapido e semplice.

Che tipo di video di marketing posso realizzare con HeyGen?

Con HeyGen, puoi produrre una vasta gamma di video di marketing, inclusi video esplicativi, contenuti per il creatore di video di notizie di prodotto e promozioni sui social media. La nostra piattaforma supporta vari formati video, rendendo facile adattare il tuo messaggio per diverse piattaforme e pubblici.

HeyGen offre modelli video per una creazione facile?

Sì, HeyGen fornisce una libreria diversificata di modelli video per avviare il tuo processo creativo. Questi modelli sono progettati per l'editing drag-and-drop, permettendoti di personalizzare scene ed elementi senza sforzo per adattarsi allo stile e al messaggio unico del tuo marchio.

Posso esportare e condividere facilmente i miei video HeyGen?

Assolutamente. Una volta completato il tuo video, HeyGen ti consente di condividere facilmente il contenuto video direttamente o scaricarlo come file MP4. Questa flessibilità assicura che i tuoi video professionali possano essere distribuiti senza problemi su più dispositivi e piattaforme social.

