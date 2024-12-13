Creatore di Video per Elenchi di Prodotti: Aumenta le Vendite con Video AI

Genera video esplicativi di prodotto coinvolgenti più velocemente con testo-a-video da script, aumentando vendite e coinvolgimento.

Crea un video coinvolgente di 30 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e venditori e-commerce, dimostrando come un nuovo gadget da cucina innovativo semplifica le attività quotidiane. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e moderno, con immagini pulite del prodotto intervallate da un avatar AI amichevole che fornisce una voce fuori campo chiara ed entusiasta, evidenziando i punti di forza unici del gadget, tutto generato senza sforzo utilizzando la funzione di avatar AI di HeyGen, ideale per un creatore di video di elenchi di prodotti accattivante.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video demo di prodotto elegante di 45 secondi rivolto a product manager e rivenditori online, mostrando le funzionalità avanzate di un nuovo dispositivo smart home. Utilizza uno stile visivo professionale e dinamico con grafiche nitide e musica di sottofondo vivace, sfruttando i diversi modelli e scene di HeyGen per presentare varie caratteristiche in segmenti rapidi e d'impatto, assicurando che la sofisticazione del prodotto sia chiaramente comunicata per una creazione video efficace.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video esplicativo di prodotto informativo di 60 secondi per digital marketer e proprietari di marchi e-commerce, illustrando i vantaggi di un servizio di abbonamento a scatola. Il video dovrebbe adottare un'estetica visiva pulita e accessibile con una narrazione calma e persuasiva, facendo affidamento sulla capacità di testo-a-video da script di HeyGen per generare la voce fuori campo e testo conciso sullo schermo per scomporre le caratteristiche complesse in punti facili da comprendere, rendendolo un efficace contenuto di marketing.
Prompt di Esempio 3
Crea un video promozionale vivace di 15 secondi su misura per social media marketer e proprietari di boutique, annunciando una vendita a tempo limitato su una linea di abbigliamento alla moda. Lo stile visivo deve essere veloce e visivamente accattivante, con tagli rapidi di modelli diversi che indossano i vestiti, musica di sottofondo energica e sottotitoli/caption in grassetto che risaltano, sfruttando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per reperire rapidamente filmati B-roll accattivanti, creando un'immediata chiamata all'azione per un marketing video e-commerce efficace.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Elenchi di Prodotti

Trasforma i tuoi contenuti visivi di prodotto in contenuti di marketing coinvolgenti senza sforzo con il nostro generatore di video AI intuitivo, progettato per velocità e impatto.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Inizia con un modello video o una tela bianca. Il nostro editor drag-and-drop rende facile iniziare la creazione di video per i tuoi elenchi di prodotti.
2
Step 2
Aggiungi la Storia del Tuo Prodotto
Integra i dettagli e i contenuti visivi del tuo prodotto. Sfrutta gli avatar AI o il testo-a-video per generare voiceover e script auto-generati che spiegano chiaramente il contenuto del tuo video esplicativo di prodotto.
3
Step 3
Migliora Visivi e Branding
Rifinisci il tuo video con grafiche ricche, risorse musicali e opzioni di personalizzazione. Applica controlli di branding come loghi e colori per garantire che i tuoi contenuti di marketing siano coerenti con l'identità del tuo marchio.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video ad alta risoluzione. Usa il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto per ottimizzarlo per varie piattaforme, rendendo il tuo marketing video e-commerce pronto per la condivisione sui social media e gli elenchi di prodotti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Costruisci Fiducia con Video Testimonial di Prodotto

Mostra efficacemente il successo dei clienti e le recensioni dei prodotti utilizzando video AI, migliorando la credibilità e incoraggiando gli acquisti sui tuoi elenchi.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di prodotto coinvolgenti per la mia attività?

HeyGen ti consente di creare facilmente video di prodotto di alta qualità utilizzando l'AI. Sfrutta una vasta gamma di modelli video, integra ricche grafiche e risorse musicali, e utilizza persino avatar AI per mostrare i tuoi prodotti e migliorare i tuoi contenuti di marketing.

Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per il branding e la coerenza visiva?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per mantenere l'identità visiva del tuo marchio. Puoi facilmente applicare il tuo logo, i colori del marchio e altri effetti visivi per garantire che ogni video sia perfettamente allineato con le linee guida del tuo marchio e la tua visione creativa.

HeyGen può aiutare a generare video di marketing diversi oltre ai demo di prodotto?

Assolutamente. HeyGen è un generatore di video AI versatile che va oltre i video demo di prodotto. Crea video esplicativi di prodotto coinvolgenti, video tutorial informativi e annunci video dinamici per soddisfare tutte le tue esigenze di marketing su varie piattaforme per una creazione video completa.

HeyGen rende efficiente il processo di creazione video per l'e-commerce?

HeyGen semplifica il marketing video per l'e-commerce agendo come il tuo creatore di video per elenchi di prodotti definitivo. Con il suo editor intuitivo drag-and-drop e strumenti AI per voiceover e sottotitoli, puoi produrre video professionali in modo efficiente per aumentare le vendite e mostrare i tuoi prodotti in modo efficace.

