Il Miglior Creatore di Video di Lancio Prodotto per un Successo Rapido

Crea rapidamente video di prodotto straordinari per qualsiasi lancio utilizzando modelli di video di prodotto intuitivi, migliorando l'engagement e aumentando le vendite con facilità.

Immagina un video di lancio prodotto di 30 secondi, vivace e positivo, in cui un avatar AI amichevole, creato con la funzione di avatar AI di HeyGen e una generazione di voiceover calda, introduce un nuovo gadget innovativo direttamente ai proprietari di piccole imprese, evidenziando la facilità d'uso nella creazione di video di prodotto. Lo stile visivo è moderno e pulito, con un tono positivo e incoraggiante.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video dimostrativo di prodotto di 45 secondi, progettato per i team di marketing delle startup tecnologiche, che dimostri una funzionalità software complessa con grafica elegante e narrazione professionale generata tramite testo-a-video da script, completo di sottotitoli chiari. L'audio deve essere preciso e informativo, mantenendo un'estetica visiva professionale e dinamica.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di prodotto coinvolgente di 60 secondi per imprenditori e-commerce, mostrando più varianti di prodotto utilizzando modelli pre-progettati e scene di HeyGen e ricche immagini dalla sua libreria multimediale/supporto stock. Lo stile visivo deve essere pulito e esteticamente gradevole, accompagnato da musica di sottofondo energica che cattura l'attenzione e ispira all'azione.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di prodotto ispiratore di 30 secondi per solopreneur e creatori di contenuti, illustrando quanto sia facile utilizzare un creatore di video di prodotto per varie piattaforme. Il video presenta tagli rapidi e animazioni vivaci, enfatizzando la flessibilità del ridimensionamento e dell'esportazione del rapporto d'aspetto, con una traccia audio veloce che trasmette efficienza e creatività per personalizzare ed esportare i loro contenuti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Lancio Prodotto

Crea rapidamente e facilmente video di lancio prodotto coinvolgenti con l'AI, trasformando le tue idee in storie visive accattivanti che catturano l'attenzione.

1
Step 1
Scegli il Tuo Modello
Accelera il tuo processo di creazione selezionando tra una gamma di modelli di video di prodotto progettati professionalmente, perfettamente adatti al tuo lancio.
2
Step 2
Incolla il Tuo Script
Inserisci il tuo messaggio di lancio incollando il tuo script e sfrutta la nostra funzione di testo-a-video per generare istantaneamente scene e immagini corrispondenti per i tuoi video di prodotto.
3
Step 3
Aggiungi un Presentatore AI
Aumenta l'engagement integrando un avatar AI per narrare le caratteristiche del tuo prodotto, rendendo i tuoi video dimostrativi di prodotto più dinamici e personali.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo video con voiceover generati e editing preciso, quindi personalizza ed esporta il tuo video di lancio prodotto pronto per la condivisione nel formato desiderato.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Illustra i Principali Vantaggi del Prodotto

Sviluppa video AI coinvolgenti che dimostrano chiaramente la proposta di valore unica e i benefici del tuo prodotto, aiutando i potenziali clienti a immaginare il loro successo.

Domande Frequenti

Come può HeyGen elevare i miei video di lancio prodotto con l'AI?

HeyGen ti consente di creare rapidamente video di lancio prodotto coinvolgenti. Utilizza i nostri avatar AI e i numerosi modelli per generare video di prodotto dinamici che catturano il tuo pubblico e mettono in mostra le tue nuove offerte.

Cosa rende HeyGen un efficace generatore di video di prodotto AI per le aziende?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video di prodotto con i suoi strumenti di editing drag-and-drop intuitivi. Questo generatore di video di prodotto AI consente una personalizzazione senza sforzo e un'esportazione facile di contenuti di alta qualità, ottimizzando la tua produzione video.

Posso generare video dimostrativi di prodotto coinvolgenti usando HeyGen?

Assolutamente, HeyGen è perfetto per creare video dimostrativi di prodotto coinvolgenti e video esplicativi. Aggiungi facilmente voiceover professionali e musica di sottofondo per evidenziare caratteristiche e benefici, assicurando che il tuo messaggio risuoni.

Come semplifica HeyGen il processo di essere un creatore di video di prodotto?

Come avanzato creatore di video di prodotto AI, HeyGen automatizza compiti complessi di produzione video. Sfrutta l'AI per trasformare il testo in video, rendendo più veloce ed efficiente la creazione di video di prodotto di qualità professionale senza competenze di editing estese.

