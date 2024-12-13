Il generatore definitivo di video briefing per il lancio di prodotti

Automatizza video di lancio di prodotti coinvolgenti con un'AI facile da usare, trasformando il tuo script in video di alta qualità utilizzando avanzate capacità di testo-a-video.

Crea un video teaser vibrante di 30 secondi, rivolto a potenziali clienti, che mostri l'entusiasmo per il lancio di un nuovo prodotto. Enfatizza uno stile visivo dinamico con musica di sottofondo vivace e una voce narrante accattivante, utilizzando la funzione di generazione di voiceover di HeyGen per creare clip brevi e di grande impatto che suscitino immediato interesse.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video professionale di 60 secondi per il briefing del lancio del prodotto destinato ai team di vendita interni e ai partner chiave. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo pulito e informativo, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per fornire una panoramica concisa del nuovo prodotto, dimostrando la sua funzione come generatore di video prodotto facile da usare per aggiornamenti essenziali.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video demo di prodotto mirato di 45 secondi rivolto a utenti tecnici e product manager. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere istruttivo e diretto, illustrando chiaramente le caratteristiche principali con testo a schermo e una voce narrante precisa. Utilizza la capacità di sottotitoli/didascalie di HeyGen per evidenziare i passaggi critici, semplificando il processo di creazione di video demo di prodotto coinvolgenti.
Prompt di Esempio 3
Produci un video ispiratore di 60 secondi per la visibilità del marchio rivolto a un ampio pubblico di mercato, inclusi i sostenitori del marchio. Lo stile visivo deve essere elegante e aspirazionale, accompagnato da una voce narrante emozionale e una musica di sottofondo cinematografica. Sfrutta i modelli e le scene di HeyGen per automatizzare rapidamente la creazione di video, comunicando efficacemente la visione del marchio e potenziando gli sforzi di marketing complessivi.
step preview
Copia il prompt
step preview
Incolla nella casella di Creazione
step preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona un Generatore di Video Briefing per il Lancio di Prodotti

Trasforma senza sforzo le tue idee di lancio di prodotti in video briefing accattivanti, sfruttando l'AI per un output di qualità da studio e un rapido turnaround, assicurando che il tuo messaggio risplenda.

1
Step 1
Crea il tuo Script
Inizia scrivendo il tuo script video coinvolgente o inserisci i dettagli del tuo briefing. La nostra AI convertirà il tuo testo in contenuti video accattivanti, risparmiandoti tempo e sforzi attraverso la generazione di testo-a-video.
2
Step 2
Seleziona i tuoi Elementi Visivi
Scegli da una libreria diversificata di modelli di video o utilizza avatar AI per rappresentare visivamente il tuo briefing. Personalizza le scene e aggiungi media rilevanti dalla nostra libreria di stock per abbinare l'estetica del tuo prodotto.
3
Step 3
Aggiungi Branding e Voce
Integra i tuoi controlli di branding personalizzati, inclusi loghi e colori, per mantenere la coerenza. Migliora il tuo video con voiceover professionali generati dall'AI per una consegna raffinata.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video briefing per il lancio di prodotti ed esportalo in formati ad alta risoluzione. Condividi facilmente il tuo output di qualità da studio su tutti i tuoi canali interni ed esterni, con opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia il Successo dei Primi Adottanti per il Lancio

.

Genera testimonianze e casi d'uso convincenti dai primi adottanti per convalidare l'impatto del tuo prodotto durante la fase di lancio.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video demo di prodotto visivamente sorprendenti e annunci di lancio coinvolgenti?

HeyGen fornisce un intuitivo Generatore di Video AI con una vasta gamma di modelli di video e avatar AI, permettendo agli utenti di produrre video di lancio di prodotti accattivanti e video demo di prodotto immersivi. Questo consente di creare narrazioni visivamente sorprendenti che aumentano la visibilità del marchio.

Cosa rende HeyGen un efficiente Generatore di Video AI per la rapida creazione di contenuti di prodotto?

La piattaforma facile da usare di HeyGen, completa di un editor drag-and-drop e capacità di testo-a-video, automatizza la creazione di video. Questo assicura un rapido turnaround per la generazione di clip brevi e di grande impatto e contenuti video ad alta risoluzione in tempi brevi.

Posso mantenere la coerenza del marchio e personalizzare gli elementi visivi dei miei video di prodotto utilizzando HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, inclusi controlli di branding per incorporare il tuo logo e i tuoi colori, assicurando che ogni video di rivelazione del prodotto e annuncio di prodotto sui social media si allinei perfettamente con il tuo marchio. Ottieni un output di qualità da studio con tocchi personalizzati.

Come supporta HeyGen script video coinvolgenti e voiceover professionali per video di briefing e marketing di prodotto?

HeyGen semplifica la scrittura di script e migliora il tuo messaggio con voiceover professionali generati dal tuo input di testo-a-video. Questa combinazione assicura che l'output del tuo generatore di video briefing per il lancio di prodotti presenti script e audio coinvolgenti, offrendo una narrazione potente.

