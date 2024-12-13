Creatore di Video di Annuncio di Lancio Prodotto per Rivelazioni Straordinarie

Crea rivelazioni di prodotto accattivanti con facilità. Sfrutta i voiceover AI per trasmettere il tuo messaggio con forza e promuovere l'adozione precoce.

404/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video dimostrativo di prodotto coinvolgente di 90 secondi rivolto a potenziali nuovi utenti e responsabili di prodotto, con immagini chiare e istruttive passo-passo e uno stile audio amichevole ed esplicativo. Sviluppa un copione dettagliato e genera una voce fuori campo dal suono naturale utilizzando la funzione avanzata di generazione di voiceover di HeyGen per guidare gli spettatori attraverso le funzionalità principali del tuo prodotto.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video persuasivo di lancio SaaS di 45 secondi per startup SaaS e team di marketing, adottando uno stile di motion graphics dinamico e professionale, completato da musica di sottofondo vivace e sovrapposizioni di testo chiare. Sfrutta i modelli e le scene estensive di HeyGen per assemblare rapidamente un video di grande impatto, assicurando che il tuo messaggio venga trasmesso efficacemente con sottotitoli incorporati.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video conciso di annuncio di aggiornamento prodotto di 30 secondi, rivolto a sviluppatori, clienti B2B e utenti esperti di tecnologia, che impiega uno stile visivo moderno, elegante e veloce con un design sonoro nitido e una voce fuori campo energica. Evidenzia la funzionalità senza soluzione di continuità tra dispositivi del tuo ultimo aggiornamento, garantendo una visione ottimale su varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per tutti i canali social media.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Annuncio di Lancio Prodotto

Crea senza sforzo video di lancio prodotto coinvolgenti che catturano il tuo pubblico e annunciano le tue innovazioni con chiarezza e impatto.

1
Step 1
Scegli un Modello
Seleziona tra una gamma di modelli video progettati professionalmente per iniziare rapidamente il tuo annuncio di prodotto.
2
Step 2
Personalizza i Tuoi Contenuti
Carica i tuoi asset di branding o utilizza la libreria multimediale integrata per personalizzare i tuoi elementi visivi.
3
Step 3
Genera Voiceover AI
Genera voiceover AI professionali per una narrazione dinamica, assicurando che la storia del tuo prodotto venga ascoltata chiaramente.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Esporta il tuo video di alta qualità in vari rapporti d'aspetto, pronto per tutti i tuoi canali di marketing.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Storie di Prodotto Coinvolgenti

.

Sfrutta la narrazione video potenziata dall'AI per articolare la visione e l'impatto del tuo prodotto durante il lancio.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo tecnico di creazione di video di annuncio di lancio prodotto?

HeyGen semplifica la creazione di video di lancio prodotto fornendo una potente piattaforma video AI. Il suo editor intuitivo drag-and-drop ti consente di personalizzare facilmente i video, integrare voiceover AI e utilizzare avatar AI, semplificando gli aspetti tecnici complessi per video di annuncio di lancio prodotto coinvolgenti.

HeyGen può fornire voiceover AI e sottotitoli per i miei contenuti video di prodotto?

Sì, HeyGen offre funzionalità avanzate di generazione di voiceover AI e creazione automatica di sottotitoli. Puoi scegliere tra una varietà di voci e lingue, assicurando che i tuoi video di annuncio di prodotto siano accessibili e professionalmente rifiniti, spesso sfruttando modelli video predefiniti per efficienza.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per il branding dei miei video di prodotto con HeyGen?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, inclusi controlli di branding per integrare il tuo logo e i colori del marchio direttamente nei tuoi video di prodotto. L'editor drag-and-drop ti consente di personalizzare facilmente ogni elemento, assicurando che il tuo annuncio di lancio prodotto si allinei perfettamente con l'identità del tuo marchio.

HeyGen supporta la collaborazione in team per la creazione di video di annuncio di lancio SaaS?

Assolutamente, HeyGen è progettato per facilitare una collaborazione in team senza soluzione di continuità, rendendolo un creatore di video di prodotto online ideale per lanci SaaS. Più membri del team possono lavorare insieme su progetti, condividere risorse e iterare su modelli video per produrre efficacemente video di annuncio di lancio SaaS di grande impatto.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo