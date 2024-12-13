Generatore di Video di Annuncio di Lancio Prodotto per Stupire il Tuo Pubblico

Crea video esplicativi coinvolgenti per nuovi lanci di prodotto, potenziati dalla generazione di voce fuori campo senza soluzione di continuità.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video dimostrativo professionale di 60 secondi rivolto a potenziali clienti B2B e decisori, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per articolare chiaramente caratteristiche complesse con una voce amichevole e informativa. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere pulito, diretto e autorevole, garantendo che i benefici del prodotto siano compresi senza sforzo mentre si sfruttano le narrazioni AI per una narrazione raffinata.
Prompt di Esempio 2
Produci un reel di 30 secondi di grande impatto perfetto per la condivisione sui social media, catturando un pubblico generale con il suo aspetto visivamente accattivante e musica di sottofondo alla moda e accattivante. Sfrutta i versatili modelli e scene di HeyGen per assemblare rapidamente questo annuncio dinamico, assicurando che il tuo nuovo prodotto venga lanciato con il massimo clamore e coinvolgimento immediato su tutte le piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video esplicativo coinvolgente di 45 secondi progettato per utenti esistenti e team di supporto clienti, impiegando uno stile visivo animato e amichevole con una generazione di voce fuori campo chiara, concisa e accessibile fornita da HeyGen. Questo video dovrebbe personalizzare efficacemente il contenuto video per semplificare una nuova funzionalità complessa, rendendo la curva di apprendimento fluida e piacevole.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video di Annuncio di Lancio Prodotto

Genera rapidamente video di lancio prodotto coinvolgenti e di alta qualità con il nostro generatore di video AI, progettato per coinvolgere il tuo pubblico e creare entusiasmo.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Inizia sfruttando il nostro intuitivo Generatore di Video AI per avviare un nuovo progetto per il tuo lancio prodotto. Seleziona tra vari punti di partenza per dare il via al tuo annuncio.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Utilizza il nostro editor drag-and-drop per personalizzare il tuo video. Scegli tra una gamma di modelli e scene progettati professionalmente per adattarsi all'estetica e al messaggio del tuo brand.
3
Step 3
Arricchisci con Dettagli
Arricchisci la tua narrazione generando narrazioni AI naturali direttamente dal tuo script. Assicurati che il tuo messaggio sia chiaramente comunicato e coinvolgente.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di prodotto di alta qualità ed esportalo in vari formati e rapporti d'aspetto adatti a diverse piattaforme. Condividi ampiamente il tuo annuncio per massimizzare la portata.

Video Ispirazionali sulla Visione del Prodotto

Sviluppa video di lancio motivazionali che articolano la visione del tuo prodotto e ispirano efficacemente il tuo pubblico di riferimento.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di lancio prodotto accattivanti?

HeyGen è un avanzato Generatore di Video AI progettato per produrre video di lancio prodotto di alta qualità. Utilizzando la nostra piattaforma intuitiva, puoi trasformare il tuo script in immagini cinematografiche, sfruttando un'ampia selezione di modelli video e narrazioni AI per garantire un output di qualità da studio per i tuoi nuovi lanci di prodotto.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i video dimostrativi di prodotto utilizzando HeyGen?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione per adattare i tuoi video dimostrativi di prodotto in modo preciso. Puoi personalizzare il contenuto video con il nostro editor drag-and-drop, integrare controlli di branding, selezionare tra vari avatar AI e generare narrazioni professionali, garantendo che le caratteristiche del tuo prodotto siano evidenziate efficacemente.

HeyGen può generare rapidamente video esplicativi di alta qualità per nuovi lanci di prodotto?

Sì, HeyGen consente ai team di marketing di prodotto di creare rapidamente video esplicativi di alta qualità per nuovi lanci di prodotto. Il nostro Generatore di Video AI facilita la creazione di testo-a-video, permettendoti di produrre contenuti coinvolgenti e sizzle reel in modo efficiente senza competenze complesse di editing video.

Come migliorano gli avatar AI il contenuto di marketing del prodotto con HeyGen?

Gli avatar AI di HeyGen migliorano significativamente il contenuto di marketing del prodotto fornendo una presenza professionale e coerente sullo schermo per le tue esigenze di generatore di video di annuncio di lancio prodotto. Questi avatar AI possono trasmettere il tuo messaggio con narrazioni AI, rendendo i tuoi video di prodotto più coinvolgenti e dinamici su varie piattaforme di condivisione social.

