Il Tuo Generatore Definitivo di Video di Presentazione del Prodotto

Produci video di prodotto coinvolgenti senza sforzo, sfruttando potenti avatar AI per dare vita alle tue spiegazioni.

516/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
L'obiettivo è un video esplicativo di 45 secondi rivolto a società SaaS e startup tecnologiche, che dimostri chiaramente una nuova funzionalità del prodotto attraverso un video demo dettagliato. Adotta uno stile visivo pulito, educativo e user-friendly, con un avatar AI di HeyGen che guida gli spettatori passo dopo passo, completato da sottotitoli chiari per l'accessibilità e una voce fuori campo calma e informativa.
Prompt di Esempio 2
Aumenta il coinvolgimento per agenzie di marketing e marchi producendo un video promozionale dinamico di 60 secondi, mostrando come un versatile creatore di video prodotto generi contenuti accattivanti per i social media. Questo video dovrebbe presentare uno stile veloce, visivamente stimolante e alla moda con musica moderna, evidenziando la flessibilità creativa offerta dai modelli e scene estensive di HeyGen e la capacità di ottimizzare facilmente per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni.
Prompt di Esempio 3
È necessario uno spot conciso di 15 secondi per imprenditori e marketer digitali di e-commerce, concentrandosi sulla rapida creazione di contenuti promozionali ad alto impatto utilizzando diversi modelli video per soddisfare le esigenze di marketing immediate. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo dinamico e d'impatto, utilizzando l'ampia libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per assemblare rapidamente immagini coinvolgenti, accompagnato da una traccia musicale incisiva e una voce fuori campo breve e convincente per stimolare le conversioni.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Presentazione del Prodotto

Crea senza sforzo video di presentazione del prodotto professionali con l'AI. Passa dal concetto a immagini e voce coinvolgenti in pochi semplici passaggi, aumentando il coinvolgimento e chiarendo la tua offerta.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia incollando il tuo testo o utilizzando script generati dall'AI per definire le caratteristiche e i benefici chiave del tuo prodotto. Il nostro sistema intelligente trasformerà le tue parole in una narrazione accattivante.
2
Step 2
Seleziona i Contenuti Visivi
Scegli tra un'ampia gamma di modelli video, seleziona avatar AI e aggiungi media rilevanti dalla nostra libreria. Applica i tuoi controlli di branding, inclusi loghi e colori, per rendere il tuo video prodotto unico.
3
Step 3
Aggiungi Voci Fuori Campo
Eleva il tuo messaggio con la generazione di voci fuori campo professionali in varie lingue e stili. Genera automaticamente sottotitoli/caption per garantire che il tuo video esplicativo del prodotto sia accessibile a tutti gli spettatori.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Una volta soddisfatto, genera il tuo video demo finale del prodotto. Regola facilmente il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per diverse piattaforme ed esporta il tuo video di alta qualità, pronto a soddisfare le tue esigenze di marketing sui social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia Storie di Successo del Prodotto

.

Crea video AI coinvolgenti per mostrare il successo dei clienti, dimostrando efficacemente il valore del tuo prodotto e costruendo fiducia con potenziali utenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di presentazione del prodotto?

HeyGen è un avanzato generatore di video prodotto AI che ti consente di produrre rapidamente video di presentazione del prodotto professionali. Sfrutta i nostri modelli video intuitivi e le potenti capacità AI, inclusi avatar AI e testo-a-video da script, per dare vita alla tua visione creativa in modo efficiente.

Quali opzioni di personalizzazione creativa sono disponibili per i miei video prodotto HeyGen?

HeyGen offre strumenti di personalizzazione completi per adattare i tuoi video prodotto in modo preciso. Puoi integrare grafiche e musica personalizzate, controllare elementi di branding come loghi e colori, e migliorare il coinvolgimento con voci fuori campo generate dall'AI, assicurando che il tuo video si distingua come un vero creatore di video prodotto.

HeyGen può assistere nella generazione di script e voci fuori campo per video demo di prodotto?

Assolutamente. HeyGen semplifica il tuo flusso di lavoro con script generati dall'AI per i tuoi contenuti video demo di prodotto. La nostra piattaforma offre anche una robusta generazione di voci fuori campo, permettendoti di aggiungere rapidamente narrazioni audio di alta qualità che completano perfettamente i tuoi contenuti visivi.

Come ottimizza HeyGen il mio video esplicativo del prodotto per varie esigenze di marketing?

HeyGen assicura che il tuo video esplicativo del prodotto sia versatile per tutte le esigenze di marketing, inclusi i social media. Supportiamo il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e forniamo sottotitoli/caption automatici, rendendo i tuoi contenuti accessibili e coinvolgenti su diverse piattaforme e per diversi pubblici.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo