Sblocca la Semplicità: Generatore di Video di Istruzioni sui Prodotti

Genera istruzioni chiare passo-passo sui prodotti senza sforzo. Sfrutta potenti avatar AI per creare video esplicativi coinvolgenti e ridurre i ticket di supporto.

Produci un tutorial conciso di 1 minuto per un generatore di video di istruzioni sui prodotti, rivolto a nuovi clienti non familiari con software complessi, utilizzando un'estetica visiva pulita e una voce narrante autorevole generata dall'AI per una guida chiara. Sfrutta la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per trasformare efficacemente la documentazione tecnica in una guida visiva coinvolgente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video completo di 2 minuti per la formazione dei dipendenti, rivolto ai team L&D per l'inserimento di nuovi assunti in software interni complessi, con catture schermo professionali, evidenziazioni di testo sullo schermo e un avatar AI coinvolgente per fornire moduli di formazione tecnica. Assicurati che gli avatar AI di HeyGen forniscano un volto coerente e amichevole per concetti complessi, migliorando la ritenzione dell'apprendimento.
Prompt di Esempio 2
Crea un video demo di prodotto dinamico di 90 secondi, su misura per i potenziali clienti globali che cercano di comprendere le capacità del nostro prodotto nella loro lingua madre, utilizzando immagini vivaci del prodotto in azione insieme a una generazione di voce narrante e sottotitoli/caption sincronizzati con precisione per più lingue. Sfrutta la generazione di voce narrante e sottotitoli/caption di HeyGen per tradurre efficacemente funzionalità complesse in un formato accessibile per un pubblico internazionale diversificato.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video esplicativo coinvolgente di 45 secondi progettato per gli utenti attuali, evidenziando le funzioni principali di un aggiornamento software appena rilasciato con un approccio visivo luminoso in stile tutorial e una voce narrante naturale e amichevole generata dall'AI. Questo video dovrebbe sfruttare la funzione Templates & scenes di HeyGen per assemblare rapidamente una narrazione raffinata, rendendo il processo di testo a video senza soluzione di continuità per mostrare i miglioramenti del prodotto.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video di Istruzioni sui Prodotti

Crea senza sforzo video istruttivi professionali che semplificano processi complessi per il tuo pubblico, garantendo chiarezza e coinvolgimento.

1
Step 1
Incolla le Tue Istruzioni
Incolla le istruzioni del tuo prodotto o lo script direttamente nel generatore per convertire il tuo testo in un video dinamico utilizzando la capacità di testo-a-video da script.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per rappresentare visivamente le tue istruzioni e coinvolgere il tuo pubblico con un presentatore realistico.
3
Step 3
Aggiungi Voci Narranti e Media
Arricchisci il tuo video con la generazione di voci narranti professionali e incorpora media rilevanti dalla vasta libreria per arricchire le istruzioni del tuo prodotto.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video istruttivo esportandolo nel formato di aspetto desiderato, quindi condividilo senza soluzione di continuità su varie piattaforme per raggiungere il tuo pubblico.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica le Informazioni Complesse sui Prodotti

Trasforma funzionalità di prodotto intricate o guide di assemblaggio in documentazione video facile da comprendere alimentata dall'AI, riducendo le richieste di supporto.

Come semplifica HeyGen la creazione di video utilizzando l'AI?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e tecnologia di testo-a-video, permettendoti di trasformare script in video coinvolgenti senza sforzo. Questa piattaforma di AI generativa rende la produzione video professionale accessibile senza competenze di editing complesse.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per il branding in HeyGen?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, inclusi controlli di branding per incorporare il tuo logo e i colori del marchio. Puoi utilizzare vari modelli di video e l'editor intuitivo drag-and-drop per creare video di prodotto unici e in linea con il tuo brand.

HeyGen può produrre video tradotti di alta qualità per un pubblico globale?

Sì, HeyGen supporta la creazione di video di alta qualità, offrendo opzioni di esportazione come risoluzione 1080p o 4K. Con capacità di traduzione istantanea e video multilingue, HeyGen ti aiuta a raggiungere un pubblico globale con sottotitoli accurati e voci narranti naturali.

Come può HeyGen assistere nella creazione di video di istruzioni sui prodotti efficaci?

HeyGen funziona come un potente generatore di video di istruzioni sui prodotti, consentendo agli utenti di produrre rapidamente video esplicativi dettagliati e video demo di prodotti. La sua interfaccia user-friendly e le robuste funzionalità dell'editor video semplificano la creazione di contenuti informativi per il supporto clienti o la formazione dei dipendenti.

