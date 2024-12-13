Creatore di Video di Presentazione del Prodotto: Crea Reel Straordinari

Crea senza sforzo video brevi straordinari per i social media utilizzando il nostro AI reel maker, completo di generazione di Voiceover professionale.

Crea una dimostrazione tecnica di 1 minuto per sviluppatori e ingegneri, mostrando un nuovo modulo software. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, moderno e high-tech, evidenziando elementi intricati di UI/UX, mentre l'audio presenta una voce narrante AI professionale e informativa generata tramite la capacità di generazione di Voiceover di HeyGen, spiegando i progressi tecnici. Questo approccio "AI reel maker" assicura che gli aggiornamenti complessi siano comunicati in modo efficace ed efficiente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video esplicativo di 90 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, che descrive le ultime funzionalità di un'applicazione "creatore di video di presentazione del prodotto". Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente e dinamico, simile a un tutorial con un'enfasi chiara sul testo a schermo, e l'audio dovrebbe essere amichevole e chiaro, guidando gli utenti attraverso i benefici. Utilizza i Template e le scene di HeyGen e i robusti Sottotitoli/didascalie per rendere le informazioni accessibili e visivamente attraenti per un vasto pubblico, evidenziando i template personalizzabili.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un tutorial avvincente di 2 minuti progettato per i digital marketer, dimostrando come gli avanzati "strumenti AI" possano rivoluzionare la creazione di video. Lo stile visivo deve essere professionale ed elegante, incorporando visualizzazioni di dati e transizioni animate fluide, completato da una traccia audio autorevole e persuasiva con musica di sottofondo entusiasmante. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per mostrare la versatilità e la potenza di generare AI reel con un prompt di testo per varie piattaforme social media.
Prompt di Esempio 3
Produci un aggiornamento interno conciso di 45 secondi per i product manager, creando specificamente "video brevi" per informare i team sui prossimi rilasci di funzionalità. Il video dovrebbe avere uno stile visivo energico e diretto, con immagini chiare e ravvicinate del prodotto in azione. L'audio sarà diretto e al punto, mantenendo una narrazione coinvolgente, utilizzando l'ampia libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per assemblare rapidamente reel di evidenziazione d'impatto senza bisogno di nuove riprese.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video di Presentazione del Prodotto

Crea senza sforzo reel di presentazione del prodotto accattivanti con strumenti potenziati dall'AI, template personalizzabili e funzionalità di editing facili per mostrare le tue offerte.

1
Step 1
Carica i Tuoi Media
Inizia caricando le riprese e le immagini del tuo prodotto nell'editor. Sfrutta la libreria multimediale integrata/supporto stock o importa i tuoi clip per avviare il tuo progetto di creatore di video di presentazione.
2
Step 2
Scegli un Template e Personalizza
Seleziona tra una varietà di template personalizzabili progettati per video brevi dinamici. Migliora ulteriormente il tuo reel sfruttando la generazione di voiceover di HeyGen per aggiungere una narrazione coinvolgente.
3
Step 3
Applica il Branding e Rifinisci
Integra l'identità del tuo brand utilizzando i controlli di branding di HeyGen per aggiungere loghi e schemi di colori specifici. Usa gli strumenti di editing video per tagliare clip, organizzare scene e assicurarti che il tuo reel scorra senza intoppi.
4
Step 4
Esporta per la Condivisione Multi-Piattaforma
Una volta perfezionato il tuo reel di presentazione del prodotto, esportalo con la funzione di ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per piattaforme come social media e YouTube Shorts. Il tuo video breve avvincente è ora pronto per impressionare il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia il Successo dei Clienti

.

Trasforma le testimonianze dei clienti in dinamici reel di presentazione video, dimostrando efficacemente il valore del prodotto e costruendo fiducia.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di AI reel?

HeyGen semplifica la creazione di AI reel permettendo agli utenti di generare AI reel con un prompt di testo, trasformando i copioni in video brevi coinvolgenti. I suoi strumenti AI, inclusi voiceover AI e didascalie animate, ottimizzano l'intero processo di produzione per reel di alta qualità.

Quali strumenti di editing video offre HeyGen per i reel di presentazione?

HeyGen offre capacità di editing video robuste per perfezionare i tuoi reel di presentazione, come opzioni per tagliare clip e aggiungere template personalizzabili. Gli utenti possono facilmente migliorare la loro esperienza con il creatore di video di presentazione del prodotto con un controllo completo sul contenuto video.

HeyGen può ottimizzare i video brevi per varie piattaforme social media?

Sì, HeyGen offre il Ridimensionamento Multi-Piattaforma, permettendoti di adattare facilmente i tuoi video brevi ai requisiti di diversi social media, inclusi YouTube Shorts. Questo assicura che i tuoi video di presentazione mantengano qualità e rapporto d'aspetto ottimali su tutti i tuoi canali.

È possibile generare AI reel da un prompt di testo usando HeyGen?

Assolutamente. HeyGen utilizza strumenti AI avanzati per generare AI reel direttamente da un prompt di testo, consentendo la creazione di video da testo senza editing video complesso. Basta inserire il tuo copione e HeyGen produrrà un video di presentazione avvincente con voiceover AI e sottotitoli.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo