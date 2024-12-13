Generatore di Video Caratteristiche Prodotto: Veloce, Facile, Alimentato da AI

Crea video prodotto straordinari con facilità. Sfrutta il Testo a video da script per trasformare idee in storie visive accattivanti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video demo prodotto raffinato di 45 secondi progettato per professionisti del marketing e marchi di e-commerce, evidenziando gli aspetti più innovativi del tuo prodotto. Utilizza "Avatar AI" fotorealistici per presentare le caratteristiche, guidati da contenuti concisi e auto-generati da "Testo a video da script", offrendo uno stile narrativo altamente professionale e coinvolgente per un Generatore di Video Prodotto AI.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dinamico di 60 secondi che mostri le caratteristiche del generatore di video per agenzie creative e designer indipendenti, dimostrando le capacità di personalizzazione senza pari della piattaforma. La narrazione visivamente ricca dovrebbe fondere elementi unici dalla "Libreria multimediale/supporto stock" di HeyGen con grafiche su misura, creando uno stile visivo distintivo che esalta l'identità del marchio individuale attraverso un'ampia personalizzazione.
Prompt di Esempio 3
Crea un video prodotto informativo di 30 secondi per startup tecnologiche e aziende B2B che introducono nuove funzionalità, assicurando che ogni dettaglio sia chiaro e accessibile su tutte le piattaforme. Questo video conciso dovrebbe impiegare "Sottotitoli/didascalie" precisi per una comprensione universale e sfruttare "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per adattare senza problemi il contenuto a vari canali online, presentando un tono diretto ed educativo per garantire che i tuoi video prodotto raggiungano un pubblico più ampio.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video Caratteristiche Prodotto

Crea facilmente video prodotto coinvolgenti che mostrano le tue caratteristiche, attraggono clienti e aumentano la tua presenza online con i nostri strumenti alimentati da AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto con un Modello
Inizia selezionando da una vasta libreria di "modelli video" progettati per mostrare le caratteristiche del prodotto. La nostra interfaccia intuitiva rende semplice e veloce iniziare il tuo video.
2
Step 2
Aggiungi la Tua Storia di Prodotto
Incolla la descrizione del tuo prodotto o l'elenco delle caratteristiche. La nostra piattaforma può utilizzare "script auto-generati alimentati da AI" e voiceover per trasformare il tuo testo in una narrazione coinvolgente, risparmiandoti tempo.
3
Step 3
Seleziona e Personalizza i Tuoi Elementi Visivi
Migliora il tuo video scegliendo un "avatar AI" per presentare le tue caratteristiche. Aggiungi facilmente gli elementi del tuo marchio utilizzando controlli di branding come loghi e colori per mantenere un aspetto coerente.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta soddisfatto, genera il tuo video finale con "output fotorealistico". Puoi quindi esportarlo in vari rapporti d'aspetto, pronto per essere condiviso su piattaforme social media e di e-commerce per raggiungere il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra le Caratteristiche del Prodotto Attraverso Storie di Successo

Sviluppa potenti testimonianze video e case study per dimostrare il valore reale e i benefici delle caratteristiche del tuo prodotto.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video prodotto coinvolgenti?

Il Generatore di Video Prodotto AI di HeyGen ti consente di creare video prodotto straordinari con facilità. Sfrutta avatar AI e ampie opzioni di personalizzazione per produrre un output fotorealistico che mostri veramente le caratteristiche del tuo prodotto.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un creatore di video prodotto rapido?

HeyGen offre un flusso di lavoro di creazione rapido per generare video delle caratteristiche del prodotto. Utilizza una vasta gamma di modelli video e un editor drag-and-drop per trasformare rapidamente i tuoi script in video prodotto raffinati e professionali.

HeyGen utilizza l'AI per migliorare la creazione di video prodotto?

Sì, HeyGen sfrutta l'AI avanzata per ottimizzare il tuo processo di creazione di video prodotto. La nostra piattaforma include avatar AI, script auto-generati alimentati da AI e voiceover realistici, garantendo una produzione di alta qualità ed efficiente.

Posso personalizzare i video prodotto di HeyGen per diverse piattaforme?

Assolutamente, HeyGen consente un'ampia personalizzazione per i tuoi video demo prodotto, rendendoli perfetti per piattaforme social media e di e-commerce. Puoi applicare controlli di branding e regolare facilmente i rapporti d'aspetto per soddisfare vari requisiti di visualizzazione.

