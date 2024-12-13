Generatore di Video Esplicativi: Crea Video Coinvolgenti Velocemente

Crea video animati professionali senza sforzo con voiceover AI e modelli personalizzabili.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i piccoli imprenditori e i marketer, immagina un video esplicativo conciso di 45 secondi che mostri brillantemente l'interfaccia user-friendly di un nuovo strumento online. Questo video dovrebbe presentare immagini luminose e invitanti che enfatizzano la funzionalità dell'editor drag-and-drop, accompagnato da una voce AI amichevole e incoraggiante generata attraverso la generazione di voiceover di HeyGen, rendendo la creazione di video senza sforzo.
Prompt di Esempio 2
Un modulo di formazione dettagliato di 90 secondi attende i professionisti delle risorse umane aziendali, con l'obiettivo di comunicare efficacemente le politiche aziendali aggiornate. Impiegando un'estetica professionale e aziendale, il video utilizzerà diversi avatar AI per trasmettere il messaggio, insieme a una voce fuori campo chiara ed educativa e sottotitoli/caption sincronizzati, potenziati dalle robuste capacità di HeyGen per una comunicazione interna completa.
Prompt di Esempio 3
Per catturare immediatamente l'attenzione delle startup tecnologiche che lanciano nuove funzionalità, progetta un demo prodotto di 30 secondi di grande impatto. Questo video richiede grafiche in movimento dinamiche e tagli rapidi per un tocco moderno, integrando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per immagini coinvolgenti e una voce fuori campo AI energica, garantendo opzioni di esportazione e condivisione senza soluzione di continuità su tutte le piattaforme.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video Esplicativi

Crea facilmente video esplicativi di prodotto professionali con strumenti potenziati dall'AI, trasformando rapidamente le tue idee in contenuti visivi coinvolgenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo script di spiegazione del prodotto. La nostra piattaforma utilizza il tuo testo come base per una potente creazione da testo a video, assicurando che il tuo messaggio sia chiaro.
2
Step 2
Seleziona Immagini e Voce
Scegli da una vasta libreria di avatar AI e modelli video professionali per rappresentare visivamente il tuo prodotto. Arricchisci il tuo messaggio con voiceover AI che risuonano con il tuo pubblico.
3
Step 3
Personalizza e Affina
Personalizza il tuo video esplicativo con controlli di branding, font personalizzati e media rilevanti dalla nostra libreria visiva. Aggiungi sottotitoli e caption per garantire che il tuo messaggio sia accessibile e coinvolgente per tutti.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta soddisfatto, esporta facilmente il tuo video esplicativo di prodotto di alta qualità in vari formati e proporzioni. Condividilo su tutte le piattaforme per coinvolgere efficacemente il tuo pubblico di riferimento.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora i Video di Formazione sui Prodotti

Migliora la formazione sui prodotti creando video dinamici potenziati dall'AI che aumentano il coinvolgimento e garantiscono una migliore ritenzione delle conoscenze per gli utenti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo di creazione di video esplicativi?

HeyGen semplifica la creazione di video esplicativi trasformando i testi in video professionali utilizzando avatar AI avanzati e voiceover AI dal suono naturale. Questa capacità di creazione da testo a video ottimizza il processo di produzione, rendendolo altamente efficiente per qualsiasi utente.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili quando si crea un video esplicativo con HeyGen?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione per i tuoi video esplicativi attraverso il suo editor intuitivo drag-and-drop. Puoi utilizzare vari modelli di video, integrare il logo e i colori del tuo marchio per coerenza e aggiungere musica per personalizzare efficacemente il tuo contenuto.

Come posso esportare e condividere i video esplicativi creati con HeyGen?

HeyGen fornisce opzioni di esportazione e condivisione robuste per i tuoi video professionali, permettendoti di scaricarli in varie risoluzioni e proporzioni. Puoi facilmente esportare i tuoi video esplicativi finiti per la distribuzione su più piattaforme.

HeyGen supporta più lingue e fornisce sottotitoli per i video esplicativi?

Sì, HeyGen supporta più lingue per i voiceover AI, permettendoti di creare contenuti localizzati per un pubblico globale. Inoltre, HeyGen genera automaticamente sottotitoli e caption per i tuoi video esplicativi, migliorando l'accessibilità e la portata.

